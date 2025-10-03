Razer BlackWidow z turbo doładowaniem – 4000 Hz HyperPolling

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś, że ich rewolucyjna technologia bezprzewodowa 4000 Hz HyperPolling staje się dostępna dla kolejnych modeli klawiatur BlackWidow. Dzięki specjalnemu adapterowi HyperPolling Wireless Dongle, gracze mogą korzystać z prawdziwego odświeżania 4000 Hz w trybie bezprzewodowym. W praktyce oznacza to szybsze reakcje, większą kontrolę i przewagę w najbardziej wymagających momentach rozgrywki. W grach liczy się każda chwila – a czasem nawet ułamek sekundy. To właśnie dlatego Razer nieustannie podnosi poprzeczkę i wsłuchuje się w opinie graczy z całego świata. Dzięki 4000 Hz HyperPolling gracze mogą poczuć pełną prędkość i natychmiastową odpowiedź, które pozwalają wygrywać nawet w najbardziej nerwowych sytuacjach.







Prawdziwe 4000 Hz – stworzone dla mistrzowskich akcji

Razer ponownie pokazuje, że w temacie bezprzewodowych technologii dla graczy nie ma sobie równych. Najnowsze ulepszenie adaptera HyperPolling Wireless Dongle przenosi klawiatury BlackWidow na zupełnie nowy poziom działania. Dla porównania – standardem w branży jest 1000 Hz, co oznacza 1 milisekundę reakcji. Razer podbija tę wartość czterokrotnie – do 4000 Hz – i tym samym skraca opóźnienie aż do teoretycznego minimum 0,25 ms. W praktyce gracze otrzymują ostrzejsze ruchy, szybsze polecenia i wyczuwalną przewagę nad przeciwnikami, szczególnie wtedy, gdy wynik meczu wisi na włosku.



Jak włączyć 4000 Hz HyperPolling?

To prostsze niż myślisz. Aby odblokować tę funkcję w kompatybilnych modelach BlackWidow, wystarczy pobrać najnowsze oprogramowanie w aplikacji Razer Synapse 4 i sparować klawiaturę z adapterem HyperPolling Wireless Dongle.



Kroki aktywacji:

1. Zaktualizuj oprogramowanie klawiatury:

- Otwórz Razer Synapse 4.

- Sprawdź, czy pojawi się komunikat w prawym górnym rogu lub kliknij w opcję „Dostępna aktualizacja firmware” w zakładce klawiatury.

- Zostaniesz przeniesiony do strony wsparcia „Software and Firmware Updates for Razer Peripherals”, gdzie pobierzesz i zainstalujesz aktualizację dla swojego modelu.

2. Sparuj klawiaturę z adapterem HyperPolling Wireless Dongle:

- Upewnij się, że Synapse 4 ma najnowszą wersję.

- Wejdź w zakładkę HyperPolling Wireless Dongle i rozpocznij proces parowania.

- W nowym oknie wybierz „kompatybilną klawiaturę”.

- Synapse automatycznie sprawdzi i zaktualizuje oprogramowanie adaptera, jeśli będzie to konieczne.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i dokończ parowanie.



Cały proces jest szybki i intuicyjny, tak aby zarówno nowi użytkownicy, jak i ci, którzy już korzystają z produktów Razer, mogli bez problemu cieszyć się pełnym potencjałem technologii 4000 Hz HyperPolling.















źródło: Info Prasowe - Razer