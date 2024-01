RIVACASE Anvik – torby na laptopy idealne na mrozy i słotę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pogoda nas ostatnimi czasy nie rozpieszcza, w związku z mrozami wszyscy sięgnęli po ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Aurę warto również brać pod uwagę podczas wybierania odpowiedniej torby czy plecaka na laptopa – w obecnych warunkach (choć nie tylko) doskonale sprawdzą się produkty z serii RIVACASE Anvik, wykonane z grubego, ciepłego materiału tweedowego o gęstym splocie, który nie tylko świetnie komponuje się wizualnie z zimowymi płaszczami, szalikami i czapkami, ale też skutecznie zabezpieczenia sprzęt przed urazami mechanicznymi i wodą (np. topniejącymi śniegiem). Zimowy charakter serii podkreśla już jej nazwa – Anvik to lotnisko, położone na dalekim zachodzie półwyspu Alaska. Stwierdzenie, że jest to odległe miejsce, byłoby niedopowiedzeniem; faktem jest, że panują tam jedne z najbardziej ekstremalnych warunków na kontynencie amerykańskim. Przeżycie w tych warunkach wymaga przygotowania, planowania, wiedzy, szacunku dla środowiska oraz… odpowiedniej odzieży.







Projektanci toreb i plecaków z serii RIVACASE Anvik wzięli sobie te zasady do serca – tworząc je postawili na grube, miękkie materiały, które z jednej strony zapewniają wyższą niż w przypadku typowych toreb na laptopy odporność termiczną (co nie jest bez znaczenia podczas transportowania elektroniki), a z drugiej – skutecznie chronią sprzęt przed skutkami wstrząsów, uderzeń itp. Stylowa tkanina (połączenie tweedu z poliestrem) charakteryzuje się też gęstym splotem, który skutecznie blokuje wnikanie wilgoci. Co istotne, podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów RIVACASE, również seria Anvik stworzona jest w znacznej mierze z materiałów pozyskanych w procesie recyklingu.

W serii znajdziemy m.in. dwa plecaki (mniejszy i większy – przeznaczone do transportowania laptopów 13.3 i 15.6”), dwa rodzaje etui na laptopa z wygodnymi uchwytami (13.3/15.6”) oraz klasyczne torby na laptopa z wygodnym paskiem na ramię (również w dwóch rozmiarach: 14 i 15.6”).



Plecaki oraz torby wyposażone są oczywiście w dodatkowe przegrody i kieszenie na tablety, akcesoria i wszelkie rzeczy niezbędne w pracy czy na uczelni. Również w obu etui znajdziemy dodatkową przegrodę na tablet (do 10”) oraz kieszonkę na dokumenty, telefon itp., a także wewnętrzne ochraniacze klap narożnych (które utrzymują sprzęt w miejscu i chronią przed uszkodzeniami). Nowości przyciągają oko stylowymi kolorami, które dobrano tak, by idealnie pasowały zarówno do mniej, jak i bardziej eleganckich strojów – sprawdzą się zatem zarówno podczas spotkania z klientami, jak i wyjścia na miasto. Do wyboru są: stylowy grafit, granat, czerń, szary oraz połączenie czerwieni z burgundem.



Ceny produktów z serii RIVACASE Anvik to:

etui 13.3” – 89 PLN

etui 15.6” – 109 PLN

torba 14” – 139 PLN

torba 15.6” – 169 PLN

plecak 13.3” – 189 PLN

plecak 15.6” – 219 PLN





















Źródło: Info Prasowe - RIVACASE