Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer Laptop Sleeve 16” z bezprzewodowym ładowaniem. To całkowita nowość w portfolio akcesoriów lifestyle’owych, który sprytnie łączy wysokiej klasy ochronę z wbudowaną energią bez kabli. Urządzenie stworzone z myślą o graczach, twórcach i profesjonalistach, którzy w ciągu dnia przemieszczają się między różnymi stanowiskami pracy i rozrywki, etui ogranicza potrzebę noszenia dodatkowych kabli i ładowarek, a przy tym dba o to, by najważniejsze urządzenia były zawsze naładowane i bezpieczne – gdziekolwiek jesteś.







Bezprzewodowa moc w ruchu

Sercem Laptop Sleeve 16” są zintegrowane panele ładowania bezprzewodowego, umieszczone w klapie etui. Wyposażone w dwie strefy ładowania kompatybilne z MagSafe, etui łączy się z zewnętrznym źródłem zasilania przez USB-C i umożliwia jednoczesne ładowanie wielu urządzeń (np. smartfona i bezprzewodowych słuchawek). Magnetyczne dopasowanie utrzymuje urządzenia stabilnie na miejscu, zapewniając spójne i wydajne dostarczanie energii. Obsługując szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W oraz 5 W dla dwóch kompatybilnych urządzeń jednocześnie, etui pozwala wygodnie „podładować baterie” podczas przerwy w grze, w drodze do pracy czy między spotkaniami – tak, by pozostać w kontakcie bez zbędnych przerw.



Stworzone, by chronić w każdej podróży

Wewnątrz znajduje się wyściełane mikrofibrą wnętrze ze wzmocnionymi krawędziami oraz miękką podszewką inspirowaną fakturą skóry węża, która amortyzuje wstrząsy, chroni przed upadkami i zabezpiecza przed zarysowaniami. To rozwiązanie stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu – od biura, przez uczelnię, po gamingowe sesje w trasie.



Codzienna wytrzymałość w stylu Razer

Laptop Sleeve 16” został wykonany z trwałego, a jednocześnie lekkiego, tkanego poliestru, odpornego na przetarcia i intensywne użytkowanie – bez zbędnego zwiększania objętości. Efekt? Smukłe, premium etui, które doskonale uzupełnia nowoczesne zestawy mobilne, a przy tym nie boi się codziennych wyzwań.Dzięki Razer Laptop Sleeve 16” z bezprzewodowym ładowaniem marka Razer po raz kolejny pokazuje, jak połączyć wydajność, wygodę i design w spójną całość, wprowadzając przemyślane innowacje do codziennych akcesoriów tworzonych z myślą o współczesnym stylu życia.



Razer Laptop Sleeve 16” - czysta i prosta ochrona

Dla tych, którzy cenią tę samą bezkompromisową jakość w bardziej klasycznej formie, w ofercie dostępne jest również Razer Laptop Sleeve 16”. Model ten oferuje takie samo dopasowanie, wyściełane mikrofibrą wnętrze oraz trwałą konstrukcję zewnętrzną, zamknięte w prostszej, ochronnej formie – idealnej dla użytkowników preferujących minimalistyczne i uporządkowane rozwiązania na co dzień.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Laptop Sleeve 16” z bezprzewodowym ładowaniem - 129.99 USD / 139.99 EURO (Sugerowana cena detaliczna). Dostępne już teraz na Razer.com, w RazerStores oraz u wybranych sprzedawców.

Razer Laptop Sleeve 16” - 79.99 USD / 89.99 EURO (Sugerowana cena detaliczna). Wkrótce dostępne na Razer.com, w RazerStores oraz u wybranych sprzedawców.























źródło: Info Prasowe - Razer