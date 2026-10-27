Razer Reclusa Mini 65% z magnetycznymi przełącznikami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę Razer Reclusa Mini 65% – bezprzewodowej klawiatury gamingowej z magnetycznymi przełącznikami i funkcją hot-swap, stworzonej z myślą o graczach, którzy cenią sobie nie tylko precyzję działania, ale również komfort pisania, dopracowane brzmienie i szerokie możliwości personalizacji. Zaprojektowana zgodnie z filozofią „Twoja klawiatura. Twoje zasady”, Reclusa Mini 65% łączy precyzję magnetycznych przełączników z dopracowaną akustyką i kompaktową konstrukcją. Wszystko po to, aby zapewnić satysfakcjonujące wrażenia już od pierwszego naciśnięcia klawisza, bez konieczności wprowadzania dodatkowych modyfikacji.







Nowy model rozszerza rodzinę Reclusa o rozwiązania znane z zaawansowanych klawiatur gamingowych. Magnetyczne przełączniki Razer Hall Effect, regulowany punkt aktywacji, funkcja Rapid Trigger oraz trzy tryby łączności dają graczom większą kontrolę nad działaniem każdego klawisza, pozwalając dopasować sprzęt do własnych preferencji.



Dopracowany dźwięk. Komfort każdego naciśnięcia

W Reclusa Mini 65% równie ważne, co szybkość działania, są brzmienie i odczucia towarzyszące pisaniu. Klawiatura już od pierwszego naciśnięcia oferuje pełny, czysty i wyrazisty dźwięk oraz miękkie, przyjemne dobicie klawiszy. Wszystko to bez konieczności samodzielnego modyfikowania konstrukcji.

Za charakterystykę pracy odpowiadają magnetyczne przełączniki Razer Hall Effect, których działanie uzupełnia starannie zaprojektowana konstrukcja wewnętrzna. Warstwa pianki IXPE pod przełącznikami, płyta montażowa z tworzywa PPS, fabrycznie nasmarowane stabilizatory oraz dwuwarstwowe wyciszenie silikonowe wspólnie ograniczają niepożądane rezonanse obudowy, zapewniając pełniejsze i bardziej kontrolowane brzmienie.Dzięki temu Reclusa Mini 65% zachowuje przyjemną charakterystykę pracy nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych i codziennego pisania.



Błyskawiczna reakcja. Pełna kontrola

Płytszy punkt aktywacji sprawdzi się podczas dynamicznej rozgrywki, w której liczy się szybkość reakcji, natomiast głębszy pozwala na bardziej zdecydowane i kontrolowane naciskanie klawiszy, co może okazać się szczególnie przydatne podczas pisania. Dodatkową przewagę zapewnia funkcja Rapid Trigger, która umożliwia szybsze ponowne aktywowanie klawisza bez konieczności jego powrotu do ustalonego punktu resetowania. Pozwala to sprawniej wykonywać powtarzające się naciśnięcia, zwiększając responsywność sterowania w grach wymagających precyzji i refleksu. Całość uzupełnia pakiet Advanced Input Control, obejmujący technologie Razer Snap Tap, Razer Snap Flex oraz Dual-Keypress Priority. Pierwsza z nich pozwala nadać priorytet ostatnio naciśniętemu klawiszowi z wybranej pary, umożliwiając błyskawiczną zmianę kierunku ruchu bez konieczności zwalniania poprzedniego klawisza. Snap Flex pozwala przypisać dwie osobne akcje do jednego klawisza – jedną przy jego naciśnięciu, a drugą przy zwolnieniu. Dual-Keypress Priority usprawnia natomiast sterowanie ruchem przy jednoczesnym naciskaniu klawiszy kierunkowych. Sześć profili zapisywanych bezpośrednio w pamięci klawiatury pozwala zachować ulubione konfiguracje i wygodnie korzystać z nich w zależności od potrzeb.



