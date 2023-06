Razer Cobra Pro oraz Razer Cobra – nowa linia myszek do grania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, wprowadza na rynek innowacyjną linię gamingowych myszek Razer Cobra. W płynnym połączeniu formy i funkcji, nowa linia myszy łączy najważniejsze cechy myszek Razera w symetrycznej obudowie. Stworzona z myślą o personalizacji, łączności i najnowocześniejszej technologii, Razer Cobra Pro zaprasza graczy do kalejdoskopowych wrażeń z gry, pełnych wolności i wciągających doznań. Od podstawowych poleceń po złożone makra, Cobra Pro zapewnia graczom nowy poziom kontroli. Mysz jest zintegrowana z 10 konfigurowalnymi elementami sterującymi, 5 wbudowanymi profilami pamięci i 11 indywidualnie ustawianymi strefami podświetlenia Chroma RGB (to największa liczba stref podświetlenia w tej klasie urządzeń), a wszystko to zapakowane w elegancką, symetryczną konstrukcję.







Cobra Pro to przemyślana konstrukcja z siedmioma przyciskami na górze, dwoma z boku i jednym na dole. Myszka na nowo definiuje prostotę konfiguracji, oferując nieskończone możliwości szybkiego dostępu do komend. Dodatkowo, dzięki funkcji Hypershift, pozwalającej na tymczasowe włączenie dodatkowego zestawu funkcji (oprócz już przypisanych do przycisków poleceń), gracz może szybko zapewnić sobie zupełnie nowy poziom rozgrywki. Pomiędzy pięcioma wbudowanymi profilami, łatwo konfigurowanymi za pomocą oprogramowania Synapse, można szybko się przełączać za pomocą dolnego przycisku, co pozwala na płynne dostosowywanie się do różnych scenariuszy rozgrywki.



Rozświetlona rozgrywka

Linia Cobra to doskonały dodatek do rozbudowanego zestawu urządzeń peryferyjnych Razera obsługujących Chroma RGB. Chroma RGB to największy na świecie ekosystem oświetlenia dla urządzeń gamingowych i lifestylowych, który oferuje 16,8 miliona kolorów, mnogość efektów świetlnych i płynną integrację z ponad 250 grami. Nowo dodana do linii Cobra funkcja Smart Dimming pozwala graczom automatyczne oszczędzać baterię podczas gry i powracać do pełnego podświetlenia podczas aktywnego użytkowania.



Technologiczna doskonałość

Cobra Pro to szczytowe osiągnięcie technologii gamingowych i jest świadectwem nieustającej innowacyjności Razera. Urządzenie korzysta z najlepszych możliwości wielokrotnie nagradzanej myszki Basilisk V3 Pro, takich jak czujnik optyczny Focus Pro 30K, optyczne przełączniki myszy 3. generacji oraz technologia HyperSpeed. A dla graczy spragnionych jeszcze więcej funkcji, Cobra Pro jest gotowa do ulepszenia do prawdziwej częstotliwości raportowania 4000 Hz, dzięki Razer Mouse Dock Pro (sprzedawany oddzielnie) lub Razer HyperPolling Wireless Dongle.



Najlepsze możliwości łączności

Pomimo pełnego zestawu funkcji i technologii, Cobra Pro waży zaledwie 77 g, dając graczom to, co najlepsze z obu światów i zapewniając najbardziej wciągające wrażenia z rozgrywki. Dzięki nawet 100 godzinom rozgrywki w trybie HyperSpeed Wireless (i oszałamiającym 170 godzinom w trybie Bluetooth) gracze mogą teraz walczyć, budować lub opracowywać strategie w dowolnym miejscu i czasie. Kabel USB typu C Speedflex umożliwia szybkie i płynne ładowanie, dzięki czemu Cobra Pro jest ciągle gotowa do działania. Dodatkowo, Razer Mouse Dock Pro (sprzedawany oddzielnie) lub Razer Wireless Charging Puck (sprzedawany oddzielnie) dają możliwość ładowania bezprzewodowego, aby zapewnić jeszcze większą wygodę użytkowania.



Przedstawiamy Razer Cobra

Do graczy, którzy wolą połączenie przewodowe skierowana jest Razer Cobra – lekka i wyposażona w niezwykle wytrzymałe przełączniki, osiem konfigurowalnych elementów sterujących oraz ozdobiona efektownym, gradientowym podświetleniem Chroma. Ta mysz jest przykładem wysokich osiągów upakowanych w elegancką, przewodową obudowę.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

sugerowana cena detaliczna Razer Cobra Pro - 149.99 €uro. Myszy dostępne będą na stronie Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców od 29 lipca 2023.

































Źródło: Info Prasowe / Razer