ROG Zephyrus M16 - gamingowy laptop z 16-calowym wyświetlaczem

ASUS Republic of Gamers ma przyjemność przedstawić gamingowego laptopa Zephyrus M16 z 16-calowym wyświetlaczem w 15-calowej obudowie. Aby uzyskać płynny, szczegółowy obraz podczas rozgrywki, 16-calowy wyświetlacz łączy wysoką rozdzielczość WQHD z szybką częstotliwością odświeżania 165 Hz, czasem reakcji 3 ms i technologią Adaptive-Sync. Jest również przygotowany pod kątem tworzenia treści dzięki wyższemu współczynnikowi proporcji 16:10, kolorom z walidacją Pantone ze 100% pokryciem kinowej gamy kolorów DCI-P3 oraz obsłudze Dolby Vision celem zapewnienia bogatszych efektów wizualnych.







Najnowsze procesory (w maksymalnej konfiguracji Intel Core i9-11900H 11. generacji) zapewniają wysoką częstotliwość odświeżania w grach i wysoką wydajność podczas tworzenia treści. Procesor graficzny (w maksymalnej konfiguracji GeForce RTX 3070) zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę i technologie RTX w najnowszych grach. Inteligentne chłodzenie ROG w modelu M16 jest usytuowane pod palcami użytkownika, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność procesorów, w tym graficznego.



Sześciogłośnikowy system z dwoma głośnikami niskotonowymi z redukcją wibracji zapewnia czysty, głęboki dźwięk dodatkowo ulepszony zastosowaniem technologii Dolby Atmos. Matryca mikrofonów 3D rejestruje czysty dźwięk w każdym scenariuszu użytkowania, a dwukierunkowa redukcja szumów za pośrednictwem sztucznej inteligencji usuwa wszelkie szumy w tle.



Zephyrus M16 zapewnia prawdziwą mobilność dzięki smukłej i lekkiej obudowie, która ma tylko 19,9 mm grubości i waży 1.9 kg. Stylowy i profesjonalny wygląd w każdym otoczeniu zapewniają odcień Off Black i lśniąca folia pryzmatyczna widoczna przez perforacje wykonane metodą precyzyjnego frezowania CNC.



Opływowa konstrukcja modelu Zephyrus M16 mieści 16-calowy wyświetlacz w smukłej obudowie, która jest o 5% węższa w porównaniu z zeszłorocznym 15-calowym modelem Zephyrus M15. Niezwykle wąskie ramki mierzą zaledwie 4.6 mm ze wszystkich czterech stron dzięki przeprojektowanemu przewodowi wyświetlacza, który sprawia, że dolna ramka jest równie smukła jak wszystkie pozostałe. Cała konstrukcja zapewnia stosunek ekranu do obudowy na poziomie 94%.



Zastosowana matryca zapewnia częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz i rozdzielczość WQHD, które łączą płynność i szczegółowość, a czas reakcji 3 ms zapewnia ostrość animacji. Adaptive-Sync eliminuje rozchodzenie się obrazu i sprawia, że rozgrywka jest jeszcze bardziej płynna, synchronizując częstotliwość odświeżania z liczbą klatek na sekundę procesora graficznego.



By sprostać wymaganiom twórców treści, wyświetlacz jest fabrycznie skalibrowany i zatwierdzony przez Pantone, aby zapewnić dokładne odwzorowanie kolorów po wyjęciu z pudełka. Pełne pokrycie kinowej gamy kolorów DCI-P3 zapewnia bogatą paletę barw, a jasność na poziomie 500 nitów żywe obrazy nawet na zewnątrz.



Dolby Vision dynamicznie dostosowuje efekty wizualne, aby obrazy były bogatsze i jaśniejsze. Dzięki niemu twórcy mogą kręcić i edytować swoje filmy w formacie powszechnie używanym przez profesjonalistów z branży.

Wyższy współczynnik proporcji 16:10 zapewnia dodatkowe miejsce na menu i paski narzędzi, dzięki czemu użytkownicy mogą zmieścić więcej zawartości na ekranie. Ułatwia to przeglądanie stron internetowych i tworzenie treści, a także zapewnia więcej miejsca na HUD podczas gry.



Procesor Intel Core i9-11900H w najwyższej konfiguracji taktowany do 4,9 GHz, zapewnia niesamowicie wysoką wydajność. Dzięki ośmiu rdzeniom i szesnastu wątkom jest w pełni przystosowany do strumieniowania gier, renderowania filmów i realizacji kreatywnych projektów.

Pamięć RAM (w maksymalnej konfiguracji 48 GB RAM DDR4-3200) gwarantuje wygodną wielozadaniowość i realizację projektów z zasobami o wysokiej rozdzielczości. Dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB ładuje zasoby z dużą prędkością, a drugie gniazdo SSD ułatwia dołączenie pamięci masowej na potrzeby większych bibliotek gier i profesjonalnego portfolio.



Procesor graficzny GeForce RTX 3070 (w maksymalnej konfiguracji) zapewnia modelowi Zephyrus M16 niezwykłą wydajność gamingową zważywszy na jego smukłą konstrukcję. Wydajne chłodzenie umożliwia procesorowi graficznemu RTX 3070 taktowanie do 1390 MHz przy 80 W dzięki funkcji ROG Boost. Dynamic Boost przekierowuje dodatkowe 20 W mocy, gdy obciążenie procesora jest mniejsze, odblokowując jeszcze większą wydajność.



