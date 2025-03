Razer Kraken Kitty V2 - kultowe słuchawki w nowej wersji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił rozszerzenie swojej kultowej linii Razer Kraken Kitty V2 o nowe wersje kolorystyczne: Razer Kraken Kitty V2 White Edition oraz Razer Kraken Kitty V2 BT White Edition. Ponadto Razer Kraken Kitty V2 BT jest teraz dostępny w eleganckiej czarnej wersji kolorystycznej, aby uzupełnić ofertę Quartz, White i Black Edition. Stworzenie pierwszego Kraken Kitty przez Razer wynikało z ogromnego zainteresowania i entuzjazmu społeczności. Z biegiem lat ten zestaw słuchawkowy stał się jednym z najbardziej kultowych w grach, niezastąpionym faworytem wśród graczy i streamerów. Hasztag #RazerKrakenKitty zgromadził ponad 10 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych.







Zestaw słuchawkowy Razer Kraken Kitty nie tylko ugruntował swoje miejsce w świecie gier, ale także stał się fenomenem kulturowym. Idole, celebryci i entuzjaści mody przyjęli ten kultowy projekt, dodając do niego swój osobisty akcent.



Efekt Meow

Razer Kraken Kitty V2, teraz w eleganckiej bieli, pozwala ożywić wrażenia z rozgrywki i streamowania za sprawą podświetlenia Razer Chroma™ RGB. Dzięki 16.8 milionom kolorów i szerokiej gamie efektów świetlnych można w łatwy sposób dostosować wygląd swojego stanowiska. Dodatkowo, uszy kotka i nauszniki świecą się w synchronizacji z ponad 300 grami, reagując na wydarzenia w grze lub podczas transmisji na żywo. Dzięki największemu na świecie ekosystemowi oświetlenia do gier, zestaw słuchawkowy płynnie synchronizuje się z 500 urządzeniami od ponad 50 producentów, co umożliwia stworzenie najlepszej konfiguracji do gier. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać reaktywne oświetlenie, czy niestandardowe efekty, Razer Kraken Kitty V2 zapewnia, że Twoja postać zawsze przyciąga wzrok za sprawą personalizacji RGB, której nie można znaleźć nigdzie indziej.



Zaprojektowany dla każdego gracza i streamera

- Do gier i streamowania: Doświadcz potężnego dźwięku dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Razer TriForce i czystej komunikcji przez mikrofon Razer HyperClear Cardioid Mic w Kraken Kitty V2 lub mikrofonom z redukcją szumów w Kraken Kitty V2 BT.

- Na każdą okazję: Przez dodanie nowej białej wersji kolorystycznej, obok Quartz Pink i klasycznej czerni, linia Kraken Kitty V2 oferuje możliwości dopasowania do każdej konfiguracji użytkownika.

- Dla każdego: Dostępny zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej, zestaw słuchawkowy wyposażony jest w miękkie, oddychające poduszki nauszne wykonane z tkaniny i sztucznej skóry, zapewniające najwyższy komfort podczas długotrwałego użytkowania.



Cena i dostępność

Razer Kraken Kitty V2 White Edition, Razer Kraken Kitty V2 BT White Edition i Razer Kraken Kitty V2 BT (Base Black), są już dostępne na Razer.com, RazerStores i u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie.



Razer Kraken Kitty V2 White Edition: 99.99 USD / 119.99 € MSRP

Razer Kraken Kitty V2 BT White Edition: 99,99 USD / 119,99 € MSRP

Razer Kraken Kitty V2 BT Base Black: 99.99 USD / 119.99 € MSRP





















źródło: Info Prasowe - Razer