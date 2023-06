Razer Kitsune - kontroler z przełącznikami optycznymi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ponieważ Street Fighter 6 niedługo trafi na półki sklepowe, a kolejna era bijatyk jest już na horyzoncie, chcemy zapowiedzieć najnowszą broń, która będzie przełomem w grze: Razer Kitsune. To optyczny kontroler do gier przeznaczony dla PS5 i PC, który ma na celu na nowo zdefiniować wasze doświadczenia podczas bijatyk. Razer Kitsune nie jest tradycyjnym kontrolerem do walki. To zaawansowany, ultraprecyzyjny kontroler z idealnym układem czterokierunkowych przycisków, który pozwala na eliminowanie błędów wejściowych oraz wykonywanie optymalnych poleceń. Możecie pożegnać się z wpadkami spowodowanymi przez joystick i powitać wysokiej jakości grę. Nowy poczwórny układ przycisków daje dodatkową przewagę dedykowany profesjonalnym graczom bijatyk.







Co się kryje w środku? Opowiemy wiele więcej po oficjalnej prezentacji, ale już możemy zdradzić, że wyposażyliśmy Kitsune w nasze najnowocześniejsze niskoprofilowe linearne przełączniki optyczne Razera. Dzięki krótszemu czasowi aktywacji i błyskawicznej reakcji na działania zyskacie szybkość i precyzję, a to pozwoli wam zmaksymalizować kombosy i lepiej kontrolować pozycję neutralną. Koniec z tradycyjnymi przyciskami na standardowych fight stickach. Chcemy, aby społeczność gier walki razem z nami była częścią historii i korzystała z technologii wykorzystanych w klawiaturach najwyżej jakości.



Co najważniejsze, Razer Kitsune został opracowany w ścisłej współpracy z firmą Capcom, dzięki czemu nie tylko spełnia, ale i przewyższa potrzeby gry na profesjonalnym poziomie. Stosując się do wszystkich standardów Capcom Pro Tour, konstrukcja zestawu Kitsune ściśle przestrzega przepisów, w tym zgodności z najnowszymi zasadami sterowania podczas walki. Dzięki temu sprzęt jest gotowy do użycia podczas profesjonalnych zawodów.



Więcej szczegółów wkrótce...





















Źródło: Info Prasowe / Razer