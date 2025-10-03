Razer BlackWidow z turbo doładowaniem – 4000 Hz HyperPolling
Razer ogłosił dziś, że ich rewolucyjna technologia bezprzewodowa 4000 Hz HyperPolling staje się dostępna dla kolejnych modeli klawiatur BlackWidow. Dzięki specjalnemu adapterowi HyperPolling Wireless Dongle, gracze mogą korzystać z prawdziwego odświeżania 4000 Hz w trybie bezprzewodowym. W praktyce oznacza to szybsze reakcje, większą kontrolę i przewagę w najbardziej wymagających momentach rozgrywki. W grach liczy się każda chwila – a czasem nawet ułamek sekundy. To właśnie dlatego Razer nieustannie podnosi poprzeczkę i wsłuchuje się w opinie graczy z całego świata. Dzięki 4000 Hz HyperPolling gracze mogą poczuć pełną prędkość i natychmiastową odpowiedź, które pozwalają wygrywać nawet w najbardziej nerwowych sytuacjach.
Prawdziwe 4000 Hz – stworzone dla mistrzowskich akcji
Razer ponownie pokazuje, że w temacie bezprzewodowych technologii dla graczy nie ma sobie równych. Najnowsze ulepszenie adaptera HyperPolling Wireless Dongle przenosi klawiatury BlackWidow na zupełnie nowy poziom działania. Dla porównania – standardem w branży jest 1000 Hz, co oznacza 1 milisekundę reakcji. Razer podbija tę wartość czterokrotnie – do 4000 Hz – i tym samym skraca opóźnienie aż do teoretycznego minimum 0,25 ms. W praktyce gracze otrzymują ostrzejsze ruchy, szybsze polecenia i wyczuwalną przewagę nad przeciwnikami, szczególnie wtedy, gdy wynik meczu wisi na włosku.
Jak włączyć 4000 Hz HyperPolling?
To prostsze niż myślisz. Aby odblokować tę funkcję w kompatybilnych modelach BlackWidow, wystarczy pobrać najnowsze oprogramowanie w aplikacji Razer Synapse 4 i sparować klawiaturę z adapterem HyperPolling Wireless Dongle.
Kroki aktywacji:
1. Zaktualizuj oprogramowanie klawiatury:
- Otwórz Razer Synapse 4.
- Sprawdź, czy pojawi się komunikat w prawym górnym rogu lub kliknij w opcję „Dostępna aktualizacja firmware” w zakładce klawiatury.
- Zostaniesz przeniesiony do strony wsparcia „Software and Firmware Updates for Razer Peripherals”, gdzie pobierzesz i zainstalujesz aktualizację dla swojego modelu.
2. Sparuj klawiaturę z adapterem HyperPolling Wireless Dongle:
- Upewnij się, że Synapse 4 ma najnowszą wersję.
- Wejdź w zakładkę HyperPolling Wireless Dongle i rozpocznij proces parowania.
- W nowym oknie wybierz „kompatybilną klawiaturę”.
- Synapse automatycznie sprawdzi i zaktualizuje oprogramowanie adaptera, jeśli będzie to konieczne.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i dokończ parowanie.
Cały proces jest szybki i intuicyjny, tak aby zarówno nowi użytkownicy, jak i ci, którzy już korzystają z produktów Razer, mogli bez problemu cieszyć się pełnym potencjałem technologii 4000 Hz HyperPolling.