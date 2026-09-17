Razer Kraken V4 X z technologią Sensa HD Haptics

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition – przewodowy zestaw słuchawkowy zaprojektowany po to, by wzbogacić każdą sesję o realne doznania dotykowe. Napędzany technologią Razer Sensa HD Haptics i zintegrowany z ponad 100 wspieranymi grami na PC, zestaw rozszerza wrażenia z gry daleko poza wzrok i słuch, przekształcając kluczowe wydarzenia oraz audio w głębokie, wielowarstwowe sprzężenie zwrotne. Od grzmotu potężnej eksplozji po subtelny odgłos zbliżających się kroków – każde wrażenie zostało zaprojektowane tak, by wciągnąć gracza w sam środek akcji.







Poczuj wszystko

Sercem zestawu jest Razer Sensa HD Haptics – zaawansowana technologia haptyczna o wysokiej rozdzielczości, która zamienia wydarzenia z gry oraz dźwięk w fizycznie odczuwalne wrażenia. To absolutnie nowy poziom, odległy od zwykłych wibracji. System Sensa HD Haptics reaguje na intensywność, czas trwania oraz pozycję bodźca, dzięki czemu odległy wybuch odczujesz inaczej niż strzał z bliska, a odgłos kroku nigdy nie pomyli się z wybuchem granatu. W obsługiwanych tytułach każda broń, każda umiejętność i każdy moment napięcia niosą ze sobą unikalne, wyczuwalne reakcje. Za realistyczne wrażenia odpowiadają dwa tryby, zależnie od stopnia integracji gry z technologią haptyczną.



Tryb Dynamic Haptics jest dedykowany tytułom stworzonym bezpośrednio pod Sensa HD Haptics – w tym przypadku autorskie efekty deweloperów są przypisane bezpośrednio do kluczowych wydarzeń, takich jak strzały, umiejętności czy ruch. Dodatkowo gracze mogą włączyć funkcję Audio-to-Haptics (A2H), korzystającą z profili precyzyjnie dostrojonych przez Razer dla danego tytułu. Efekty zaprojektowane przez twórców mają zawsze priorytet, podczas gdy A2H uzupełnia tło, dzięki czemu gracze nie tracą immersji nawet w najbardziej nieprzewidywalnych momentach akcji.



Zaprojektowane dla porywającego dźwięku

Wyposażony w przetworniki Razer TriForce 40 mm, zestaw oferuje bogaty i szczegółowy dźwięk dzięki opatentowanej, trójczęściowej konstrukcji, która niezależnie dostraja wysokie, średnie oraz niskie tony. Zaawansowany dźwięk przestrzenny 7.1 Surround Sound umieszcza gracza w samym centrum wydarzeń dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu audio, a mikrofon Razer HyperClear Cardioid dba o czystą komunikację, stawiając na wyrazistość głosu i usuwając niechciane szumy z tła.



Stworzone z myślą o komforcie i stylu

Poduszki FlowKnit Memory Foam łączą oddychający materiał z miękką pianką zapamiętującą kształt, zapewniając pełen komfort nawet podczas wielogodzinnych maratonów, podczas gdy Razer Chroma RGB otwiera szerokie możliwości personalizacji dzięki 16.8 mln kolorów i dynamicznym efektom świetlnym, które rozświetlą każde stanowisko gracza.



Nowy zmysł w świecie gier

Wraz z premierą Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition, Razer dodaje zupełnie nowy zmysł do sposobu, w jaki przeżywamy rozgrywkę. Potężny dźwięk, przejrzysta komunikacja i niezrównany komfort współpracują teraz z haptyką HD, by zbliżyć gracza do akcji jak nigdy dotąd – bo gry od dawna nie służyły tylko do patrzenia i słuchania. Teraz można je po prostu poczuć.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition - Cena: 109.99 € / 99.99 USD (MSRP). Produkt dostępny od zaraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





















źródło: Info Prasowe - Razer