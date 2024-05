Razer Cortex Add-Ons - dodatki, które wzniosą gaming na wyższy poziom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłasza wprowadzenie nowej funkcji dla użytkowników Razer Cortex. Cortex: Add-Ons to innowacyjna platforma, która zapewnia dostęp do szerokiego zakresu dodatków do gier, zaspokajając indywidualne potrzeby każdego gracza. Aplikacja Razer Cortex jest obecnie wykorzystywana przez miliony graczy na całym świecie do optymalizacji wydajności komputera podczas grania. Teraz, dzięki Cortex: Add-Ons, użytkownicy będą mieli możliwość jeszcze bardziej personalizować swoje gamingowe doświadczenia, wykorzystując wiele dostępnych addon-ów do gier na PC.







Razer Cortex: Add-Ons z pięcioma dodatkami na start

W Razer Cortex: Add-Ons gracze mogą znaleźć dodatki dopasowane do ich ulubionych tytułów, pomagając im zwiększyć wydajność, dzielić się swoimi wyczynami, czy czerpać radość z rozgrywki. Razer w najbliższych tygodniach planuje regularne dodawanie nowych dodatków, zapewniając użytkownikom jeszcze większy wybór i możliwości personalizacji. Oto lista rozszerzeń dostępnych w aplikacji Razer Cortex:

- Buff.game: Umożliwia zdobywanie realny nagród poprzez granie w swoje ulubione tytuły,

- Voicemod.net: Zapewnia korzystanie z funkcji zmiany głosu w czasie rzeczywistym,

- Powder.gg: Narzędzie wspomagane sztuczną inteligencją umożliwiające przechwytywanie klipów z gier oraz dzielenie się nimi ze znajomymi,

- Epal.gg: Platforma zrzeszająca graczy z całego globu, dzięki niej użytkownicy mogą znaleźć drużynę w danej grze, czy zawierać nowe znajomości,

- Forged.gg: Pozwala na odblokowywanie dodatkowych zawartości w grach partnerskich Forged oraz dostęp do wczesnych beta-testów.



Każdy z addon-ów został starannie wybrany tak, aby spełniał on wysoki standard jakości i innowacji, które są synonimem produktów Razer. Dla deweloperów i twórców, którzy chcieliby dołączyć do nowej platformy Razer oferuje nie tylko promocje wybranej aplikacji, ale również odpowiednie promocje i modele dochodowe. Zainteresowane osoby, mogą zgłaszać się do projektu poprzez dedykowany LINK.

















źródło: Info Prasowe - Razer