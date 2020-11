Razer Wolverine V2 dla konsoli Xbox Series X | S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj kontroler Wolverine V2 zaprojektowany dla konsoli Xbox Series X | S. Nowy pad jest wyposażony w przyciski oraz D-pad z przełącznikami typu Mecha-Tactile. Wolverine V2 gwarantuje doskonałą ergonomię i zaawansowane możliwości konfiguracji, zapewniając tym samym większą precyzję i kontrolę nad grą. Ulepszona ergonomiczna i odpowiednio wyprofilowana konstrukcja idealnie sprawdza się podczas całodziennego grania, zapewniając komfort, naturalny uchwyt oraz możliwość szybkiej i dokładnej obsługi przycisków. Wolverine V2 pokryto także antypoślizgowym gumowym wykończeniem.







Opatentowane przez firmę Razer przyciski Mecha-Tactile, odpowiadające za akcję, charakteryzują się żywotnością działania wynoszącą 3 miliony kliknięć, dzięki czemu będą bezawaryjnie służyć przez bardzo długi czas. Punkt aktywacji klawisza na poziomie zaledwie 0,65 mm zapewnia o 35% szybszą rejestrację wciśnięć niż w przypadku standardowych przycisków membranowych. Aby pokazać swój prawdziwy potencjał w grach, każdy przycisk jest precyzyjnie dostrojony pod kątem precyzji działania.



Oprócz szybciej działających przełączników, Wolverine V2 ma dwa programowalne przyciski wielofunkcyjne, które można konfigurować za pomocą oprogramowania Razer Controller Setup dla Xbox. Pozwala to graczom na zmianę domyślnych akcji przypisanych do przycisków i uzyskanie dodatkowej kontroli i zaawansowanej możliwości personalizacji urządzenia. A kiedy kluczowe staje się szybkość działania oraz reakcji, przełączniki spustowe w Wolverine V2 pozwalają na ograniczenie skoku obu triggerów poprzez włącznie trybu ultraczułego spustu, co zapewnia ultraszybką szybkostrzelność.



Razer Wolverine V2 jest dostępny od dzisiaj na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców, w sugerowanej cenie detalicznej 119.99 €uro.























Źródło: Info Prasowe / Razer