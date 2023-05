Razer Nommo V2 – głośniki klasy gamingowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś nowość w swojej ofercie komputerowych głośników gamingowych: serię Nommo V2, zaprojektowaną z myślą o trzech kluczowych parametrach: wydajności, immersyjności i łączności. Flagowy produkt z tej serii, czyli Razer Nommo V2 Pro, to zestaw ‘pełnozakresowy’, w którego skład wchodzi para głośników i bezprzewodowy subwoofer – korzystające dodatkowo z technologii THX® Spatial Audio. Całości dopełnia rewelacyjne podświetlenie Razer Chroma™ RGB, zapewniające jeszcze bardziej immersyjne wrażenia. W serii dostępne będą również inne opcje – Razer Nommo V2, czyli głośniki biurkowe z przewodowym subwooferem oraz minimalistyczny wariant Razer Nommo V2 X składający się z samych głośników.







Nommo V2 Pro – jakość i immersyjność dźwięku na najwyższym poziomie

Nommo V2 Pro oferuje użytkownikowi to, co najlepsze – w tym 3-calowe pełnozakresowe przetworniki z aluminiowymi wtyczkami fazowymi, które zapewniają naturalne, krystaliczne czyste brzmienie. To pierwszy na świecie system komputerowych głośników gamingowych z bezprzewodowym subwooferem z membraną skierowaną w dół, co przekłada się na głębokie, przestrzenne basy – bez plątaniny kabli pod nogami. Aby przenieść wirtualną rozgrywkę na jeszcze wyższy – bardziej immersyjny – poziom, gracz może podkręcić atmosferę za pomocą systemu podświetlenia Razer Chroma RGB.



Aby gracze mogli cieszyć się dźwiękiem w jak najlepszej jakości, Nommo V2 Pro został zaprojektowany jako pierwszy na świecie system głośników stacjonarnych korzystający z technologii THX® Spatial Audio, która czyni dźwięk wyjątkowo realistycznym. Po raz pierwszy w głośnikach Razer dostępne są również profile THX Game Profiles – pakiet specjalnych ustawień dźwiękowych dobranych do najpopularniejszych tytułów, takich jak Cyberpunk 2077 i Monster Hunter Rise: Sunbreak, by wydobyć z dźwięku w grze jeszcze więcej smaczków; w przyszłości obsługiwanych tytułów ma być znacznie więcej.



Razer Wireless Control Pod – pełna kontrola na wyciągnięcie ręki

Razer wprowadza do oferty kontroler Razer Wireless Control Pod, co oznacza wygodniejszą konfigurację ustawień dźwiękowych i stabilną łączność. Klikalne obrotowe pokrętło i przycisk źródła stanowią niezwykle łatwy w obsłudze system sterowania, dzięki któremu gracze mogą szybko i wygodnie sterować ustawieniami głośności i brzmienia, czy korzystać z funkcji odtwarzania, pauzy, itp. Gdy kontroler sparuje się z zestawem audio przez Bluetooth, bateria zapewnia mu żywotność do aż 8 miesięcy.



Kontroler Razer Wireless Control Pod jest dostępny w zestawie Nommo V2 Pro, ale będzie można również nabyć go osobno od sierpnia dla wariantów Nommo V2 i Nommo V2 X.



Nommo V2 i V2 X – dopełnienie serii

W serii Nommo V2 znajdziemy także nowe warianty Nommo V2 i Nommo V2 X. W obu wariantach występują głośniki wyposażone w dwa 3-calowe przetworniki pełnozakresowe, korzystające z technologii THX® Spatial Audio, co stanowi gwarancję najwyższej jakości doznań dźwiękowych. W wariancie Nommo V2 dostajemy przewodowy subwoofer i tylne podświetlenie Razer Chroma RGB, co przekłada się na jeszcze pełniejsze, bardziej immersyjne doświadczenie gamingowe. Z kolei Nommo V2 X to opcja minimalistyczna – dwa eleganckie głośniki wyposażone w skierowane do tyłu porty basowe, zapewniające klarowny i bogaty dźwięk w każdych okolicznościach.



Seria Razer Nommo V2 jest kompatybilna z komputerami PC, PlayStation, Nintendo Switch i urządzeniami mobilnymi. Czynie je to rozwiązaniem niezwykle uniwersalnym, co z pewnością doceni każdy gracz, któremu zależy na dopełnieniu wrażeń wizualnych dźwiękiem najwyższej klasy.



Ceny i dostępność na stronie Razer.com, w sklepie RazerStore i w autoryzowanych punktach sprzedaży:

Razer Nommo V2 Pro - 449.99 EURO – czerwiec 2023 r.

Razer Nommo V2 - 289.99 EURO – czerwiec 2023 r.

Razer Nommo V2X - 169.99 EURO – czerwiec 2023 r.

Razer Wireless Control Pod - 59.99 EURO – sierpień 2023 r.

































Źródło: Info Prasowe / Razer