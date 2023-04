Razer - częstotliwość odpytywania bezprzewodowego 8000 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer poinformował dzisiaj o aktualizacji swojej myszki Viper Mini Signature Edition. Firma po raz kolejny ustanowiła nowy punkt odniesienia, jeśli chodzi o osiągi i wydajność urządzeń przeznaczonych do gier, wprowadzając rzeczywistą częstotliwość odpytywania bezprzewodowego 8000Hz (polling rate) z interwałami odpytywania 0.125 ms. Ta przełomowa aktualizacja czyni z Razera pierwszą markę na świecie, która osiągnęła ten poziom technologii bezprzewodowej, co jeszcze bardziej umacnia pozycję firmy jako branżowego lidera i zwiększa jej zaangażowanie w dostarczanie najlepszych wrażeń podczas rozgrywki.







W ciągu ostatniego roku Razer konsekwentnie wprowadzał najlepsze w branży innowacje, które ugruntowały jego pozycję jako wiodącej marki gamingowej na całym świecie. Firma pokazała technologie, takie jak sensor optyczny Focus Pro 30K o precyzji rozdzielczości 99,8% (to jak dotąd najdokładniejszy sensor tego typu) i przesunęła granice żywotności przełączników do 90 milionów kliknięć, dzięki przełącznikom optycznym 3. generacji. Viper Mini Signature Edition łączy te najnowocześniejsze technologie i dlatego jest wiodącą na rynku myszką najwyższej klasy.



Technologia HyperPolling Wireless firmy Razer zapewnia niezrównaną dokładność i szybkość reakcji, czyniąc z niej doskonałe narzędzie dla graczy lubiących rywalizację. Klucz sprzętowy bez problemu łączy się z komputerami za pośrednictwem USB typu C, a myszka jest wyposażona w konfigurowalne oświetlenie LED. Gracze mogą również dostosować częstotliwość odpytywania za pomocą Synapse na PC, wybierając wartości od 125 Hz do przełomowej częstotliwości 8000 Hz. Ta wszechstronność pozwala graczom zoptymalizować myszkę w oparciu o ich preferencje rozgrywki, dostosowując częstotliwość odpytywania dla poszczególnych tytułów w ich bibliotece gier.



Aktualizacja firmware’u Viper Mini Signature Edition, pozwalająca na osiągnięcie rzeczywistego bezprzewodowego odpytywania o częstotliwości 8000 Hz, jest już dostępna do pobrania tutaj. Posiadacze myszki mogą zapoznać się z tą rewolucyjną aktualizacją już od 24 kwietnia 2023 r. Nowa aktualizacja na nowo definiuje standardy dla myszek do grania i jeszcze bardziej umacnia pozycję Razera jako najlepszego wyboru dla graczy na całym świecie.



Aktualizacja technologii bezprzewodowej Razer HyperPolling 8000 Hz w myszce Viper Mini Signature Edition ustanawia nowy punkt odniesienia dla bezprzewodowej rozgrywki, zapewniając graczom niezrównaną szybkość, precyzję i responsywność.





























Źródło: Info Prasowe / Razer