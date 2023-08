Razer BlackWidow V4 75% - konfigurowalna klawiatura dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ujawniła dzisiaj przełomową klawiaturę BlackWidow V4 75%. Urządzenie, ucieleśniające idealną harmonię gamingowej precyzji i personalizacji, ma solidną aluminiową konstrukcję, uszczelnianą płytę, klawisze z gniazdami pozwalającymi na ich wymianę, całkowicie nowe przełączniki mechaniczne i żywe podświetlenie Razer Chroma RGB, które zapewnia niezapomniane wrażenia, będące klasą samą w sobie. Dostępna w czarnej i białej wersji kolorystycznej, Razer BlackWidow V4 75% oferuje kompatybilność z 3- lub 5-pinowymi przełącznikami dla jeszcze większych możliwości personalizacji. Innowacyjna konstrukcja płytki drukowanej (PCB) wyposażonej w gniazda pozwala użytkownikom na płynną wymianę przełączników na inne wybrane przez nich przełączniki mechaniczne, dając im tym samym absolutną kontrolę nad klawiaturą.







Klawiatura, wyposażona w całkowicie nowe przełączniki mechaniczne 3 generacji Razer Orange Tactile, charakteryzuje się wyższym punktem aktywacji i czystszym profilem dźwiękowym, który rozbrzmiewa z każdym naciśnięciem klawisza.



Doskonała dynamika pisania i precyzja akustyczna

Klawiatura BlackWidow V4 75% została precyzyjnie zaprojektowana – wyposażono ją m.in. w uszczelnioną płytę z wzmocnionego laminatu FR4 oraz dwie warstwy pianki tłumiącej dźwięk. Jedna warstwa jest umieszczona pomiędzy płytką drukowaną (PCB) a płytką FR4, podczas gdy druga jest umieszczona na spodzie obudowy, aby zredukować niepożądane brzęki i pogłos. Stabilizatory zamontowane na płytkach zostały również fabrycznie nasmarowane, aby zapewnić płynniejszy ruch klawiszy, jednocześnie skutecznie redukując wszelkie niepożądane dźwięki grzechotania. Ponadto, płytka drukowana klawiatury została zaprojektowana z myślą o obsłudze wkręcanych stabilizatorów, jeśli użytkownicy zdecydują się wymienić standardowe stabilizatory. W ten sposób BlackWidow V4 75% zapewnia lekkie, zrównoważone naciśnięcia klawiszy, które rozbrzmiewają pełnym, satysfakcjonującym dźwiękiem, oferując niezrównane wrażenia z pisania.



Po mistrzowsku kompaktowa, z oszałamiającą immersyjną technologią Chroma RGB

Smukły układ klawiatury 75% zapewnia graczom dostęp do wszystkich niezbędnych klawiszy, przy jednoczesnym pozostawianiu szerokiej przestrzeni do manewrowania myszą. Zamknięta w wytrzymałej ramie ze stopu aluminium 5052, klawiatura gwarantuje trwałość, jednak bez uszczerbku dla estetyki. Razer Chroma RGB z 2-stronnym dolnym podświetleniem i podświetleniem każdego klawisza przekształci stację bojową graczy w estetyczne arcydzieło.



Wyjątkowe funkcje gamingowe

Wielofunkcyjna rolka i klawisze multimedialne pozwalają graczom na wygodną i łatwą realizację swoich potrzeb związanych z rozrywką. BlackWidow V4 75% to klawiatura w pełni wyposażona w najwyższej jakości funkcje gamingowe, w tym polling rate do 8000 Hz, w pełni programowalne klawisze (za pośrednictwem Razer Synapse), nakładki Doubleshot ABS, N-key rollover i anti-ghosting.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer BlackWidow V4 75% - sugerowana cena detaliczna - 219.99 €uro.

Razer BlackWidow V4 75% White Edition - sugerowana cena detaliczna - 229.99 €uro. Klawiatury dostępne na stronie Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców w połowie września 2023.

































Źródło: Info Prasowe / Razer