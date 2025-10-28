Razer Huntsman V3 Pro 8KHz – gdy inżynieria spotyka perfekcję

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś dwie nowe klawiatury: Razer Huntsman V3 Pro 8KHz oraz Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz – najbardziej zaawansowane narzędzia e-sportowe w historii marki. Nowe modele rozwijają legendarną linię Huntsman, wprowadzając zupełnie nowy poziom responsywności i dopracowany do perfekcji „feeling” klawiszy – to broń, która daje realną przewagę na najwyższym poziomie rywalizacji. Sercem Huntsman V3 Pro 8KHz są przełączniki Razer Analog Optical Switches Gen-2 połączone z technologią True 8000 Hz HyperPolling. Dzięki temu klawiatura osiąga 11% lepsze wyniki niż najbliższy konkurent i rekordowo niskie opóźnienie 0.58 ms. Każde naciśnięcie jest rejestrowane natychmiastowo – idealne do starć, gdzie jedna milisekunda decyduje o zwycięstwie.







Zakres aktywacji od 0.1 do 4.0 mm, tryb Rapid Trigger i funkcja Razer Snap Tap umożliwiają błyskawiczne zmiany kierunku i ekspresowe resetowanie klawiszy – kluczowe w dynamicznych grach FPS. Przełączniki są fabrycznie skalibrowane dla najlepszej kontroli martwych stref, zapewniają dokładność 0.1 mm i 2.5 razy większą precyzję, niż konkurencja. Ich żywotność to aż 100 milionów naciśnięć – wytrzymają niejedną batalię na wirtualnych arenach.



Precyzja i komfort na długie sesje

Zaprojektowana z myślą o trwałości i komforcie, klawiatura posiada górną płytę z aluminium lotniczego klasy 5052, warstwę pianki wygłuszającej oraz fabrycznie nasmarowane stabilizatory. W połączeniu z drugą generacją analogowych przełączników optycznych Razer, teksturowanymi nakładkami doubleshot PBT i magnetyczną podpórką pod nadgarstki z ekoskóry, całość zapewnia ciche, satysfakcjonujące kliknięcia i wygodę nawet podczas długich maratonów gamingowych.



Pełna kontrola na wyciągnięcie ręki

Oba modele wyposażono w klikalne, wielofunkcyjne pokrętło cyfrowe i dedykowane przyciski sterujące – do obsługi multimediów, makr i szybkiej zmiany czułości aktywacji lub trybu Rapid Trigger. Wszystko z wizualnym wsparciem LED-ów i możliwością zapisu ustawień bezpośrednio w pamięci klawiatury – bez konieczności instalacji oprogramowania. Razer Snap Tap dodaje taktycznego charakteru, automatycznie rozpoznając ostatni wciśnięty klawisz, co pozwala na natychmiastowe zmiany kierunku bez odpuszczania poprzedniego. Wraz z ewolucją esportu ewoluują też narzędzia, które go napędzają. Razer Huntsman V3 Pro 8KHz to nie tylko nowy poziom szybkości i precyzji – to sprzęt, który na nowo definiuje, jak wygląda przyszłość rywalizacji na najwyższym szczeblu.



Ceny i dostępność

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - 249.99 USD / 279.99 €uro. Dostępna już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.



Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz - 219.99 USD / 249.99 MSRP. Dostępna już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.



Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz – White Edition - 229.99 USD / 259.99 €uro. Dostępna już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.



Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz – Esports Green Edition - 249.99 USD / 269.99 €uro. Dostępna wyłącznie na Razer.com i w RazerStores.





























źródło: Info Prasowe - Razer