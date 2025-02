Razer Wolverine V3 - Szybkość i wydajność w białym kolorze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś wprowadzenie do oferty Razer Wolverine V3 Pro i Wolverine V3 Tournament Editon w nowej wersji kolorystycznej White. Nowością jest odświeżony wygląd kontrolerów Razer Pro. Nowa linia jest skierowana do graczy konsolowych i PC, którzy chcą, aby wygląd ich peryferiów pasował do całej konfiguracji na stanowisku. Bądź o jeden krok, jeden strzał i jeden poziom wyżej od konkurencji dzięki Razer Wolverine V3 Pro - najlepszemu bezprzewodowemu kontrolerowi e-sportowemu. Oficjalnie licencjonowany przez Xbox, pozwala grać bez żadnych ograniczeń na konsolach i komputerach PC z maksymalną szybkością, kontrolą i precyzją, pozwalając sięgać po zwycięstwo.







Razer Wolverine V3 TE – White Edition

Zdobądź przewagę, której potrzebujesz, aby zdominować konkurencję dzięki Razer Wolverine V3 Tournament Edition - najbardziej zaawansowanemu przewodowemu kontrolerowi e-sportowemu. Oficjalnie licencjonowany przez Xbox, zapewnia szybkość, kontrolę i precyzję, które pozwolą ci osiągnąć poziom profesjonalistów.



Ceny i dostępność

Razer Wolverine V3 Pro - White Edition - 199.99 USD

Razer Wolverine V3 TE - White Edition - 99.99 USD



Dostępne we wszystkich sklepach Razer.com i Razer Store na całym świecie od dzisiaj, 4 lutego 2025 roku.



















źródło: Info Prasowe - Razer