Przewodowa szybkość. Bezprzewodowa wolność

Reclusa Mini 65% została zaprojektowana tak, aby zapewnić graczom swobodę wyboru sposobu połączenia z urządzeniami. Dzięki trzem trybom łączności klawiatura sprawdza się zarówno podczas rywalizacji w grach, jak i codziennego użytkowania. Technologia Razer HyperSpeed Wireless 2,4 GHz zapewnia stabilną łączność bezprzewodową o niskich opóźnieniach, podczas gdy Bluetooth umożliwia wygodne przełączanie się między maksymalnie trzema urządzeniami. Osoby preferujące połączenie przewodowe mogą natomiast skorzystać z USB-C, które zapewnia rzeczywistą częstotliwość raportowania 8000 Hz, umożliwiając wyjątkowo szybką komunikację klawiatury z komputerem. Na wyposażeniu znalazło się również wielofunkcyjne pokrętło sterujące, które pozwala błyskawicznie zmieniać najważniejsze ustawienia bez konieczności przerywania rozgrywki. Regulacja głośności, jasności podświetlenia i innych funkcji jest dostępna bezpośrednio z poziomu klawiatury, zapewniając wygodę zarówno podczas grania, jak i pracy.



Wymieniaj, dopasowuj, personalizuj

Reclusa Mini 65% powstała z myślą o użytkownikach, którzy lubią dostosowywać sprzęt do własnych potrzeb. Ponieważ preferencje dotyczące pisania i rozgrywki mogą się z czasem zmieniać, klawiatura oferuje szerokie możliwości personalizacji, zarówno pod względem działania, jak i wyglądu. Płytka PCB z funkcją hot-swap pozwala na łatwą wymianę przełączników magnetycznych bez konieczności lutowania, umożliwiając dostosowanie charakterystyki pracy klawiszy do indywidualnych preferencji. Cały proces ułatwia dołączone do zestawu narzędzie 2 w 1, służące do zdejmowania nakładek na klawisze oraz wyjmowania przełączników.



Skierowane w dół diody LED (south-facing) zapewniają szerszą kompatybilność z dostępnymi na rynku nakładkami na klawisze, nie ograniczając przy tym możliwości podświetlenia RGB. Konstrukcję uzupełniają trzykolorowe nakładki ABS wykonane w technologii doubleshot, która zapewnia trwałość oznaczeń i odporność na ich ścieranie. Za wygląd klawiatury odpowiada również indywidualne podświetlenie każdego klawisza Razer Chroma RGB, oferujące 16,8 miliona kolorów i szerokie możliwości konfiguracji efektów świetlnych. Dzięki temu użytkownicy mogą dopasować wygląd Reclusa Mini 65% do swojego stanowiska, preferencji czy aktualnego nastroju.



Jedna klawiatura. Zero kompromisów

Wszystkie te rozwiązania sprawiają, że Razer Reclusa Mini 65% łączy możliwości zaawansowanej klawiatury gamingowej z komfortem codziennego użytkowania:

• Dopracowane brzmienie i komfort: Magnetyczne przełączniki Razer Hall Effect, pianka IXPE, płyta montażowa PPS, nasmarowane stabilizatory oraz dwuwarstwowe wyciszenie silikonowe zapewniają przyjemne odczucia podczas pisania i kontrolowane brzmienie.

• Błyskawiczna reakcja i precyzja: Funkcja Rapid Trigger, regulowany punkt aktywacji od 0,1 do 4,0 mm oraz pakiet Advanced Input Control pozwalają dopasować działanie każdego klawisza do stylu gry.

• Przewodowa szybkość i bezprzewodowa swoboda: Technologia Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth oraz przewodowe połączenie USB-C z częstotliwością raportowania 8000 Hz zapewniają elastyczność w każdej sytuacji.

• Personalizacja na własnych zasadach: Konstrukcja hot-swap, nakładki ABS doubleshot oraz indywidualne podświetlenie Razer Chroma RGB z diodami south-facing umożliwiają dopasowanie klawiatury do własnych potrzeb.



Reclusa. Kolejny krok naprzód

Reclusa Mini 65% stanowi kolejny etap rozwoju rodziny klawiatur Razer Reclusa. Po premierze modelu Reclusa X Mini 65% nowa konstrukcja rozszerza możliwości serii o technologię przełączników magnetycznych i łączność bezprzewodową, zachowując jednocześnie to, co definiuje linię Reclusa: dopracowaną akustykę, przyjemność pisania oraz swobodę personalizacji. Niezależnie od tego, czy użytkownik zdecyduje się korzystać z fabrycznej konfiguracji, czy z czasem wprowadzi własne modyfikacje, Reclusa Mini 65% pozwala stworzyć klawiaturę dopasowaną do indywidualnych potrzeb, stylu pracy i sposobu grania.



Cena i dostępność

Razer Reclusa Mini 65%: 129.99 USD / 149.99 EURO MSRP. Produkt dostępny już teraz na stronie Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer