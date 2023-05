ROG Ally w pełnej krasie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Republic of Gamers (ROG) ogłasza wprowadzenie na rynek ROG Ally - niesamowicie potężnej konsoli przenośnej z systemem Windows 11, napędzanej przez najnowocześniejszy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. ROG Ally to konsola, która z łatwością poradzi sobie z grami AAA i tytułami indie w 1080p, niezależnie od tego, czy grasz sam, czy z przyjaciółmi. Dzięki solidnemu wsparciu i współpracy z partnerami z branży ROG Ally ma szansę stać się najlepszym przenośnym urządzeniem dla graczy na rynku. Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży na całym świecie 13 czerwca 2023 roku, zamówienia przedpremierowe w Polsce ruszają już wkrótce.







Gry AAA w jakości Full HD na wyciągnięcie ręki

ROG Ally to prawdziwie next-genowa konsola przenośna oferująca rozrywkę w rozdzielczości Full HD, zdolna do uruchamiania najnowszych tytułów AAA szybciej i płynniej niż jakikolwiek inny handheld na rynku. Dzięki wykorzystaniu systemu Windows 11, można na niej zagrać w dowolny tytuł z dowolnej biblioteki gier. Dodatkowo wraz ze sprzętem otrzymujemy także 3 miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate. Graj samodzielnie, podłącz konsolę do telewizora - by zagrać wraz ze swoimi przyjaciółmi lub wejdź na jeszcze wyższy poziom dzięki ROG XG Mobile i doświadcz gamingu najlepszej klasy!



Sprzęt napędzany jest przez nowy procesor z serii Ryzen Z1 firmy AMD. Zbudowany na architekturze Zen 4 w połączeniu z grafiką opartą na architekturze AMD RDNA 3 procesor Ryzen Z1 Extreme oferuje 8 rdzeni, 16 wątków i do 8,6 teraflopów mocy. Drugi wariant z procesorem AMD Ryzen Z1 oferujący 6 rdzeni i 12 wątków obliczeniowych będzie dostępny później, w trzecim kwartale 2023 roku. Oba z modeli obsługują technologie upscalingu AMD FidelityFX Super Resolution i AMD Radeon Super Resolution, zapewniając doskonałą wydajność i oszałamiające efekty wizualne w wymagających tytułach AAA i indie.



Stworzenie ROG Ally było możliwe dzięki opracowaniu systemu chłodzenia Zero Gravity, wykorzystującego podwójny system wentylatorów z ultracienkimi żeberkami radiatora i rurkami cieplnymi, co pozwala odpowiednio schłodzić urządzenie. Ally wyposażono również w 16 GB szybkiej pamięci LPDDR5 6400MHz, 512 GB pamięci masowej PCIe Gen 4 oraz gniazdo kart microSD UHS-II, które umożliwia dalsze rozszerzenie pojemności pamięci masowej. Dzięki łączności Wi-Fi 6E ROG Ally zachowuje stabilne połączenie z siecią, nawet w najbardziej przeciążonych sieciach, niezależnie od tego, czy grasz w natywnym trybie wieloosobowym, czy też przesyłasz strumieniowo grę za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming lub AMD Link.



Flagowe rozwiązania wymagają również odpowiedniego ekranu - ROG Ally nie pozostaje na tym polu obojętny. Konsolę wyposażono w ekran Full HD (1080p) o częstotliwości odświeżania 120 Hz, z obsługą technologii FreeSync™ Premium1, zapewniając graczom najwyższą klarowność obrazu w szybkich grach, bez efektu rwania i zacinania się w przypadku spadku liczb FPS-ów. Ekran charakteryzuje się także maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów, pozwalając graczom na łatwe śledzenie przebiegu rozgrywki w trudniejszych warunkach, np. na świeżym powietrzu. Dotykowy panel umożliwia także płynną nawigację po pulpicie systemu Windows, gdy tylko gracze potrzebują dokonać jakichkolwiek zmian w ustawieniach lub zainstalować kolejną z gier.



Wszechstronność połączona z wydajnością w dobrej cenie

ME Time: ROG Ally przenosi granie na urządzeniach przenośnych na nowy poziom. Dzięki ekranowi Full HD i podzespołom zdolnym do zapewnienia 60 FPS w wielu najnowszych tytułach, ROG Ally zapewnia mobilne doświadczenie, które zadowoli graczy o różnych preferencjach. W porównaniu do rozdzielczości 720p w konkurencyjnych urządzeniach, ROG Ally oferuje doskonałą klarowność obrazu i ruchu dzięki panelowi Full HD i technologii AMD FreeSync Premium.

WE Time: Dzięki opcjonalnej stacji dokującej ROG Gaming Charger Dock, gracze mogą połączyć Ally z telewizorem i równocześnie go ładować, co pozwala na kanapowy co-op i rywalizację przy użyciu dodatkowych kontrolerów. Ally z łatwością radzi sobie z grami wieloosobowymi, takimi jak NBA 2K3, Moving Out czy Street Fighter V, zapewniając zabawę, która nie ma końca.

PRO Time: W połączeniu z zewnętrzną stacją XG Mobile wyposażoną maksymalnie w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, ROG Ally staje się wyjątkową maszyną do gier, która sprawdzi się zarówno podczas rozgrywki kanapowej lub podczas gry przy biurku, przy wykorzystaniu myszy i klawiatury. Graj w tytuły AAA w rozdzielczości 4K dzięki ray tracingowi i DLSS 3 - poskrom konkurencję w wymagających w tytułach esportowych za pomocą myszy i klawiatury.



Model wyposażony w procesor Ryzen Z1 Extreme, 512 GB pamięci masowej będzie dostępny w Polsce w przedsprzedaży już wkrótce, w cenie 3799 PLN. Model ROG Ally z układem Ryzen Z1 będzie natomiast dostępny jeszcze w tym roku.



Zagraj w każdą grę

ROG Ally został zaprojektowany od podstaw z myślą o systemie Windows, który pozwala na granie we wszystkie tytuły z dowolnej biblioteki. ROG współpracował z Microsoftem, wydawcami gier i poszczególnymi studiami, aby zapewnić graczom korzystającym z Ally najlepsze możliwe wrażenia. Pełne wsparcie dla Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, aplikacji na Androida oraz innych bibliotek gier sprawia, że niezależnie od platformy, z której gracze pobierają swoje gry w ROG Ally będą je mieć zawsze pod ręką. Wraz z ROG Ally otrzymujemy bezpłatnie 3-miesięczny kod Xbox Game Pass Ultimate, co daje graczom natychmiastowy dostęp do biblioteki gier Microsoftu po rozpakowaniu urządzenia.



































