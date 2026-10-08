Razer Basilisk V4 Pro ze stacją ładującą Mouse Dock V2 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę Razer Basilisk V4 Pro – najnowszej ewolucji swojej kultowej, ergonomicznej myszy dla graczy – wraz z bezprzewodową stacją ładującą Razer Mouse Dock V2 Pro. Basilisk V4 Pro zachowuje ergonomiczny kształt, któremu ufają gracze, wprowadzając kluczowe ulepszenia: od 14 programowalnych przycisków i nowej rolki Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2, po czujnik optyczny Razer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3 oraz łączność HyperSpeed Wireless Gen-2. Basilisk V4 Pro oferuje również 7-strefowe podświetlenie Razer Chroma RGB z pełnym podświetleniem dolnym (underglow) oraz łączność z 5 urządzeniami, pozwalając na przełączanie się między całą konfiguracją za dotknięciem jednego przycisku. W efekcie powstała mysz, która nie wymaga od graczy żadnych kompromisów między wygodą, personalizacją, wydajnością a imersją.







Zero kompromisów. Ewolucja ulubieńca graczy

Gracze zawsze musieli wybierać. Wygoda albo personalizacja. Wydajność albo imersja. Seria Basilisk nigdy nie akceptowała takiego handlu i od lat pozostaje zaufanym wyborem dla graczy szukających jednej ergonomicznej myszy do każdej gry. Fani entuzjastycznie przyjmowali każdą generację linii Basilisk, dlatego Basilisk V4 Pro zachowuje wszystko, co uwielbiają, dając im jeszcze więcej. Kultowa sylwetka i charakterystyczna podpora pod kciuk pozostały na swoim miejscu, podczas gdy ceniony spust wielofunkcyjny został przeprojektowany dla bardziej naturalnego zasięgu. Kształt myszy pomieścił również trzeci przycisk boczny oraz zupełnie nowy przycisk krawędziowy M1. Pomimo dodania nowych funkcji, Basilisk V4 Pro waży aż o 12 g mniej niż jego poprzednik.



Głębsza kontrola

Ceniony spust wielofunkcyjny powraca w towarzystwie trzeciego przycisku bocznego i nowiutkiego przycisku krawędziowego M1, dając łącznie 14 programowalnych elementów sterujących. Przypisz dowolny przycisk do funkcji Razer Hypershift, aby odblokować drugą warstwę poleceń, podczas gdy makra i inteligentne profile w aplikacji Razer Synapse automatycznie przełączają układy w momencie uruchomienia połączonej gry. Nowa rolka Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2 daje jeszcze więcej sposobów na przewijanie. Tryb Tactile oferuje znany, 24-stopniowy skok, nowy tryb Precision Tactile zapewnia drobniejszą, 48-stopniową kontrolę do wygodnego przełączania pasków umiejętności, a tryb Free-Spin gwarantuje szybkie i płynne przewijanie długich stron. Dodatkowo tryb Smart-Reel automatycznie przełącza się między trybem skokowym a swobodnym na podstawie prędkości przewijania, co można precyzyjnie dostosować w Razer Synapse. Wirtualne Przyspieszenie (Virtual Acceleration), również dostępne w Razer Synapse, dynamicznie zwiększa prędkość przewijania, gdy gracz kręci rolką szybciej, oferując 5 poziomów akceleracji dopasowanych do stylu gry.



