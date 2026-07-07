Razer - Kiedy gaming spotyka magię Pokémonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę wyczekiwanej kolekcji Razer Espeon & Umbreon, opracowanej we współpracy z The Pokémon Company International. Zestaw można nabyć na stronie Razer.com, w salonach RazerStores na całym świecie oraz u wybranych partnerów. W ramach obchodów 30-lecia istnienia marki Pokémon, nowa linia składa wyjątkowy hołd najbardziej kultowym ewolucjom Eevee. Projektanci mistrzowsko uchwycili kontrast między promienną energią Espeona a spokojną, nocną aurą Umbreona, łącząc bogate detale wizualne z wydajnością i niezawodnością, których gracze oczekują od sprzętu marki Razer.







Zaprojektowany z myślą o różnorodnych stylach rozgrywki, każdy produkt z tej kolekcji oferuje zaawansowane podświetlenie Razer Chroma RGB, ergonomiczną konstrukcję oraz błyskawiczny czas reakcji. Elementy te tworzą spójny system, który doskonale prezentuje się zarówno w dzień, jak i w nocy.



Razer Kraken V4 X – Edycja Espeon & Umbreon

Usłysz każdy detal gry z tym przewodowym zestawem słuchawkowym, który oferuje niezwykle miękkie poduszki nauszników, efektowne podświetlenie Chroma RGB oraz krystalicznie czyste brzmienie.



Razer Ornata V3 Tenkeyless – Edycja Espeon & Umbreon

Niskoprofilowa i ergonomiczna klawiatura gamingowa to połączenie responsywnych przełączników mecha-membranowych z imponującym podświetleniem Chroma RGB. W komplecie znajduje się również magnetyczna podpórka pod nadgarstki, gwarantująca długotrwały komfort.



Razer Cobra – Edycja Espeon & Umbreon

Zapewnij sobie perfekcyjną celność z lekką, przewodową myszą gamingową. Wyposażono ją w niezwykle trwałe przełączniki optyczne, intrygujące podświetlenie Chroma RGB oraz świetny balans wagi, który przekłada się na płynne ruchy i precyzję co do jednego piksela.



Razer Gigantus V2 Medium – Edycja Espeon & Umbreon

Aksamitnie gładka i wysoce responsywna, ta miękka podkładka pod mysz łączy teksturowaną powierzchnię z mikrowłókien z przyciągającymi wzrok detalami graficznymi. Zapewnia pełne skupienie i swobodną kontrolę podczas gry.



Niezależnie od tego, czy bliższa jest Ci świetlista energia Espeona, czy enigmatyczna aura Umbreona, kolekcja Razer Espeon & Umbreon została zaprojektowana po to, by uświetnić każdy moment Twojej rozgrywki. Od intensywnych, dziennych sesji po nocne maratony – zestaw ten w spójny sposób łączy design inspirowany światem Pokémon z zaawansowanymi technologiami, idealnie wpisując się w rutynę każdego gracza.



Cena i dostępność

Razer Kraken V4 X – Edycja Espeon & Umbreon: 109.99 USD / 119.99 EUR MSRP

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Edycja Espeon & Umbreon: 119.99 USD / 129.99 EUR MSRP

Razer Cobra – Edycja Espeon & Umbreon: 49.99 USD / 54.99 EUR MSRP

Razer Gigantus V2 - Medium – Edycja Espeon & Umbreon: 29.99 USD / 34.99 EUR MSRP





























źródło: Info Prasowe - Razer