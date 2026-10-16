Razer Barracuda V2 Pro – jeden headset do wszystkich urządzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer Barracuda V2 Pro – bezprzewodowego zestawu słuchawkowego klasy premium, zaprojektowanego z myślą o graczach, którzy płynnie przechodzą między graniem na komputerze a korzystaniem z urządzeń mobilnych, nie rezygnując przy tym z możliwości rozgrywki na konsolach i handheldach. Stworzony z myślą o współczesnym stylu grania, Barracuda V2 Pro łączy 40-milimetrowe przetworniki Razer™ TriForce z biocelulozy, THX Spatial Audio+, hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), wspieraną sztuczną inteligencją redukcję szumów mikrofonu oraz łączność 2,4 GHz i Bluetooth w jednym zestawie słuchawkowym, który działa do 70 godzin na jednym ładowaniu.







Zero opóźnień. Pełna wolność

Napędzany technologią Razer HyperSpeed Wireless, Barracuda V2 Pro zapewniają dźwięk o niskim opóźnieniu, nawet dwukrotnie szybszy niż Bluetooth LE, utrzymując stabilność dźwięku i czatu głosowego na komputerach PC, smartfonach, konsolach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych. Wbudowany przycisk Razer SmartSwitch pozwala na przełączanie się między łącznością bezprzewodową 2.4 GHz a Bluetooth w zaledwie kilka sekund, dzięki czemu można wygodnie korzystać ze słuchawek na różnych urządzeniach bez konieczności ponownej konfiguracji. Jednoczesne odtwarzanie dźwięku w paśmie 2,4 GHz i przez Bluetooth pozwala graczom na jednoczesne prowadzenie rozmów, odbieranie wiadomości – lub słuchanie muzyki bez wychodzenia z gry, podczas gdy obsługa konsol i handheldów rozszerza tę elastyczność poza komputery stacjonarne i smartfony.



Szybkość bez kompromisów. Swoboda bez kabli

Wyposażony w 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce z biocelulozy, zestaw Barracuda V2 Pro oferuje bogaty, naturalny dźwięk z wyraźnymi tonami wysokimi, czystym środkiem i głębokim, wolnym od zniekształceń basem. Po podłączeniu do komputera PC, Barracuda V2 Pro oferuje technologię THX Spatial Audio+ z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1.4. Dzięki czterem dodatkowym kanałom dźwięku gracze mogą usłyszeć, co się dzieje nie tylko wokół nich, ale również nad ich głowami. Pozwala to jeszcze dokładniej określić, skąd dobiegają poszczególne odgłosy, na przykład kroki przeciwników, strzały czy przelatujące obiekty. Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) wykorzystuje mikrofony zewnętrzne i wewnętrzne do niwelowania zbędnych hałasów i dźwięków z otoczenia zakłóceń w domu, niezależnie gdzie się znajdziesz, pozwalając graczom w pełni skupić się na grze.



Lekka konstrukcja. Długi czas gry

Ważąc zaledwie 285 g, zestaw Barracuda V2 Pro łączy w sobie lekką ramę ze składaną na płasko konstrukcją, co pozwala szybko i wygodnie zabrać je ze sobą gdziekolwiek tylko chcesz.

Zintegrowany schowek na odbiornik USB sprawia, że zestaw jest zawsze gotowy do drogi, a pluszowe nauszniki i wygodny pałąk zapewniają komfort podczas wielogodzinnych sesji gamingowych, rozmów służbowych i codziennej rozrywki.

Dwa rodzaje mikrofonów pozwalają dopasować sposób komunikacji do sytuacji. Odłączany mikrofon na wysięgniku zapewnia pełną czystość głosu podczas grania na PC i komunikacji z drużyną, podczas gdy wewnętrzne mikrofony kształtujące wiązkę (beamforming) przejmują zadanie w podróży, gwarantując elegancki wygląd bez wystających elementów. Redukcja szumów mikrofonu wspomagana sztuczną inteligencją działa w obu konfiguracjach, eliminując dźwięki z otoczenia, dzięki czemu mowa jest wyraźna bez względu na to, gdzie znajdują się gracze.



Jeden zestaw słuchawkowy. Na każdy dzień

• Stworzony do gamingu: 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce z biocelulozy, wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1.4 za sprawą technologii THX Spatial Audio+ oraz hybrydowa aktywna redukcja szumów łączą się, zapewniając maksymalne skupienie i imersyjne wrażenia słuchowe.

• Płynna łączność bezprzewodowa: Technologia Razer HyperSpeed Wireless zapewnia niskie opóźnienia dźwięku na komputerach PC, smartfonach, konsolach i handheldach, a jednoczesna obsługa pasma 2,4 GHz i Bluetooth pozwala graczom na odbieranie połączeń i słuchanie muzyki bez konieczności opuszczania gry.

• Stworzony do życia w ruchu: Składana, ważąca zaledwie 285 g konstrukcja, system dwóch trybów mikrofonu oraz do 70 godzin pracy na baterii sprawiają, że Barracuda V2 Pro równie dobrze sprawdza się w podróży, co podczas grania.



Łącząc immersyjny, gamingowy dźwięk z eleganckim, gotowym do podróży designem i całodniowym komfortem, daje graczom jeden zestaw słuchawkowy zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z każdą częścią ich dnia – od gier na komputerze i mobilnej rozrywki, po rozmowy telefoniczne i podróże. Wieloplatformową wszechstronność dopełnia kompatybilność z konsolami i urządzeniami przenośnymi.



Sugerowana cena producenta - 199.99 USD.



















źródło: Info Prasowe - Razer