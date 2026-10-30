Razer Mako X ożywia mroczny świat End of Abyss

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś nawiązanie współpracy ze studiem Section 9 Interactive, twórcami przygodowej gry akcji science fiction End of Abyss. Wspólne działania pokazują, jak kompaktowe głośniki gamingowe Razer Mako X mogą przenieść atmosferę mrocznego, podziemnego świata gry poza ekran dzięki immersyjnemu dźwiękowi i podświetleniu Razer Chroma RGB, które reaguje na wydarzenia podczas rozgrywki. W End of Abyss gracze eksplorują opuszczony podziemny kompleks, w którym niebezpieczeństwo może nadejść z każdej strony. Odległe echo potrafi zdradzić, co czai się w ciemności, a nagły sygnał ostrzegawczy może zadecydować o tym, czy uda się uniknąć zagrożenia. Dzięki Razer Mako X dźwięki otoczenia stają się wyraźniejsze i bardziej przestrzenne, pomagając graczom precyzyjniej określić ich źródło, zachować czujność i jeszcze głębiej zanurzyć się w niepokojącym świecie gry.







Potężny dźwięk. Kompaktowa konstrukcja

Razer Mako X to kompaktowy zestaw głośników biurkowych z podświetleniem RGB, zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują pełnego, mocnego brzmienia, ale nie chcą rezygnować z cennej przestrzeni na biurku. Wyposażony w specjalnie dostrojone, 2.75-calowe przetworniki pełnozakresowe, zestaw pozwala wychwycić nawet najdrobniejsze szczegóły dźwiękowe towarzyszące eksploracji świata End of Abyss. Od cichego pomruku uśpionych maszyn, przez odległe echa odbijające się od ścian podziemnego kompleksu, aż po nagłe sygnały ostrzegawcze – każdy z tych elementów staje się istotną częścią rozgrywki, budując napięcie i pomagając graczom lepiej orientować się w otoczeniu.



Poczuj głębię otchłani

Za pełniejsze brzmienie niskich tonów odpowiadają wbudowane membrany bierne, które wzmacniają bas i nadają większą głębię odgłosom pracujących maszyn, zagrożeń wyłaniających się z ciemności oraz intensywnych starć z przeciwnikami.

W połączeniu z dwukanałową konfiguracją 2.0 głośniki Razer Mako X zapewniają bogaty i wyrazisty dźwięk, który dodatkowo potęguje atmosferę niepewności towarzyszącą eksploracji End of Abyss. Wszystko to zamknięto w niewielkiej konstrukcji, która pozwala cieszyć się immersyjnym brzmieniem bez konieczności instalowania rozbudowanego zestawu audio i zajmowania dodatkowej przestrzeni na stanowisku gamingowym.



Podświetlenie, które reaguje na rozgrywkę

Atmosfera End of Abyss nie kończy się na dźwięku. Dzięki technologii Razer Chroma RGB zintegrowanej z wydarzeniami w grze świat wirtualny może oddziaływać również na otoczenie gracza. Eksplozje, przeładowywanie broni czy momenty otrzymywania obrażeń aktywują specjalnie zaprojektowane przez twórców gry efekty świetlne, które pojawiają się na kompatybilnych urządzeniach Razer. Podświetlenie umieszczone w dolnej części głośników Mako X rozszerza te efekty na całe stanowisko gamingowe, pozwalając przenieść część mrocznej atmosfery End of Abyss bezpośrednio do pomieszczenia. Dzięki temu światło staje się naturalnym uzupełnieniem wydarzeń na ekranie, wzmacniając emocje podczas eksploracji, nieoczekiwanych spotkań i najbardziej intensywnych momentów rozgrywki.



Jeszcze głębsza immersja. Bez zajmowania całego biurka

Razer Mako X łączy specjalnie dostrojone przetworniki pełnozakresowe o średnicy 2.75 cala, wbudowane membrany bierne, podświetlenie zintegrowane z grą oraz kompaktową konstrukcję, oferując pełne, przestrzenne brzmienie bez konieczności rozbudowywania stanowiska gamingowego. Takie połączenie pozwala graczom jeszcze mocniej poczuć atmosferę End of Abyss, w której każdy odgłos i błysk światła może mieć znaczenie.



Współpraca Razera i Section 9 Interactive pokazuje, jak odpowiednio dopasowane technologie audio i oświetlenia mogą rozszerzać doświadczenia płynące z rozgrywki, przenosząc pełen napięcia świat gry poza ekran komputera.



Sugerowana cena producenta - 109.99 EURO.



























źródło: Info Prasowe - Razer