RIVACASE ECO Tegel – wszechstronne i bezpieczne plecaki z… butelek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Marka RIVACASE znana jest z dbałości o środowisko naturalne – dowodem na to są choćby nowe plecaki z serii ECO Tegel, które wykonane są z plastiku pozyskanego z ponownego przetworzenia butelek PET (do wykonania np. plecaka na laptopa 17” wykorzystano 11 butelek). Ale nowości są nie tylko przyjazne dla środowiska – to nowoczesne, przemyślnie zaprojektowane i odporne na trudy codziennych i weekendowych wyjazdów plecaki, idealne m.in. do transportowania laptopów i nie tylko. W rodzinie produktów RIVACASE ECO Tegel znajdziemy m.in. dwa plecaki na laptopy – model ECO Tegel 8465, przystosowany do transportowania komputerów z ekranem do 17.3”, oraz ECO Tegel 8435, w którym zmieści się komputer z ekranem o maksymalnej przekątnej 15.6”. Oba plecaki oferuje również mnóstwo miejsca na akcesoria i bagaż, a na dodatek są odporne na wodę – materiał wierzchni wykonano z nich z wodoodpornego, powlekanego poliestrem materiału.







W obu modelach przegroda na komputer jest dodatkowo zabezpieczona – wyściełaną wkładką, która chroni sprzęt przed skutkami wstrząsów, upadków i uderzeń. Obok, w przedniej kieszeni, znajdziemy przemyślnie zaprojektowany panel organizacyjny, w którym można wygodnie rozmieścić wszelkie niezbędne akcesoria (np. ładowarkę, mysz, notes, telefon, okablowanie, etc).



Plecaki z serii RIVACASE ECO Tegel wyposażono również w kilka dodatkowych funkcji, które przydadzą się podczas każdej podróży – zarówno tej krótkiej, na uczelnię do czy pracy, jak i weekendowego wypadu. Przestronna komora główna pomieści zarówno niezbędne książki czy dokumenty, jak i podstawowy zestaw odzieży, rozpinana boczna kieszeń pozwala wygodnie przenosić butelkę z wodą lub parasol, a w ukrytej, zamykanej na suwak kieszonce możemy bezpiecznie schować np. dokumenty, karty, bilet lub pieniądze.



Podczas wyjazdów – np. na wycieczkę lub w delegację – świetnie sprawdzić się mogą również dostępne w ramach serii ECO Tegel i utrzymane w tej samej stylistyce kosmetyczki (dostępne są trzy modele, różniące się pojemnością – w każdym znajdziemy przydatne kieszenie wewnętrzne, przeźroczyste kieszonki oraz solidne zapięcie.



Ceny opisywanych plecaków z serii ECO Tegel to 279 PLN za model 8435 (na komputer 15.6”) i 319 PLN za 8465 (na laptopa 17.3”). Ceny kosmetyczek zaczynają się od 79 PLN.

















Źródło: Info Prasowe - RIVACASE