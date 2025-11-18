Razer Sneki Snek powraca z nową torbą wielokrotnego użytku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sneki Snek, mała, urocza ikona, która zawojowała serca graczy na całym świecie, powraca po dwuletniej przerwie jako torba wielokrotnego użytku Sneki Snek. To nie tylko brelok – to hybryda pluszaka i super-praktycznej torby, w całości stworzona z materiałów z recyklingu, abyśmy wszyscy mogli #GoGreen. Torba wielokrotnego użytku Sneki Snek to uroczy brelok , który można łatwo przypiąć, a który transformuje się w pełnowymiarową, pojemną torbę typu tote. Służy jako kolekcjonerski brelok i jednocześnie jako praktyczny, wielorazowy przedmiot codziennego użytku. Niezależnie od tego, czy idziesz na zakupy, przenosisz sprzęt, czy obdarowujesz przyjaciela, ten uroczy towarzysz ma za zadanie służyć graczom ze stylem i przydatnością.







SNEKI SNEK: OD SZKICU DO SYMBOLU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

To, co zaczęło się jako szkic projektanta Razera dla jego nowo narodzonego dziecka , stało się globalnym fenomenem, inspirującym memy, tatuaże i zyskującym serca fanów na całym świecie. Dzięki dużym oczom i nieodpartemu urokowi, Sneki Snek jest nie tylko ulubioną ikoną graczy, ale także symbolem zaangażowania Razera w zrównoważony rozwój.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Torba Sneki Snek jest dostępna teraz na Razer.com i w wybranych RazerStores na całym świecie w sugerowanej cenie detalicznej 34.99 USD lub 39.99 Euro.





















źródło: Info Prasowe / Razer