Najwyższa precyzja

Łączność bezprzewodowa Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 zapewnia rzeczywiste odświeżanie 8000 Hz zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym. Technologia Frame Sync pozwala czujnikowi na skanowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym, gwarantując ultra-niskie opóźnienia. Sercem tej precyzji jest czujnik optyczny Razer Focus Pro 50K Gen-3, oferujący do 50000 DPI, 930 IPS oraz akcelerację 90 G, przy czym technologia Frame Sync synchronizuje skanowanie czujnika z cyklem próbkowania myszy dla niższych opóźnień ruchu i lepszej wydajności baterii. Asymetryczne odcięcie (Asymmetric Cut-Off) daje graczom niezależną kontrolę nad dystansem podniesienia i odłożenia myszy, pozwalając precyzyjnie dostosować śledzenie dla czystszego resetowania pozycji i bardziej powtarzalnego celowania. Wykonuj błyskawiczne zwroty o 180 stopni na dowolnej mapie dzięki funkcji Perfect 180, dającej przewagę graczom FPS używającym niskiej czułości, podczas gdy Dynamic Sensitivity i Mouse Rotation pozwalają dostosować celowanie do indywidualnego stylu – a wszystko to z poziomu Razer Synapse. Co więcej, optyczne przełączniki myszy Razer Gen-4 wyróżniają się żywotnością do 100 milionów kliknięć i o 12% lżejszą aktywacją, zapewniając chrupiące, powtarzalne kliknięcia bez opóźnień wynikających z drgania styków.



Prawdziwa imersja

7-strefowe podświetlenie Razer Chroma RGB z pełnym podświetleniem dolnym (underglow) zostało zaprojektowane tak, aby światło skierowane było w dół i rozpraszane na zewnątrz, pozostając widocznym przy każdym chwycie. Każda strefa oferuje personalizację spośród 16.8 miliona kolorów, reaguje dynamicznie w ponad 300 zintegrowanych grach Chroma i synchronizuje się z kompatybilnymi urządzeniami Razer oraz ponad 50 produktami partnerów. Stworzona z myślą o najdłuższych sesjach, mysz oferuje do 200 godzin pracy w trybie HyperSpeed Wireless Gen-2 przy 1000 Hz oraz do 275 godzin w trybie Bluetooth 6.2. Łączność z 5 urządzeniami obejmuje tryb HyperSpeed Wireless Gen-2, ulepszony Bluetooth 6.2 (do 3 sparowanych urządzeń) oraz tryb przewodowy, co pozwala graczom płynnie przełączać się między komputerem stacjonarnym, laptopem i tabletem za dotknięciem jednego przycisku.



Razer Mouse Dock V2 Pro

Debiutująca razem z Basilisk V4 Pro, stacja ładująca Razer Mouse Dock V2 Pro łączy bezwysiłkowe, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe z bezkompromisową łącznością. Gracze mogą po prostu odłożyć mysz na stację, aby ją naładować i podnieść gotową do akcji, podczas gdy zintegrowany nadajnik 8000 Hz umożliwia pracę w trybie Razer HyperSpeed Wireless Gen-2. Obsługa wielu urządzeń Razer HyperSpeed Multi-Device Support pozwala również na podłączenie kompatybilnych myszy i klawiatur Razer przez stację w celu uzyskania czystszego stanowiska, co dopełnia 8-strefowe podświetlenie Chroma RGB underglow, wskaźnik stanu naładowania oraz antypoślizgowa podstawa pewnie mocująca ją do biurka. Razer oferuje również inne opcje bezprzewodowego ładowania, takie jak Razer HyperFlux V2, dając graczom elastyczność w wyborze rozwiązania najlepiej dopasowanego do ich potrzeb i stanowiska.



Razer Basilisk V4 HyperSpeed

Dla graczy, którzy wolą bardziej minimalistyczne rozwiązania, Razer Basilisk V4 HyperSpeed oferuje ten sam ergonomiczny kształt serii Basilisk dla osób, które oczekują perfekcyjnego wykonania fundamentów. Przy wadze zaledwie 94 g, mysz wyposażono w czujnik optyczny Razer Focus X 33K Gen-3, 12 programowalnych przycisków oraz do 140 godzin pracy na baterii.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Basilisk V4 Pro: 179.99 € MSRP – Dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed: 119.99 € MSRP – Dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.

Razer Mouse Dock V2 Pro: 69.99 € MSRP – Dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.

Razer HyperFlux V2: 139.99 € MSRP – Dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe / Razer