RIVACASE VA1075/VA1080 – mobilne zasilanie dla laptopów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie firmy RIVACASE pojawiły się dwa nowe powerbanki, zaprojektowane przede wszystkim z myślą o użytkownikach nowoczesnych komputerów przenośnych, zgodnych ze standardem Power Delivery. Bardziej pojemny z nowych modeli może ładować laptopy z maksymalną mocą 65W i jest w stanie dwukrotnie naładować do 100% np. MacBooka Air. Nowe modele powerbanków RIVACASE, które trafiły właśnie do oferty firmy K-Consult Sp.z.o.o, polskiego dystrybutora marki, to RIVACASE VA1075 oraz VA1080. Nowości idealnie sprawdzą się jako rozwiązanie dla podróżujących pracowników, studentów i wszystkich innych użytkowników, którym często zdarzać się pracować bez stałego dostępu do gniazdka elektrycznego.







Obydwa powerbanki wyróżniają się na tle konkurencji nowoczesnym, stonowanym wzornictwem (które świetnie pasuje do nowoczesnych, ultra-lekkich laptopów) oraz zastosowaniem dużego, czytelnego wyświetlacza LCD, na którym wyświetlana jest informacja o stopniu naładowania urządzenia. Oba mają też po 4 porty USB (2x USB-C oraz 2x USB-A – co pozwala im jednocześnie ładować wiele urządzeń, nie tylko komputery), a także obsługują popularne standardy szybkiego ładowania laptopów, smartfonów (w tym np. iPhone’ów – z mocą 20W) oraz innych urządzeń USB - m.in. Power Delivery oraz QC3.0.



RIVACASE VA1080 oferuje 30,000 mAh pojemności i szybkie ładowanie 65W, zaś model VA1075 – 20,000 mAh oraz ładowanie 45W. W praktyce oznacza to, że naładowanie np. MacBooka Air od 0 do 100% trwać będzie w przypadku modelu VA1075 ok. 2.5h, zaś energii zmagazynowanej w pojemniejszym z nich (VA1080) wystarczy może nawet na dwukrotne naładowanie do 100% wspomnianego komputera.



Model VA180 waży ok. 0.63 kg i mierzy 167x43x70 mm, zaś VA1075 – 0.425 kg i 156x30x70 mm. Więcej informacji i ceny urządzeń:

RIVACASE VA1080 – 459 PLN

RIVACASE VA1075 – 359 PLN

























Źródło: Info Prasowe / RIVACASE