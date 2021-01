Razer - Kolejna generacja laptopów Blade 15 i Blade Pro 17

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dziś całkowicie nowe laptopy gamingowe Blade 15 i Blade Pro 17 wyposażone w procesory graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 30. Aby w pełni wykorzystać moc nowych, wydajnych kart graficznych, laptopy są teraz dostępne z nowymi wyświetlaczami o wyższych częstotliwościach odświeżania i rozdzielczościach. Nowe gamingowe laptopy Blade 15 i Blade Pro 17 to najpotężniejsza i najbardziej zróżnicowana linia tego typu urządzeń w historii Razera, a dzięki nowym konfiguracjom w cenach zaczynających się od 1699 USD, od teraz każdy może doświadczyć mocy Razer Blade.







Nowe laptopy Blade 15 i Blade Pro 17 oferują graczom najpotężniejszą obecnie dostępną technologię graficzną, składająca się z nowych układów GPU - NVIDIA GeForce RTX z serii 30 (do laptopów), włącznie z NVIDIA GeForce RTX 3080. Procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX 30, napędzane przez architekturę NVIDIA Ampere, mają nawet dwa razy lepszą efektywność energetyczną, radykalnie zwiększając przy tym wydajność. Nowe GPU to także nowe technologie Max-Q trzeciej generacji, takie jak Advanced Optimus, która wydłuża żywotność baterii podczas grania w podróży, Dynamic Boost 2.0, optymalizująca wydajności GPU podczas grania lub tworzenia oraz tryb Whisper 2.0, który zapewnia lepszą kontrolę akustyczną podczas pracy w cichym otoczeniu. Układy GPU do laptopów z serii GeForce RTX 30 zapewniają oszałamiające wrażenia w grach, korzystających ze śledzenia promieni, takich jak Cyberpunk 2077 i innych topowych tytułach. Nowe karty graficzne umożliwiają także twórcom tworzenie niesamowitych treści przy użyciu setek aplikacji z akceleracją GPU.



Najszybszy

Aby w pełni wykorzystać potężne procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30, Blade 15 i Blade Pro 17 oferują nowe typy ekranów z wyższymi częstotliwościami odświeżania i większą liczbą dostępnych rozdzielczości. Po raz pierwszy w historii, Blade 15 Advanced Model będzie dostępny z trzema wyjątkowymi 15,6-calowymi ekranami: Full HD z odświeżaniem 360 Hz, Quad HD z odświeżaniem 240 Hz i NVIDIA G-SYNC oraz z oszałamiającym Ultra HD OLED z szeroką przestrzenią barw i odświeżaniem 60 Hz. Blade Pro 17 będzie dostępny z trzema różnymi ekranami o wielkości 17,3”: Full HD, 360 Hz; Quad HD, 165 Hz; Ultra HD, 120 Hz.



Wyświetlacz Full HD o wysokiej częstotliwości odświeżania jest idealny dla zapalonych graczy, dla których liczy się każda klatka podczas walki o zachowanie przewagi nad konkurentami. Ekran Ultra HD to najlepsze rozwiązanie dla twórców cyfrowych treści, którzy potrzebują mocy gamingowego laptopa, zachowując przy tym wysoką jakość grafiki znaną ze stacji roboczych. Wyświetlacze Quad HD oferują to, co najlepsze z obu światów, gwarantując wysoką częstotliwość odświeżania, niezbędną w dynamicznych grach oraz wysoką rozdzielczość, wymaganą podczas tworzenia treści. Niezależnie od tego, czy grasz lub tworzysz Razer Blade jest idealnym dla wszystkich.



Najmniejszy

W 2011 roku Razer zerwał ze schematami i zaprezentował pierwszego na świecie prawdziwego laptopa gamingowego, maszynę obsługującą najnowsze tytuły, zachowującą przy tym elegancję, mobilność i niewielkie rozmiary. Dziś Razer kontynuuje tę spuściznę, wprowadzając na rynek najmniejszy 15-calowy laptop do gier wyposażony w procesor graficzny z serii NVIDIA RTX 30 (do laptopów). Blade Pro 17 pozostaje jednym z najcieńszych 17-calowych laptopów do gier na rynku, mierząc zaledwie 19,9 mm x 260 mm x 395 mm, co czyni z niego idealny zamiennik dla komputera stacjonarnego. Kompaktowa obudowa obu laptopów pozwala użytkownikom uwolnić się od biurka i zabrać swoją grę w dowolne miejsce.



Nowe laptopy Razer Blade wykorzystują maksymalnie swoją małą obudowę, upakowując ją czymś, co ułatwi życie każdemu użytkownikowi. Po bokach znajdują się liczne wejścia, od USB-C przez HDMI 2.1 po czytnik kart SD UHS-III, dzięki czemu użytkownicy mogą podłączyć się do wszystkich zewnętrznych urządzeń, bez konieczności korzystania z przejściówek. Klawiatury są podświetlane przez system Chroma RGB, który można skonfigurować pod kątem pracy lub grania. Skierowane do przodu głośniki umiejscowiono po bokach klawiatury, dzięki czemu praca i zabawa stają się przyjemne i wciągające.



Dodatkowo użytkownicy Razer Blade mogą cieszyć się immersyjnym systemem audio z dźwiękiem przestrzennym THX, zapewniającym 360-stopniowy krajobraz dźwiękowy podczas oglądania filmów, słuchania muzyki lub grania. Laptopy są wyposażone w możliwość powiększenia pamięci dyskowej i RAM, odpowiednio do 1 TB i 32 GB, aby nadążyć za rozwojem wymagających gier i kreatywnych aplikacji.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Ceny nowych laptopów Razer Blade 15 zaczynają się już od 1699.99 USD / 1799.99 EUR (sugerowana cena detaliczna) i będą one dostępne w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com i Razer Store od 12 stycznia. Od 26 stycznia pojawią się u wybranych sprzedawców detalicznych.



Ceny nowych laptopów Razer Blade Pro 17 zaczynają się od 2299.99 USD / 2399.99 EUR (sugerowana cena detaliczna) i będą one dostępne w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com i Razer Store od 12 stycznia. W pierwszym kwartale 2021 pojawią one się u wybranych sprzedawców detalicznych.

























Źródło: Info Prasowe / Razer