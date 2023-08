Razer Kraken Kitty z okazji Międzynarodowego Dnia Kota

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj najnowszą generację swojej kultowej linii Kraken Kitty, aby pozwolić graczom, streamerom i cosplayerom na świętowanie Międzynarodowego Dnia Kota w wielkim stylu. Ikoniczny, oryginalny zestaw słuchawkowy Kraken Kitty jest jednym z najpopularniejszych modeli Razera i wciąż pozostaje ulubieńcem fanów. Kraken Kitty V2, Kraken Kitty V2 BT i Kitty Ears V2 – to świadectwo zaangażowania Razera w zapewnianie użytkownikom doskonałego dźwięku, niezrównanego komfortu i nienagannego stylu z nutką kociego uroku. Niepowtarzalne uszki Kraken Kitty są teraz o 50% większe i jeszcze bardziej wyraziste.







Nowe słuchawki Kraken Kitty V2 mają większe i bardziej wyraziste uszy kotka, wspierane przez Razer Chroma RGB, największy na świecie ekosystem podświetlenia RGB dla graczy. Urządzenie ma mikrofon, zapewniający krystaliczne czysty dźwięk oraz, dzięki funkcji Chroma, oświetlenie reagujące na wydarzenia podczas streamu – emotki, alerty i więcej. Pozwala to na zwiększenie zaangażowania publiczności podczas transmisji na żywo. Streamerzy mogą korzystać z konfigurowalnych profili z ponad 16,8 milionami kolorów i niezliczonymi efektami, a także z trybu offline - "Cosplay Mode", dzięki któremu Chroma może zagościć również na konwencie lub innym stacjonarnym wydarzeniu. Kraken Kitty V2 są dostępne zarówno w klasycznym czarnym kolorze jak i w wersji Quartz (różowy), a ich lekka konstrukcja wraz z pluszowymi, oddychającymi poduszkami nausznymi zapewnia komfort i dobrą zabawę przez cały dzień.



Kraken Kitty V2 BT: styl i granie w podróży

Doświadcz rozgrywki bez ograniczeń dzięki Kraken Kitty V2 BT. Ten zestaw słuchawkowy Bluetooth zapewnia do 60 godzin pracy na baterii, funkcje Chroma RGB i wygodę Bluetooth 5.2 z trybem gamingowym, pozwalającym na rozgrywkę o niskim opóźnieniem i w wysokiej jakości. Dzięki imponującemu wykończeniu Quartz, Kraken Kitty V2 BT pozwala graczom wyrazić swoją indywidualność i styl podczas wypadów na miasto.



Podnieś wskaźnik stylu dzięki Razer Kitty Ears V2

Razer Kitty Ears V2, zaprojektowane z myślą o uniwersalności, dodają do zestawów słuchawkowych jeszcze więcej zabawy i stylu. Te przypinane uszy kotka, teraz o 50% większe, są dostępne w kolorach Quartz (różowy) i Black (czarny). Regulowane i trwałe, lekkie uszy zapewniają długotrwały komfort użytkowania i uniwersalny styl.





CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kraken Kitty V2 - sugerowana cena detaliczna - 119.99 €uro. Dostępne na Razer.com od 8 sierpnia 2023.

































Źródło: Info Prasowe - Razer