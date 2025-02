Razer Viper V3 Pro Faker Edition - król demonów w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił wprowadzenie na rynek Razer Viper V3 Pro Faker Edition, która ma podkreślić współpracę i wsparcie marki dla Lee „Fakera” Sang-Hyeoka. W ciągu ostatniej dekady Faker odniósł niebywały sukces w League of Legends, zdobywając pięć tytułów Mistrza Świata League of Legends, wiele tytułów międzynarodowych oraz dwa tytuły MVP Finałów Światowych. Znany na całym świecie jako „Unkillable Demon King”, dzięki niesamowitej konsekwencji, determinacji i niezrównanym umiejętnościom Faker stał się legendą e-sportu - i jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników Team Razer.







Razer Viper V3 Pro, znany ze swojej lekkiej, symetrycznej konstrukcji i zaawansowanej technologii, służy jako podstawa dla Faker Edition. Jest wyposażona w czujnik optyczny Razer Focus Pro 35K Gen-2 zapewniający najlepszą w swojej klasie precyzję przy 99.8% rozdzielczości, przy czym gracze mogą precyzyjnie dostroić sterowanie dzięki zaawansowanym konfiguracjom oprogramowania, takim jak Mouse Rotation i Dynamic Sensitivity. Myszka wspiera również częstotliwość odświeżania do 8000 Hz dzięki dołączonemu do zestawu Razer HyperPolling Wireless Dongle, zapewniając ultra-niskie opóźnienia i najwyższą wydajność.



Kluczowe cechy Razer Viper V3 Pro Faker Edition:

- Najwyższa wydajność: Najnowsza autorska technologia Razer dostosowana do rywalizacji na najwyższym poziomie, przetestowana i zatwierdzona przez profesjonalistów z branży e-sportowej. Zaawansowane funkcje, takie jak dynamiczna regulacja czułości i automatyczne dostosowywanie częstotliwość odświeżania, minimalizują zużycie baterii bez pogorszenia jej żywotności pozwalając nawet na 95 godzin gry. Przełączniki myszy optycznej Razer Gen-3 zapewniają szybkość, lepszą czułość i trwałość na poziomie 90 milionów kliknięć.

- Ultralekka konstrukcja: Zachowuje uznaną przez fanów lekką konstrukcję Viper V3 Pro i wagę 54 g, zapewniając komfort i precyzję podczas długich sesji gamingowych.



Cena i dostępność

Razer Viper V3 Pro Faker Edition będzie dostępny na Razer.com, RazerStores i u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie od 20 lutego 2025 r. w cenie 179.99 USD.





























źródło: Info Prasowe - Razer