Razer Rogue Backpack V4 łączy pancerną ochronę, wygodę i styl

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę plecaka Razer Rogue Backpack V4 – najnowszej odsłony flagowej serii Rogue, stworzonej z myślą o potrzebach współczesnego, mobilnego stylu życia. Wersja V4 wprowadza wzmocnioną komorę na laptopa, zaprojektowaną tak, aby bez problemu pomieścić najnowszą generację mobilnych stacji roboczych oraz wydajnych laptopów gamingowych. Przeprojektowany system nośny skutecznie rozkłada dodatkowy ciężar pomiędzy ramiona i dolną część pleców, dzięki czemu plecak wydaje się lżejszy, niż wskazywałaby na to jego zawartość. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy smukłym modelem 16", idealnym do codziennego użytkowania, a wariantem 18", przygotowanym na większe obciążenia i laptopy zastępujące komputery stacjonarne – bez kompromisów w kwestii komfortu czy ochrony.







Solidna ochrona na każdy dzień

Rogue Backpack V4 wyposażono w wytrzymałą zewnętrzną powłokę odporną na rozdarcia i działanie wody. Dodatkową ochronę przed kaprysami pogody zapewniają powlekane zamki błyskawiczne. Plecak został zaprojektowany tak, aby sprostać codziennemu użytkowaniu i nieprzewidywalnym warunkom, skutecznie chroniąc cenny sprzęt zarówno podczas przemierzania miejskich ulic, zatłoczonych węzłów komunikacyjnych, jak i wielogodzinnych podróży.



Dedykowana ochrona laptopa – idealnie dopasowana

Obie wersje Rogue Backpack V4 wyposażono w wyściełaną kieszeń na laptopa z ulepszoną amortyzacją wstrząsów, która zapewnia skuteczną ochronę urządzeń premium podczas transportu. Rogue 16” Backpack V4 został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przenoszeniu laptopów o przekątnej do 16 cali, w tym modelu Razer Blade 16. Z kolei Rogue 18” Backpack V4 pomieści urządzenia do 18 cali, w tym Razer Blade 18. Każdy rozmiar został precyzyjnie dostosowany do odpowiedniej klasy laptopów, gwarantując stabilne ułożenie sprzętu, ograniczenie jego przemieszczania się i maksymalną ochronę w trakcie podróży.



Przemyślana organizacja i wygoda w podróży

Wnętrze Rogue Backpack V4 zostało wzmocnione i odpowiednio usztywnione, dzięki czemu cały sprzęt pozostaje uporządkowany oraz łatwo dostępny. Liczne przegrody oferują miejsce na akcesoria technologiczne, przedmioty osobiste i codzienne niezbędniki. Całość uzupełniają elastyczne kieszenie boczne, dedykowany uchwyt na słuchawki oraz ukryta tylna kieszeń zamykana na zamek, idealna na wartościowe przedmioty. Z myślą o podróżujących użytkownikach plecak wyposażono również w specjalny pas do mocowania na rączce walizki. Zintegrowany przepust na przewody pozwala natomiast wygodnie ładować urządzenia w trakcie przemieszczania się. Wariant 18" oferuje dodatkowo większą pojemność rozłożoną na trzy przestronne komory, co czyni go idealnym wyborem dla osób przewożących więcej sprzętu lub spędzających więcej czasu w trasie.



Komfort przez cały dzień i styl, który mówi coś o Tobie

Grube, miękko wyściełane szelki oraz wentylowany panel tylny z siatki zapewniają ergonomiczne wsparcie i odpowiedni przepływ powietrza nawet podczas wielogodzinnego noszenia w pełni załadowanego plecaka. Przedni panel Velcro daje użytkownikom możliwość personalizacji za pomocą naszywek, akcentów inspirowanych esportem lub innych indywidualnych dodatków – to detal, który sprawia, że Rogue V4 pozostaje bezbłędnie rozpoznawalny jako produkt marki Razer.

Wraz z premierą Rogue Backpack V4 firma Razer kontynuuje rozwój swojej linii akcesoriów lifestyle’owych, oferując wszechstronne plecaki stworzone po to, by chronić sprzęt, wspierać mobilność i dopasowywać się do dynamicznego rytmu dnia współczesnych użytkowników.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Rogue 16” Backpack V4

Sugerowana cena detaliczna: 109.99 USD / 119,.99 EURO

Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie (z wyłączeniem Kanady).



Razer Rogue 18” Backpack V4

Sugerowana cena detaliczna: 139.99 USD / 149.99 EURO

Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie (z wyłączeniem Kanady).

































źródło: Info Prasowe - Razer