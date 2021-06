Razer Opus X - kolorowe dźwięki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dzisiaj Opus X - najnowszy dodatek do swojej rodziny bezprzewodowych słuchawek lifestylowych. Urządzenie wyposażono w technologię aktywnej redukcji szumów (ANC), Bluetooth 5.0, tryb Gaming z niskim opóźnieniem 60 ms, dostrojone przetworniki o średnicy 40 milimetrów oraz w wbudowany mikrofon. Wszystko okraszone nowoczesnym stylem żywymi kolorami. Opus X brzmi tak dobrze, jak wygląda, a dostrojone 40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty, immersyjny krajobraz dźwiękowy, ożywiając gry mocnym basem i wyraźnymi średnimi i wysokimi tonami.







Słuchawki idealnie sprawdzą się również podczas słuchania muzyki i oglądania filmów, gdzie użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwanym, wciągającym dźwiękiem dzięki technologii Opus X ANC, która neutralizuje niepożądane dźwięki zewnętrzne, a tryb Quick Attention Mode pozwala użytkownikom słyszeć otoczenie.



Dzięki wbudowanemu mikrofonowi Opus X zapewnia krystalicznie czysty dźwięk podczas połączeń telefonicznych, komunikacji w grze lub wideokonferencji. Czyni to z Opus X wszechstronny zestaw słuchawkowy do rozrywki, pracy i zabawy. Dzięki wykorzystaniu Bluetooth 5.0, Opus X może się pochwalić większym zasięgiem i stabilnością działania przy niskim zużyciu energii, co zapewnia przedłużoną żywotność baterii do 30 godzin z ANC (40 godzin bez ANC).



Stylowy, zbudowany z myślą o komforcie i dostępny w kolorach Razer Green, Mercury White i Quartz Pink, Opus X to idealny wielofunkcyjny zestaw słuchawkowy dla każdego, kto potrzebuje wysokiej jakości i wciągającego dźwięku, gdziekolwiek się znajduje.



Razer Opus X będzie dostępny w sprzedaży od 11 czerwca 2021 roku w sugerowanej cenie detalicznej 109.99 EURO.



































Źródło: Info Prasowe / Razer