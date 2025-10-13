Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłasza premierę limitowanej edycji podkładki Razer Gigantus V2 – Faker Edition, stworzonej we współpracy z ikoną esportu – Lee “Fakerem” Sang-hyeokiem, znanym szerzej jako Unkillable Demon King. Faker jest filarem Team Razer od 2015 roku, a Razer Gigantus V2 – Faker Edition upamiętnia dekadę absolutnej dominacji jednego z najbardziej utytułowanych graczy w historii esportu. Na przestrzeni lat jego legendarna kariera rozwijała się równolegle z nieustannym dążeniem Razera do perfekcji technologicznej. Od Razer DeathAdder po Razer Viper – każdy rozdział historii Fakera pisany był z pomocą sprzętu, któremu ufa sam Unkillable Demon King.







Limitowana edycja czerpie inspirację z kluczowego momentu w karierze Fakera – jego rekordowego piątego triumfu na LoL Worlds w 2024 roku. Design podkładki nawiązuje do biało-złotej koszulki, w której Faker i jego drużyna sięgnęli po to historyczne zwycięstwo – symbolizując ducha triumfu i dziedzictwo prawdziwego mistrza.



STWORZONA DO EPICKICH RUCHÓW

Zaprojektowana z myślą o duchu rywalizacji Fakera, Razer Gigantus V2 – Faker Edition oferuje:

- Teksturowaną powierzchnię – zoptymalizowaną pod kątem szybkości i kontroli.

- Grubą, gęstą piankę gumową – zapewniającą trwałość i długość działania.

- Antypoślizgowy spód – gwarantujący stabilność nawet podczas najbardziej zaciętych starć.



Cena i dostępność

Razer Gigantus V2 – Faker Edition jest dostępny w cenie 49.99 USD wyłącznie na Razer.com oraz w sklepach RazerStore od 13 października 2025 r. Na całym świecie będzie zaledwie 2000 egzemplarzy w rozmiarze Large – więc jeśli chcesz zdobyć ten wyjątkowy, kolekcjonerski gadżet, lepiej się pośpiesz!





















źródło: Info Prasowe - Razer