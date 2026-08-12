Razer Naga V3 Pro - Jedna mysz, by rządzić wszystkimi grami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer oficjalnie zaprezentował dziś Razer Naga V3 Pro, najnowszą ewolucję swojej legendarnej myszy do gier MMO. Zaprojektowana tak, by elastycznie dopasowywać się do każdego gatunku gier i stylu rozgrywki, oferuje trzy wymienne, magnetyczne panele boczne, jeszcze większe możliwości personalizacji, podniesioną wydajność oraz tradycyjną, ergonomiczną formę, której gracze ufają od lat. Od 2009 roku linia Razer Naga wyznacza standardy tego, do czego zdolna jest mysz stworzona z myślą o gatunku MMO. Charakterystyczny, 12-przyciskowy panel pod kciuk stał się znakiem rozpoznawczym dla graczy wymagających błyskawicznego dostępu do umiejętności, komend i makr w najpopularniejszych tytułach.







Wraz z premierą Naga V3 Pro to dziedzictwo jest kontynuowane w sprzęcie stworzonym dla jeszcze wyższej wydajności, przystosowanym do adaptacji w większej liczbie gier, konfiguracji i stylów rozgrywki. Naga V3 Pro zachowuje uwielbianą przez fanów ergonomię, wprowadzając jednocześnie praktyczne ulepszenia ułatwiające dostosowanie myszy do każdej produkcji: bogatszy wachlarz przycisków, wyższą precyzję, szybszą łączność bezprzewodową i niezwykłą dokładność kontroli nad każdym aktywowanym poleceniem.



Dopasuj się do każdego gatunku

Konstrukcja Naga V3 Pro opiera się na jednej kluczowej idei: jedna mysz ma perfekcyjnie dostosowywać się do aktualnie uruchomionej gry. Magnetyczne, wymienne panele boczne pozwalają błyskawicznie przełączać się między 12-przyciskowym układem do MMO, 6-przyciskowym do gier MOBA i battle royale oraz klasycznym układem 2-przyciskowym, stworzonym z myślą o dynamicznych strzelankach FPS czy codziennym użytkowaniu. Każdy z paneli mocuje się w ułamku sekundy, całkowicie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.



By zagwarantować jeszcze większą kontrolę, Naga V3 Pro została wyposażona w dwa łatwo dostępne przyciski przy krawędzi lewego kliku do zmiany DPI w locie, w tym powracający na gorące życzenie graczy, blokowany przycisk pod palec serdeczny. Usunięty w poprzedniej wersji Naga V2 Pro w reakcji na uwagi dotyczące przypadkowych kliknięć, powraca teraz w ulepszonej, blokowanej formie, którą można aktywować dla dodatkowej precyzji lub łatwo dezaktywować, gdy nie jest potrzebna.



Boczne przyciski wykonano w technologii podwójnego wtrysku (double-shot molding), co gwarantuje niezniszczalność oznaczeń nawet podczas najintensywniejszych wielogodzinnych maratonów. Wbudowana pamięć mieszcząca do pięciu profili pozwala zapisywać własne układy przycisków, makra i ustawienia DPI, umożliwiając łatwe przenoszenie personalizacji między stanowiskami i płynną zmianę konfiguracji w różnych grach.



Precyzja przewijania pod pełną kontrolą

Zaawansowany scroll Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2 daje użytkownikom absolutną władzę nad sposobem i dynamiką przewijania. Standardowy tryb Tactile oferuje dobrze znany, skokowy opór w 24 krokach. Drobiazgowy tryb Precision Tactile wprowadza gęstszą, 48-stopniową regulację, idealną do chirurgicznie precyzyjnego przełączania umiejętności, broni, menu czy ekwipunku. Tryb Free-Spin gwarantuje błyskawiczne i płynne przewijanie, z kolei inteligentny tryb Smart-Reel automatycznie przełącza się między oporem a swobodnym obrotem w zależności od prędkości kręcenia – z pełną możliwością regulacji w oprogramowaniu Razer Synapse.



Nieposkromiona wydajność

Dzięki technologii Razer HyperSpeed Wireless, mysz Naga V3 Pro zapewnia wybitną szybkość i stabilność połączenia do rywalizacji na najwyższym poziomie, pracując nawet do 155 godzin w trybie HyperSpeed Wireless oraz 280 godzin przez Bluetooth na potrzeby najdłuższych rajdów, maratonów i codziennej pracy. Gracze mogą również podłączyć przewód USB Type-C, by kontynuować zaciętą walkę bez przerywania ładowania. Naga V3 Pro wspiera ponadto różnorodne metody ładowania bezprzewodowego, w tym podkładkę Razer HyperFlux V2 Charging System oraz stację Razer Mouse Dock Pro (sprzedawane osobno). Każdy gracz może zatem swobodnie wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swojego stanowiska.



Precyzja do ostatniego kliknięcia

We wnętrzu Naga V3 Pro kryje się niezrównany sensor optyczny Razer Focus Pro 50K Gen-3 zapewniający bezbłędne śledzenie ruchu o czułości sięgającej 50000 DPI, prędkości 930 IPS oraz akceleracji 90 G. Funkcja Frame Sync synchronizuje próbkowanie sensora z odświeżaniem ekranu, maksymalnie redukując opóźnienia między ruchem dłoni a reakcją na monitorze. Przełączniki optyczne Razer Optical Mouse Switches Gen-4 charakteryzują się żywotnością ponad 100 milionów kliknięć oraz o 12% lżejszym naciskiem aktywacji, gwarantując chrupki, natychmiastowy i pewny klik przy każdym naciśnięciu.



Cena i dostępność

Razer Naga V3 Pro: 179.99 USD / 199.99 Euro MSR. Produkt dostępny na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe - Razer