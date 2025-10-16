Razer Phantom White Collection – Retro klimat w bieli...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Phantom White – najnowszą odsłonę swojej popularnej Phantom Collection. Przezroczysta biel i retro-futurystyczny design sprawiają, że każdy setup zyskuje nowoczesny charakter i wyjątkowy wygląd. Pierwsza odsłona kolekcji Phantom pojawiła się w czerwcu 2025 roku i zrewolucjonizowała estetykę sprzętu gamingowego dzięki w pełni przezroczystej konstrukcji, dopracowanej architekturze wewnętrznej i immersyjnej integracji Razer Chroma RGB. Zaprojektowana, by przesuwać granice designu sprzętu gamingowego, każda część kolekcji została stworzona tak, by zachwycać zarówno w środku, jak i na zewnątrz, dla fanów, którzy cenią każdy detal swojej stacji bojowej.







Kolekcja Phantom White kontynuuje tę filozofię, łącząc retro vibe z nowoczesnym minimalizmem i oferując świeże spojrzenie na przezroczysty sprzęt. Linia rozszerza się również o gaming mobilny po raz pierwszy dzięki Razer Kishi V3 – Phantom White Edition, który odzwierciedla retro-estetykę i pozwala graczom powrócić do kultowych tytułów w podróży.



Retro-Future spotyka precyzję

Phantom White to kolekcja, w której retro design łączy się z wydajnością, a wszystko to w przezroczystym, efektownym wydaniu. To nie tylko nowy kolor – to dopracowana koncepcja. Kolekcja jest inspirowana rosnącą popularnością retro gamingu oraz potrzebą prostych, wyraźnych stanowisk. Przezroczystość sprzętu i pełne spektrum RGB sprawiają, że każdy element jest przyjemny zarówno dla oka, jak i do użytku. Każdy detal Phantom White Collection został przemyślany: przezroczysta obudowa pozwala zobaczyć wnętrze sprzętu i podkreśla efekty RGB, komponenty są dopasowane kolorystycznie, a wnętrze sprzętu zostało zoptymalizowane, aby zapewnić maksymalną wydajność przy zachowaniu estetyki. Każdy detal, od klawisza po elektronikę, jest dopracowany, aby stworzyć harmonijny wygląd, precyzyjny dotyk i efektowne podświetlenie RGB. Kolekcja Phantom White jest zaprojektowana tak, aby każdy setup, od desktopu po mobil, wyglądał nowocześnie i przyjemnie, a jednocześnie miał odrobinę retro charakteru.



Sprzęt, który świeci od środka i na zewnątrz

Każdy element kolekcji Phantom White łączy wydajność Razera z przezroczystym designem, który uwydatnia efekty RGB i dodaje retro klimatu.

- Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom White Edition

Wysokowydajna mysz gamingowa z przezroczystą obudową, 12-strefowym podświetleniem Chroma z pełnym podświetleniem od spodu oraz ergonomiczną precyzją, idealna do wymagających gier.

- Razer BlackWidow V4 75% – Phantom White Edition

Mechaniczna klawiatura z wymiennymi przełącznikami, przezroczystymi keycapami i podświetleniem RGB na każdy klawisz. Wnętrze jest dopracowane, tak aby sprzęt był funkcjonalny i estetyczny jednocześnie.

- Razer Barracuda X Chroma – Phantom White Edition

Lekki, bezprzewodowy headset z 6-strefowym podświetleniem RGB i przezroczystą konstrukcją, która odsłania jego wnętrze, zapewniając jednocześnie dobrą jakość dźwięku i komfort użytkowania.

- Razer Firefly V2 Pro – Phantom White Edition

Pierwsza na świecie w pełni podświetlana podkładka RGB, teraz z przezroczystą górną warstwą, która eksponuje elektronikę i podnosi estetykę stanowiska.

- Razer Kishi V3 – Phantom White Edition

Stworzony do mobilnego grania i PC remote play. Przezroczysta konstrukcja pasuje do retro wyglądu i pozwala grać w klasyczne tytuły w podróży.



Ceny i dostępność

Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom White Edition

169.99 USD / 179.99 €uro MSRP

Razer BlackWidow V4 75% – Phantom White Edition

199.99 USD / 229.99 €uro MSRP

Razer Barracuda X Chroma – Phantom White Edition

139.99 USD / 149.99 €uro MSRP

Razer Firefly V2 Pro – Phantom White Edition

109.99 USD / 119.99 € MSRP

Razer Kishi V3 – Phantom White Edition

109.99 USD / 119.99 € MSRP

Sprzęty są dostępne już teraz na Razer.com, w RazerStores i wybranych sklepach na całym świecie.





















źródło: Info Prasowe - Razer