Podobnie jak reszta urządzeń z serii GeForce RTX 30, procesor graficzny GeForce RTX 3070 jest wyposażony w najnowocześniejszą architekturę Ampere. Łączy nowe multiprocesory strumieniowe z rdzeniami RT drugiej generacji i rdzeniami Tensor trzeciej generacji, aby zapewnić najbardziej realistyczną grafikę za pośrednictwem technologii śledzenia promieni i zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji. Te ulepszenia zapewniają realistyczne efekty wizualne, jednocześnie podnosząc wyświetlaną liczbę klatek. Obsługa technologii NVIDIA Reflex jest dodatkową pomocą, która zmniejsza opóźnienia w wybranych grach wieloosobowych, a efekty NVIDIA Broadcast ulepszają natychmiast transmisje na żywo.



Kompleksowa gama technologii inteligentnego chłodzenia ROG zapewnia wysoką wydajność, cichą pracę i niskie temperatury w smukłej i lekkiej obudowie. Pasta termoprzewodząca w postaci ciekłego metalu nakładana w opatentowanym przez firmę ROG procesie obniża temperaturę procesora o nawet 10°C w porównaniu z tradycyjną pastą termoprzewodzącą. Sześć rurek cieplnych przenosi ciepło z procesorów, w tym graficznego, do gęstych radiatorów rozmieszczonych po bokach, gdzie jest ono wyprowadzane przez przepływ powietrza z dwóch wentylatorów Arc Flow. Ta nowa konstrukcja wentylatora jest wyposażona w 84 starannie zwężające się łopatki ze specjalnym aerodynamicznym wzorem fali na zewnętrznej krawędzi, który zmniejsza wibracje, umożliwiając większy przepływ powietrza przy zmniejszonym poziomie hałasu. Dzięki technologii 0 dB wentylatory wyłączają się całkowicie, zapewniając ciche działanie, gdy temperatura spada poniżej 50°C. Gdy wentylatory się kręcą, zaktualizowana, samoczyszcząca się konstrukcja przekierowuje kurz z dala od krytycznych elementów chłodzących, aby poprawić długoterminową wydajność i stabilność.



Wymagania dotyczące chłodzenia zmieniają się w zależności od wykonywanego zadania, więc ROG zapewnia wiele trybów dostosowanych do różnych potrzeb. Tryb „Silent” zmniejsza nieco prędkość, aby utrzymać hałas na niskim poziomie, co jest idealną opcją do codziennych zadań. Tryb „Performance” zapewnia moc niezbędną do zwiększania liczby klatek na sekundę w grach bez generowania nadmiernego hałasu. Tryb „Turbo” zapewnia procesorowi pełną moc przy głośniejszym działaniu wentylatora.



Użytkownicy mogą przełączać się między trybami pracy ręcznie za pomocą szybkiego skrótu klawiszowego lub automatycznie z użyciem profili scenariuszy. Dostępne za pośrednictwem narzędzia ROG Armoury Crate profile scenariuszy umożliwiają użytkownikom powiązanie poszczególnych gier i aplikacji z określonymi trybami działania, efektami świetlnymi i innymi ustawieniami systemu.



Sześciogłośnikowy system Zephyrus M16 z Dolby Atmos ożywia gry, filmy i muzykę. Dwa głośniki wysokotonowe współdziałają z dwoma głośnikami niskotonowymi z redukcją wibracji, aby zapewnić wyraźne tony wysokie i czysty bas. Każdy głośnik niskotonowy składa się z dwóch głośników, które są lekko przesunięte, aby niwelować wzajemnie wibracje, redukując niepożądany oddźwięk.



Zestaw mikrofonów 3D zapewnia tryby nagrywania zoptymalizowane pod kątem różnych scenariuszy. Tryb kardioidalny rejestruje źródła dźwięku bezpośrednio przed laptopem, dzięki czemu głos użytkownika jest głośny i wyraźny podczas przesyłania strumieniowego i czatowania. Tryb wielokierunkowy odbiera dźwięk z całego pomieszczenia, umożliwiając włączenie całej grupy do dyskusji. Połączenie tych dwóch elementów w trybie stereo otwiera bogate możliwości nagrywania.



Zintegrowana kamera internetowa i czytnik linii papilarnych to wygodne narzędzia służące do logowania i utrzymywania kontaktu. Tradycyjne kamery wykorzystują technologię 2DNR, która analizuje poszczególne klatki w celu skorygowania szumu, lub 3DNR, która analizuje klatki po kolei, aby poprawić wierność poruszających się obiektów. Zephyrus M16 łączy technologię 2DNR i 3DNR, aby zapewnić użytkownikom, że w każdej sytuacji wyglądają jak najkorzystniej – nawet przy słabym oświetleniu. Czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania zapewnia wyjątkowo płynną obsługę Windows Hello. Krótko sprawdza odcisk palca użytkownika podczas włączania laptopa, a następnie automatycznie loguje się na właściwe konto.



































