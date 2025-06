Razer HyperFlux V2 - bezprzewodowe ładowanie myszek Razer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer przedstawił dziś Razer HyperFlux V2, innowacyjną podkładkę, która oferuje bezprzewodowe ładowanie myszek Razer bez konieczności stosowania stacji dokującej lub kabla. Razer HyperFlux V2 zapewnia ciągłe ładowanie bezprzewodowe bezpośrednio przez podkładkę pod mysz, całkowicie eliminując potrzebę stosowania kabli ładujących lub stacji dokujących. To płynne dostarczanie energii o wysokiej wydajności zapewnia, że mysz jest zawsze gotowa do działania, dając graczom swobodę i możliwość skupienia się wyłącznie na rozgrywce. Podkładka dostępna jest w dwóch wersjach. Hard Surface Edition oferuje płynny i duży poślizg z niskim tarciem - idealne do szybkich gier, podczas gdy Cloth Surface Edition zapewnia bardziej kontrolowane, precyzyjne ruchy, zoptymalizowane pod kątem siły tarcia i celowania.







Kompatybilna z następującymi produktami Razer:

Myszy: Razer Basilisk V3 Pro 35K, Razer Basilisk V3 Pro, Razer Cobra Pro i Razer Naga V2 Pro

Klawiatury: (obsługa łączności z wieloma urządzeniami. Tylko do łączności, nie do ładowania bezprzewodowego): Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed, Razer BlackWidow V3 Pro, Razer DeathStalker V2 Pro, Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless.



Cena i dostępność

Razer HyperFlux V2 w wersji Hard Edition jest już dostępna w cenie 139.99 Euro na Razer.com, w sklepach RazerStore i u wybranych sprzedawców, natomiast wersja Cloth Edition pojawi się w sprzedaży w trzecim kwartale 2025 roku.





Kluczowe cechy:

- Automatyczne parowanie: Ciesz się bezprzewodowym połączeniem dzięki funkcji automatycznego parowania. Wystarczy położyć myszkę na podkładce – urządzenia połączą się same, bez potrzeby wykonywania dodatkowych kroków.

- Łączność bez użycia odbiornika USB: Technologia HyperSpeed Multi-Device umożliwia jednoczesne połączenie myszy i klawiatury z podkładką, eliminując potrzebę korzystania z osobnych odbiorników.

- Wskaźnik ładowania LED: Dzięki wskaźnikowi LED łatwo sprawdzisz poziom naładowania baterii myszy. Kolor podświetlenia zmienia się w zależności od stanu naładowania, co pozwala na optymalne zarządzanie energią i wydłużenie żywotności baterii.

- Antypoślizgowa podstawa: Gumowa, wyżłobiona powierzchnia od spodu podkładki zapewnia pewne przyleganie do biurka, gwarantując stabilność nawet podczas najbardziej intensywnych rozgrywek.

















źródło: Info Prasowe - Razer