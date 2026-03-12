Razer Axon i Luma AI zmieniają pulpit w cyfrową galerię sztuki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś nowe partnerstwo pomiędzy platformą Razer Axon Wallpaper Engine a Luma AI – firmą rozwijającą zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, znaną m.in. z flagowego produktu Dream Machine. Dzięki tej współpracy technologia generatywnej AI Luma trafia bezpośrednio do Axon Wallpaper Engine, pozwalając użytkownikom tworzyć spektakularne, w pełni spersonalizowane tapety i cyfrowe grafiki… zaczynając jedynie od krótkiego opisu. Kilka słów, odrobina wyobraźni – i pulpit zamienia się w unikalne dzieło sztuki.







Partnerstwo wykorzystuje potężne modele generatywne Luma AI, znane z tworzenia spójnych i bogatych w detale wizualizacji, aby na nowo zdefiniować sposób, w jaki użytkownicy personalizują swoje cyfrowe przestrzenie. Dzięki temu Axon Wallpaper Engine przestaje być jedynie narzędziem do zarządzania tapetami, a staje się platformą kreatywnej ekspresji – miejscem, w którym cyfrowa sztuka spotyka się z możliwościami nowoczesnej sztucznej inteligencji.



Natychmiastowa kreatywność: integracja Luma AI dla każdego twórcy

Integracja generatywnego silnika Luma AI sprawia, że Axon Wallpaper Engine oferuje teraz płynne i intuicyjne doświadczenie tworzenia własnych wizji cyfrowych – od pierwszego pomysłu aż po gotową grafikę na pulpicie.



Najwyższa jakość obrazu

Technologia Luma AI gwarantuje, że generowane przez sztuczną inteligencję tapety wyróżniają się wyjątkową szczegółowością i jakością przypominającą grafiki z galerii sztuki. Dzięki temu doskonale prezentują się na dużych, nowoczesnych monitorach oraz w konfiguracjach stworzonych z myślą o estetyce i designie.



Intuicyjne tworzenie

Aby stworzyć własną tapetę, użytkownik potrzebuje jedynie krótkiego opisu tekstowego. Kilka słów wystarczy, by sztuczna inteligencja wygenerowała wizję – od stylizowanych grafik koncepcyjnych po filmowe krajobrazy. Wszystko bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania czy posiadania zaawansowanych umiejętności graficznych.



Dostosowanie do każdego ekranu

Tapety generowane są w wysokiej rozdzielczości i zoptymalizowane pod kątem ekranów 4K oraz konfiguracji z wieloma monitorami. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać maksymalny efekt wizualny niezależnie od tego, jak wygląda ich stanowisko pracy lub gamingowy setup.



Ekosystem wizualny

Wygenerowane tapety można także zsynchronizować z efektami oświetlenia Razer Chroma RGB, dzięki czemu stworzone grafiki wykraczają poza ekran i stają się częścią pełnego, immersyjnego widowiska świetlnego obejmującego całe stanowisko użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do nowych narzędzi generowania grafiki AI w zakładce „Create” w oprogramowaniu Axon Wallpaper Engine.











źródło: Info Prasowe - Razer