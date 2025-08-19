Razer Kraken Kitty V2: Gengar Edition w końcu w Polsce!

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Razer we współpracy z The Pokémon Company International ogłosił, że ich wyjątkowy model Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition trafia na kolejne rynki – i wreszcie do Polski! To kolejny krok po globalnej premierze kolekcji Razer | Pokémon, w której znalazły się już słuchawki inspirowane Pikachu oraz starterami z regionu Kanto – Bulbasaurem, Charmanderem i Squirtle’em. Teraz do tego wyjątkowego zestawu dołącza nie kto inny jak sam Gengar – psotny Pokémon-duch, który wnosi do gamingowych akcesoriów Razera swój charakterystyczny, nieco mroczny, ale i zabawny styl.

Model Gengar Edition najpierw zadebiutował w Azji, ale teraz można go zdobyć także w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Europie, Australii, Nowej Zelandii i oczywiście w Polsce.



Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition to połączenie niepowtarzalnego stylu Gengara i gamingowych innowacji Razera. Nauszniki zdobią fioletowe akcenty i kolce charakterystyczne dla Pokémona, a całość uzupełnia podświetlenie RGB, które pokazuje jego cienistą sylwetkę. To sprzęt, który widać od razu i który naprawdę przyciąga wzrok.

Najważniejsze cechy Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition:



- Kolce Gengara – nietypowy, wyróżniający się wygląd, inspirowany sylwetką Pokémona.

- Razer Chroma RGB – świecące nauszniki z możliwością personalizacji – zabawa kolorami do woli.

- Ukryte smaczki – uśmiech Gengara sprytnie schowany w środku konstrukcji – detale dla wtajemniczonych (znajdź je wszystkie!).

- Mikrofon Razer™ HyperClear – wyraźny głos bez szumów w tle – idealny do rozmów, gier i streamów.

- Przetworniki Razer™ TriForce 40 mm – mocne basy, czyste wysokie tony i świetna jakość dźwięku w grach i muzyce.

- Dźwięk przestrzenny 7.1 – usłysz każdy krok i każdy dźwięk dochodzący z cienia – jeszcze lepsza immersja.



Czy grasz, czy streamujesz, czy po prostu chillujesz przy ulubionej muzyce – Gengar Edition to sprzęt, który pozwoli Ci wejść w klimat i wyróżnić się stylem.



Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition: 159,99 EUR (około 690 zł)

Dostępne są już teraz w sklepie Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie, Australii, Nowej Zelandii i w Polsce.

źródło: Razer