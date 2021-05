ROG Zephyrus S17 z klawiaturą optyczno-mechaniczną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowało ROG Zephyrus S17 – laptop gamingowy klasy premium z unoszoną klawiaturą optyczno-mechaniczną umożliwiającą optymalne chłodzenie. Zephyrus S17 zapewnia najwyższą wydajność gamingową i wiele więcej korzyści w smukłej konstrukcji o stylu pasującym na każdą okazję. Wysoką wydajność systemu gwarantuje procesor Intel Core i9-11900H 11. generacji pracujący z mocą do 90 W, a także laptopowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 osiągająca 140 W w trybie Dynamic Boost. Komponenty te są wspomagane technologiami inteligentnego chłodzenia ROG i zapewniają niezrównaną platformę do rozgrywki i tworzenia treści.







Klawiatura podnosi się pod kątem 5°, zwiększając komfort pisania. Ponadto otwiera to szerokie otwory wentylacyjne, dzięki którym innowacyjny system chłodzenia AAS Plus z nowymi wentylatorami Arc Flow przy względnej ciszy zasysa chłodne powietrze do wnętrza laptopa. W połączeniu ze środkiem termoprzewodzącym z ciekłego metalu na procesorze ulepszenia te pozwalają użytkownikowi cieszyć się wysoką mocą obliczeniową smukłego, cichego i przyjemnie chłodnego w dotyku komputera.



Duży ekran 17-calowy zapewnia immersyjne wrażenia, a użytkownik ma do wyboru dwie opcje matrycy: wersję WQHD z technologiami Advanced Optimus i G-SYNC do zapewnienia wysokich wartości FPS, czy też wariant o rozdzielczości 4K z większym poziomem detali i technologią Adaptive-Sync. Obie wersje oferują wysokie częstotliwości odświeżania, piękne kolory, a także dużą dokładność wyświetlania kolorów od razu po uruchomieniu. Wydajny system z sześcioma głośnikami, w tym dwoma głośnikami niskotonowymi z systemem Force-Canceling, zapewnia użytkownikom pełną immersję w dźwięku klasy Hi-Fi. Rozwiązanie dyskowe to HyperDrive Ultimate z trzema nośnikami SSD skonfigurowanymi w macierzy RAID dla zapewnienia superszybkiego ładowania gier i multimediów. Klawiatura optyczno-mechaniczna gwarantuje precyzję i responsywność podczas pisania i poleceń, a konfigurowalne pokrętło wielofunkcyjne zapewnia użytkownikowi całą gamę przydatnych funkcji w bezpośrednim zasięgu.



Unoszona klawiatura i doskonałe chłodzenie

W laptopie Zephyrus S17 po raz pierwszy zastosowano nowy, odważny design, który zapewnia równowagę pomiędzy wysoką mocą obliczeniową, cichą pracą i niskimi temperaturami – a wszystko to w obudowie mierzącej poniżej 20 mm grubości. Kiedy użytkownik podnosi pokrywę, klawiatura jest unoszona pod kątem 5°, otwierając jednocześnie szerokie otwory wentylacyjne zwiększające o 25% natężenie powietrza zasysanego do wnętrza. Ta wyjątkowa metoda implementacji nowatorskiej technologii ROG AAS Plus zapewnia ogromne możliwości chłodzenia i wysoką wydajność w systemie o supersmukłej obudowie. Uniesienie klawiatury prowadzi również do zmniejszenia temperatury jej powierzchni, a użytkownik cieszy się chłodem przyjemnym dla palców.



Dodatkowe funkcje inteligentnego chłodzenia ROG jeszcze bardziej ulepszają możliwości laptopa S17 w zakresie chłodzenia. Najnowsze wentylatory Arc Flow opracowane przez ROG przenoszą powietrze cicho i wydajnie. Zastosowano w nich łopatki wyróżniające się zmienną grubością do zmaksymalizowania przepływu powietrza, a także końcówkami ze specjalnym wzorem fali w celu zminimalizowania turbulencji i hałasu. Kiedy temperatury komponentów spadają poniżej 50°C, wentylatory automatycznie przechodzą w tryb 0dB dla całkowicie bezgłośnej pracy.



Środek termoprzewodzący z ciekłego metalu jest nakładany w opatentowanym przez ROG procesie i skutecznie odprowadza ciepło od procesora Intel. Środek ten zmniejsza temperaturę CPU nawet o 10°C w porównaniu do konwencjonalnej pasty termoprzewodzącej. Łącznie sześć rurek cieplnych odprowadza ciepło od układów CPU, GPU, VRAM i VRM, kierując je na zewnątrz obudowy za pośrednictwem czterech radiatorów z ultrawąskimi żebrami. Kiedy wentylatory pracują, udoskonalony system samooczyszczania odprowadza kurz od kluczowych komponentów chłodzenia celem zapewnienia wydajności i stabilności w dłuższym wymiarze czasu.



Wymagania w zakresie chłodzenia mogą być różne w zależności od wykonywanego zadania, dlatego ROG oferuje kilka trybów dopasowanych do różnych sytuacji. W trybie Silent prędkość jest nieco zmniejszana na rzecz utrzymania niskiego poziomu hałasu, co świetnie sprawdzi się do wykonywania codziennych zadań. Tryb Performance zapewnia większą moc obliczeniową wymaganą do wysokich wartości FPS w grach, ale bez nadmiernego hałasu. W trybie Turbo natomiast CPU pracuje z pełną mocą przy odpowiednio wyższym profilu głośności wentylatorów.

