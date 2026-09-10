Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował Razer Reclusa X Mini 65% – pierwszą klawiaturę z nowej linii Reclusa, stworzoną dla pasjonatów dbających o brzmienie, czucie i precyzję każdego kliknięcia. Zbudowana wokół filozofii „Twoja klawiatura. Twoje zasady.”, seria Reclusa otwiera nowy rozdział w historii klawiatur Razer: oferuje rewelacyjne wrażenia natychmiast po wyjęciu z pudełka oraz swobodę personalizacji i ewolucji wraz z upływem czasu. Zaprojektowana tak, aby zachwycać od pierwszego dnia i dawać przestrzeń na modyfikacje we właściwym momencie, Reclusa X Mini 65% tworzy idealną równowagę między dopracowanym, gotowym do gry sprzętem a elastyczną platformą do wyrażania siebie. Dzięki łatwej wymianie przełączników (hot-swap), dopracowanej akustyce, funkcjom skrojonym pod e-sport oraz kompaktowemu formatowi 65%, gracze mogą dopasować klawiaturę do swoich preferencji bez konieczności budowania wszystkiego od zera.







Twoja klawiatura. Twoje zasady

Reclusa X Mini 65% bazuje na prostej idei: klawiatura powinna dawać mnóstwo radości od momentu podłączenia, będąc jednocześnie gotową na ewolucję razem z właścicielem. Od wyczuwalnych przełączników i dopracowanej akustyki, po wyrazisty, trzykolorowy design – każdy detal zaprojektowano z myślą o wywarciu piorunującego pierwszego wrażenia. Dla entuzjastów chcących pójść krok dalej, konstrukcja hot-swap sprawia, że personalizacja staje się prosta i intuicyjna.



Solidna prosto z pudełka

Reclusa X Mini 65% jest fabrycznie wyposażona w przełączniki mechaniczne Razer Orange Tactile Gen-3, zapewniające satysfakcjonujący, wyczuwalny skok przy zauważalnie cichszej pracy. Przełączniki są fabrycznie nasmarowane dla gładkiego i spójnego kliknięcia – sprzęt oferuje najwyższą kulturę pracy prosto z półki sklepowej. Aby poprawić czucie i brzmienie każdego naciśnięcia, w wewnętrznej konstrukcji klawiatury zastosowano dwuwarstwowe wyciszenie silikonowe.



Zaprojektowane z myślą o redukcji niechcianego rezonansu i pustego pogłosu, tworzy czystszy, bardziej głęboki profil dźwiękowy, zachowując bezkompromisową dynamikę oczekiwaną od klawiatury gamingowej. Całości dopełniają wytrzymałe nakładki ABS doubleshot o charakterystycznym, trzykolorowym designie, które nadają klawiaturze wyjątkowy charakter i gwarantują, że nadruki pozostaną ostre oraz odporne na ścieranie przez lata.



Zrób ją po swojemu

Dla osób pragnących spersonalizować swoje stanowisko, Reclusa X Mini 65% oferuje płytkę PCB z funkcją hot-swap, kompatybilną z większością standardowych przełączników mechanicznych 3-pinowych i 5-pinowych. Użytkownicy mogą z łatwością wymieniać przełączniki, testując różne charakterystyki pisania i profile dźwiękowe – bez konieczności lutowania czy posiadania specjalistycznej wiedzy moderskiej.



Skierowane do dołu diody LED (south-facing) zapewniają szeroką kompatybilność z rynkowymi nakładkami, a podświetlenie Razer Chroma RGB dla każdego klawisza pozwala podkręcić wygląd stanowiska dzięki 16.8 mln kolorów i dynamicznym efektom. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz drobne korekty, czy z czasem całkowicie zmieniasz konfigurację, Reclusa X Mini 65% została zaprojektowana tak, aby płynnie adaptować się do Twoich potrzeb.



Stworzona do grania

Choć zaprojektowano ją z myślą o pasjonatach customizacji, Reclusa X Mini 65% pozostaje w 100% pełnokrwistą klawiaturą gamingową marki Razer. Zaawansowane, stworzone dla graczy funkcje, takie jak Razer Snap Tap, Razer Snap Flex oraz Dual-Keypress Priority, zapewniają zawodnikom niespotykaną dotąd precyzję i kontrolę w dynamicznych rozgrywkach.

W połączeniu z błyskawicznie reagującymi przełącznikami mechanicznymi, przewodowym próbkowaniem 1000 Hz oraz wsparciem oprogramowania Razer Synapse, klawiatura ta perfekcyjnie łączy swobodę personalizacji z wyczynową wydajnością.



Wszystkie te cechy definiują wyjątkowy charakter Razer Reclusa X Mini 65%:

- Solidna prosto z pudełka: Przełączniki Razer Orange Tactile Gen-3, dwuwarstwowe wyciszenie silikonowe i trzykolorowe nakładki ABS doubleshot zapewniają zachwycające wrażenia od pierwszego kliknięcia.

- Zrób ją po swojemu: Płytka PCB hot-swap kompatybilna z przełącznikami 3- i 5-pinowymi, diody south-facing oraz podświetlenie Razer Chroma RGB pozwalają dopasować każdy detal.



Reclusa - Nowy rozdział dla Razer

Reclusa X Mini 65% to pierwszy krok w realizacji szerszej wizji linii Reclusa: klawiatur łączących najwyższą jakość wykonania z przemyślaną personalizacją. Wraz z nadchodzącą wkrótce wersją Reclusa Mini 65% oraz kolejnymi modelami w drodze, seria ta będzie stale dawać pasjonatom nowe sposoby na dostosowanie sprzętu do sposobu, w jaki grają, tworzą i wyrażają siebie.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Reclusa X Mini 65% 69.99 € / $49.99 USD (Sugerowana cena detaliczna). Dostępna już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe - Razer