Razer NiKo Collection - Legenda CS sygnuje własną kolekcję

Razer nie zwalnia tempa i ponownie podnosi poprzeczkę w świecie gamingu. Marka przedstawia Razer NiKo Collection – unikalną linię produktów stworzoną ramię w ramię z ikoną Counter-Strike, Nikolą „NiKo” Kovačem. To efekt połączenia turniejowego doświadczenia z bezkompromisowym podejściem do detali: sprzęt zaprojektowany tak, by wygrywać, i wyglądać przy tym równie efektownie, jak gra NiKo na serwerze. Kolekcja łączy profesjonalną wydajność z charakterystycznym designem, oddając w ręce graczy na całym świecie narzędzia stworzone z myślą o prawdziwej dominacji.







Nowy rozdział w legendarnej karierze

Świeżo po triumfie w BLAST Bounty 2026 Season 1 LAN Finals na Malcie, gdzie zdobył swój 10. w karierze tytuł HLTV MVP, NiKo po raz kolejny podkreślił swoją pozycję jednego z najlepszych riflerów w historii Counter-Strike. Imponujące występy – w tym ogólny rating 1.20 oraz fenomenalne 2.18 na mapie Mirage – stały się symbolicznym zwieńczeniem tego etapu kariery, tuż przed debiutem nowego sprzętu, który zaprezentował na scenie podczas turnieju PGL Cluj Napoca.



Współpraca wykuta w ogniu rywalizacji

Nazwisko NiKo na stałe zapisało się w historii Counter-Strike. W trakcie swojej bogatej kariery zdefiniował na nowo, czym jest gra na pozycji riflera na najwyższym poziomie. Dziesięć obecności w rankingu HLTV Top 20, siedem miejsc w Top 5 oraz oszałamiające 52 fragi na jednej mapie turnieju rangi CS Major – to liczby, które dla wielu pozostaną w sferze marzeń.Jego rating 1.70 podczas ESL One: New York 2017 do dziś uchodzi za jeden z najbardziej dominujących występów w historii CS, cementując jego reputację jako jednego z najwybitniejszych graczy, którzy kiedykolwiek sięgnęli po karabin w tej grze. Razer NiKo Collection jest celebracją tego dziedzictwa. Charakterystyczny motyw płomieni, inspirowany stylem gry NiKo – dynamicznym, bezkompromisowym i „rozpalającym” serwery do czerwoności – przewija się przez całą linię produktów. Każdy element kolekcji odzwierciedla jego ducha rywalizacji oraz zaangażowanie Razer w rozwój innowacji w esporcie.



"Ta kolekcja to dla mnie bardzo ważny moment w karierze. Zawsze chciałem stworzyć linię produktów, która naprawdę oddaje to, kim jestem jako gracz i jako człowiek – ale wiedziałem, że trzeba to zrobić właściwie. Każdy detal wynika z mojego doświadczenia, moich wartości, standardów i tego, w co wierzę jako zawodnik.” – powiedział Nikola „NiKo” Kovač.



NiKo Collection: wydajność z osobistym charakterem

NiKo Collection opiera się na linii Razer Esports – tym samym, wysokowydajnym sprzęcie, któremu ufają profesjonalni gracze na największych scenach świata. To narzędzia, z których NiKo korzysta podczas treningów, turniejów i w codziennej pracy nad utrzymaniem legendarnej powtarzalności formy. Każdy produkt został zaprojektowany z myślą o szybkości, precyzji i niezawodności, tak aby każde kliknięcie, każdy naciśnięty klawisz i każdy ruch przekładały się na realną przewagę w grze.



Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition

Zaprojektowana z myślą o szybkości, precyzji i niezawodności, w ultralekkiej, ergonomicznej konstrukcji. Wyposażona w technologię HyperSpeed Wireless Gen-2 oraz prawdziwe próbkowanie 8 000 Hz – najbardziej zaawansowane i najszybsze rozwiązanie bezprzewodowe w ofercie. Optyczne kółko przewijania oraz przełączniki gwarantują bezbłędną dokładność i niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach.



Razer Gigantus V2 Pro NiKo Edition

Miękka podkładka pod mysz zaprojektowana z myślą o ostrej precyzji i płynnym, niemal bezwysiłkowym ślizgu. Specjalnie tkana powierzchnia zapewnia dokładne śledzenie ruchu i gładkie prowadzenie myszy. Autorska pianka Razer GlideCore™ oferuje dodatkową amortyzację i precyzyjną kontrolę zatrzymania, umożliwiając szybkie korekty i mikroregulacje kluczowe w grze na najwyższym poziomie.



Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition

Najbardziej zaawansowana analogowa klawiatura optyczna Razer, wyposażona w tryb Rapid Trigger oraz w pełni konfigurowalny punkt aktywacji. W połączeniu z 8 000 Hz HyperPolling zapewnia niezwykle dokładne rejestrowanie sygnału i błyskawiczną reakcję – dokładnie tam, gdzie ułamki sekund decydują o zwycięstwie.



Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

Bezkompromisowa wydajność dzięki ultraniskim opóźnieniom HyperSpeed Wireless Gen-2. Profesjonalna jakość komunikacji zespołowej za sprawą mikrofonu HyperClear Full Band 12 mm oraz pełne skupienie dzięki hybrydowemu ANC. Konstrukcja stworzona z myślą o całodziennym komforcie, aby gracze mogli pozostać w pełnej koncentracji nawet podczas wielogodzinnych sesji.



Stworzona dla mistrzów. Zbudowana dla społeczności

Razer nieustannie przesuwa granice rywalizacji w gamingu – poprzez sprzęt współtworzony z profesjonalistami, programy wspierające wschodzące talenty oraz inicjatywy łączące graczy na całym świecie.Wraz z rozwojem Team Razer fani mogą spodziewać się kolejnych współprac z zawodnikami, innowacji inspirowanych sceną profesjonalną oraz działań skoncentrowanych na społeczności – napędzanych tą samą pasją do doskonałości, która definiuje esport. NiKo Collection to odważny krok naprzód w tej drodze – i zapowiedź tego, że to dopiero początek.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

- Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition 189.99 USD / 199.99 € (Sugerowana cena detaliczna). Dostępna już teraz na Razer.com oraz w sklepach RazerStore. Wkrótce także u wybranych sprzedawców.

- Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition 249.99 USD / 269.99 € (Sugerowana cena detaliczna). Dostępna już teraz na Razer.com oraz w sklepach RazerStore. Wkrótce także u wybranych sprzedawców.

- Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition 269.99 USD / 279.99 € (Sugerowana cena detaliczna). Dostępna już teraz na Razer.com oraz w sklepach RazerStore. Wkrótce także u wybranych sprzedawców.

- Razer Gigantus V2 Pro NiKo Edition 69.99 USD / 79.99 € (Sugerowana cena detaliczna) . Wkrótce dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.































źródło: Info Prasowe - Razer