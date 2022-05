Razer Blade 15 - Pierwszy wyświetlacz do laptopów OLED 240 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zupełnie nowy model Razer Blade 15 z ekranem OLED QHD 240 Hz wkrótce będzie dostępny w sprzedaży. Niespotykany wcześniej w laptopach gamingowych wyświetlacz zapewnia jaśniejsze i żywsze kolory przy prawdziwie esportowej częstotliwości odświeżania – są to cechy jakich nie ma żaden obecny teraz na rynku laptop. W połączeniu z procesorem Intel Core i9-12900H 12. generacji i kartą graficzną NVIDIA RTX 3070 Ti do laptopów, nowy Blade 15 staje się oczywistym wyborem zarówno dla graczy, jak i twórców. Gry i treści wideo poruszają się szybko, a czas reakcji panelu wynosi 1 ms, dzięki czemu użytkownicy nie muszą wybierać między dokładnością kolorów a szybkością. Unikalny nowy wyświetlacz OLED osiągnie typową jasność 400 nitów z pokryciem 100% kolorów DCI-P3, zapewniając ostry i wyraźny obraz idealny do różnych funkcji, w tym edycji zdjęć i wideo, oglądania filmów lub grania w gry AAA.







Nowy Blade 15 jest wyposażony w najwyższej jakości rozwiązania pamięci masowej, takie jak 32 GB pamięci RAM DDR5 i 1 TB SSD z dodatkowym gniazdem M.2 zapewniającym dodatkowe miejsce na dysk. Podobnie jak reszta rodziny Blade, ma również sprawdzoną aluminiową obudowę frezowaną CNC, laserowo wycinane maskownice głośników i wszechstronne opcje podłączeń z Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, pełnowymiarowym czytnikiem kart SD i portem HDMI. Nowy OLED Blade 15 będzie konkurencyjny cenowo w porównaniu z innymi podobnymi konfiguracjami Blade 15.



Razer Blade 15 z ekranem OLED 240 Hz będzie dostępny w czwartym kwartale 2022 roku w cenie 3499.99 USD.













Źródło: Info Prasowe / Razer