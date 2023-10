RIVACASE Sherwood – plecaki dla graczy z militarnym zacięciem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafiły dwa nowe plecaki RIVACASE z serii Sherwood, które świetnie sprawdzą się zarówno podczas dojazdów do szkoły czy pracy i na wycieczce, jak i w trakcie wyprawy na turniej e-sportowy. Nowości mogą pomieścić laptopy z ekranami 15,6 lub 17”, ich wzornictwo utrzymane jest w modnej militarnej stylistyce, a mnogość przegródek i kieszeni sprawia, że bez problemu można spakować do nich wszystkie elementy ekwipunku. Jeśli jednak zabraknie miejsca, do plecaków można łatwo przytroczyć sprzęt korzystając z systemu MOLLE.







MOLLE - Modular Lightweight Load-bearing Equipment – to wszechstronny system montażu oporządzenia, opracowany przez amerykańską armię z myślą o sprzęcie wojskowym, który upowszechnił się również w sprzęcie cywilnym. To system specjalnie przeszytych taśm, które pozwalają wygodnie troczyć dodatkowe wyposażenie – wszelkie akcesoria, kieszenie, apteczki czy inny sprzęt zgodny z MOLLE (a także wszystko inne – do taśm można przyczepić wszystko, co może być potrzebne w danej sytuacji).



Takie taśmy znajdziemy na obu nowych plecakach RIVACASE Sherwood – zarówno 28-litrowym modelu Sherwood 7631, jak i 23-litrowym Sherwood 7661. Mniejszy z plecaków przystosowany jest do przenoszenia laptopa z ekranem o przekątnej do 15,6”, zaś większy – 17,3”. W obu przypadkach na komputery przeznaczone są specjalne wzmocnione, miękko wyściełane przegrody, które skutecznie chronią urządzenia przed skutkami urazów mechanicznych. W obu modelach znajdziemy również liczne kieszenie i przegrody, które pozwolą wygodnie rozmieścić wszelki niezbędny sprzęt i bagaż - tak, by był łatwo dostępny i uporządkowany.



Militarny charakter plecaków podkreśla również maskujący wzór, świetny, komfortowy system nośny oraz paski kompresyjne pozwalające dopasować objętość plecaka do stopnia ich wypełnienia. Oba nowe modele mają też cały zestaw przydanych funkcji dodatkowych – np. specjalne zaczepy na klucze, ukryte kieszenie na dokumenty, boczne kieszenie na butelki oraz wnętrze w kontrastowym kolorze.



Plecaki są już dostępne na polskim rynku, w sieci sklepów X-kom.pl, w cenie 329 PLN za mniejszy model oraz 379 PLN za większy.





















Źródło: Info Prasowe - RIVACASE