Użytkownicy mogą szybko ręcznie przełączać pomiędzy trybami operacyjnymi przy użyciu zintegrowanego w laptopie Zephyrus S17 pokrętła wielofunkcyjnego, przy użyciu skrótu klawiaturowego, czy też automatycznie za pomocą funkcji profili scenariuszy. Dostępne za pośrednictwem aplikacji narzędziowej ROG Armoury Crate profile scenariuszy umożliwiają graczom powiązanie poszczególnych gier i aplikacji z konkretnymi trybami operacyjnymi, efektami świetlnymi i innymi ustawieniami systemowymi. Profile są aktywowane za pośrednictwem aplikacji działającej na pierwszym planie, która umożliwia płynne przełączanie pomiędzy ustawieniami do różnych zadań.



Nowy, wydajny procesor Intel

Dostępny w maksymalnej konfiguracji procesor Core i9-11900H oferuje maksymalną częstotliwość taktowania 4.9 GHz, a dzięki innowacyjnemu układowi chłodzenia ROG może pracować ze stałą mocą do 50 W, kiedy aktywna jest również karta graficzna, natomiast przy obciążeniu wyłącznie CPU – do 90 W. Ten high-endowy procesor został zaprojektowany z myślą o zagwarantowaniu bardzo wysokiej wydajności w smuklejszych i bardziej mobilnych komputerach. Dzięki 8 rdzeniom i 16 wątkom CPU przyspiesza rozgrywkę, strumieniowanie i procesy tworzenia treści, a w połączeniu z maksymalnie 48 GB pamięci RAM DDR4-3200 MHz gwarantuje szybką i wydajną pracę wielozadaniową. Twórcy treści mogą pracować nad większymi projektami z multimediami o wysokiej rozdzielczości, a gracze mają możliwość jednoczesnego strumieniowania, czatowania i rozgrywki.



Zephyrus S17 zapewnia wysokie wartości FPS nawet w najbardziej wymagających grach, dysponując w maksymalnej konfiguracji laptopową wersją karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080. Udoskonalenia w zakresie chłodzenia umożliwiają taktowanie procesora graficznego z częstotliwością do 1545 MHz przy 115 W w trybie ROG Boost oraz pracę z mocą do 140 W w trybie Dynamic Boost.



Podobnie jak inne modele GeForce RTX z serii 30, laptopowa karta GeForce RTX 3080 opiera się na najnowocześniejszej architekturze Ampere. Ten procesor graficzny oferuje połączenie nowych multiprocesorów strumieniujących z 2. generacji rdzeniami RT i 3. generacji rdzeniami Tensor dla zapewnienia najbardziej realistycznych efektów grafiki w ray-tracingu oraz najnowocześniejszych zastosowań sztucznej inteligencji. Wdrożone udoskonalenia umożliwiają uzyskanie realistycznych efektów wizualnych przy jednocześnie jeszcze wyższych wartościach FPS. Wspomaga je obsługa technologii NVIDIA Reflex, które redukują latencję w wybranych grach wieloosobowych, jak również efekty funkcji NVIDIA Broadcast natychmiastowo ulepszające strumieniowanie na żywo. Procesor graficzny jest wspomagany pamięcią VRAM typu GDDR6 o ogromnej pojemności 16 GB, która jest zarezerwowana specjalnie dla GPU. Obsługa technologii Resizable BAR umożliwia procesorowi dostęp do całej pamięci GPU w tym samym czasie, co może poprawić wydajność w wielu grach.



Dzięki zastosowaniu dysków następnej generacji użytkownicy mogą uruchamiać gry i ładować ogromne pliki z oszałamiająca szybkością. Najwyższe wśród wszystkich laptopów gamingowych szybkości transferu sięgające niesamowitych 10.5 Gb/s zapewnia układ HyperDrive Ultimate RAID wykorzystujący trzy osobne dyski NVMe. Inne konfiguracje są wyposażone w pojedynczy dysk SSD PCIe 4.0 zapewniający dwa razy wyższe szybkości transferów niż przez PCIe 3.0, a ponadto oferują dwa dodatkowe gniazda M.2 do instalacji kolejnych dysków w przyszłości.



Szeroka gama portów zapewnia wyjątkową elastyczność i wygodę w rozmieszczaniu podłączanych urządzeń peryferyjnych. Złącze Thunderbolt 4 oferuje cały szereg różnych możliwości. Można do niego podłączyć wszechstronną stację dokującą lub zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 8K. Interfejs zapewnia superszybki dostęp do dużych plików zapisanych na nośnikach zewnętrznych. Ponadto funkcja dostarczania zasilania umożliwia wykorzystywanie tego portu do ładowania laptopa lub doładowywania baterii innych urządzeń.



Dla użytkowników, którzy chcą podłączyć dodatkowy monitor, dostępny jest port USB Type-C z funkcjonalnością DisplayPort, jak również dedykowany port HDMI. Czytnik kart SD obsługuje szybkości transferu do 312 MB/s, umożliwiając szybki dostęp do zdjęć i filmów. Łączność sieciowa Wi-Fi 6 pozwala użytkownikom maksymalnie wykorzystywać potencjał routerów kompatybilnych z tym standardem, a wiele portów USB ułatwia podłączanie dodatkowych urządzeń.





























Źródło: Info Prasowe / ASUS