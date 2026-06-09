Razer Seiren V3 Pro - studyjna jakość dźwięku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Razer Seiren V3 Pro – profesjonalny mikrofon dynamiczny stworzony po to, aby zapewnić dźwięk gotowy do emisji bez skomplikowanej konfiguracji i technicznych barier. Zaprojektowany z myślą o streamerach na każdym poziomie zaawansowania – od osób stawiających pierwsze kroki w świecie tworzenia treści po weteranów – Seiren V3 Pro przenosi możliwości profesjonalnego studia nagraniowego do praktycznie każdego stanowiska streamingowego. Seiren V3 Pro obsługuje nagrywanie w formacie 32-bit float za pośrednictwem oprogramowania Synapse dla systemu Windows. To dokładnie ten sam format wykorzystywany w profesjonalnych studiach nagraniowych, który teraz trafia w ręce każdego twórcy.







W porównaniu ze standardowym nagrywaniem 24-bitowym, 32-bit float zapewnia znacznie szerszy zakres dynamiki, pomagając ograniczyć przesterowania i zachować najdrobniejsze detale nawet przy bardzo głośnych lub dynamicznych źródłach dźwięku. Efektem jest krystalicznie czyste brzmienie, większy zapas dynamiki i mniej czasu spędzonego na późniejszej obróbce materiału.



Brzmienie gotowe do emisji dzięki wbudowanemu DSP

Sercem Seiren V3 Pro jest zaawansowany, zintegrowany procesor DSP audio, który przetwarza dźwięk bezpośrednio w mikrofonie, niezależnie od komputera hosta. Wbudowane narzędzia poprawiające jakość audio – w tym oparty na sztucznej inteligencji system redukcji szumów, kompresor, limiter oraz ekspander – pomagają uzyskać czysty, ciepły i profesjonalny dźwięk o jakości broadcastowej już na etapie nagrywania. Bez dodatkowych wtyczek, bez skomplikowanej konfiguracji i bez konieczności późniejszego ratowania materiału.



Podwójna łączność USB Type-C i XLR

Dzięki podwójnej łączności USB Type-C oraz XLR, Seiren V3 Pro z łatwością dopasowuje się do każdego sposobu pracy – od prostych konfiguracji plug-and-play podłączanych bezpośrednio do komputera, po profesjonalne zestawy wykorzystujące interfejsy audio i miksery. Dynamiczna kapsuła o średnicy 30 mm z kardioidalną charakterystyką kierunkową rejestruje bogate, ciepłe i pełne głębi brzmienie, które kojarzy się z profesjonalnymi produkcjami radiowymi i streamingowymi. Mikrofon pracuje w zakresie częstotliwości od 50 Hz do 16 kHz, zapewniając naturalne i wyraziste odwzorowanie głosu.



Konstrukcja inspirowana profesjonalnym sprzętem studyjnym

Seiren V3 Pro został zaprojektowany z myślą o wieloletniej eksploatacji. Jednoczęściowa obudowa wykonana ze stopu cynku została akustycznie zoptymalizowana pod kątem redukcji niepożądanych wibracji. Wbudowany system tłumienia wstrząsów oraz zdejmowany filtr pop pomagają ograniczyć hałasy wynikające z obsługi mikrofonu i eliminować niepożądane głoski wybuchowe, zapewniając bardziej spójne i profesjonalne nagrania. W zestawie znajduje się również regulowane ramię montażowe z systemem tłumienia drgań, które gwarantuje stabilne i precyzyjne ustawienie mikrofonu w każdej konfiguracji.



Precyzyjna kontrola. Charakterystyczny blask Chroma.

Fizyczne pokrętło regulacji pozwala twórcom błyskawicznie kontrolować poziom sygnału, bez konieczności przełączania się między aplikacjami czy oknami. Dotykowy przycisk wyciszenia z diodowym wskaźnikiem umożliwia natychmiastowe zarządzanie dźwiękiem podczas transmisji na żywo. Uzupełnieniem całości jest pierścień podświetlenia Razer Chroma RGB, który zapewnia wizualną informację zwrotną dotyczącą poziomu wzmocnienia, wyciszenia oraz ewentualnego przesterowania sygnału. Dzięki pełnej personalizacji dostępnej w oprogramowaniu Synapse użytkownicy mogą dopasować wygląd mikrofonu do estetyki swojego stanowiska i własnego stylu streamingu.



Cena i dostępność

Razer Seiren V3 Pro - 249.99 USD / 289.99 EURO (sugerowana cena detaliczna). Dostępny już teraz na stronie Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer