Razer i BLACKPINK łączą świat muzyki i gamingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Razer ogłasza współpracę z zespołem BLACKPINK – jedną z najpopularniejszych grup muzycznych na świecie. BLACKPINK to czteroosobowy żeński zespół z Korei Południowej, który od kilku lat zdobywa ogromną popularność na całym świecie. Ich muzyka łączy pop, hip-hop i elektronikę, a same artystki są znane nie tylko z hitów radiowych, ale także z wyrazistego stylu i silnej obecności w popkulturze. Efektem tej współpracy będzie limitowana kolekcja sprzętu gamingowego BLACKPINK X Razer. Produkty połączą wysoką wydajność, z której znany jest Razer, z charakterystycznym, różowym designem inspirowanym stylem zespołu. Kolekcja powstała z myślą o osobach, które chcą, aby ich sprzęt nie tylko dobrze działał, ale także wyglądał inaczej niż wszystkie.







To propozycja zarówno dla graczy, jak i fanów muzyki, którzy lubią wyrażać swoją osobowość poprzez design i technologię. Niezależnie od tego, czy ktoś spędza czas przy grach, pracy kreatywnej czy po prostu ceni oryginalny styl – ta kolekcja ma przyciągać uwagę. Współpraca nie ogranicza się wyłącznie do produktów. Podczas nadchodzącej światowej trasy koncertowej BLACKPINK zaplanowano również specjalne wydarzenia dla fanów, w tym pop-up store w Hongkongu, gdzie będzie można zobaczyć kolekcję z bliska.



"Muzyka i gaming to dziś bardzo ważne elementy kultury młodego pokolenia. Ta współpraca to nie tylko sprzęt, ale styl życia oparty na pasji, kreatywności i indywidualności" – mówi Addie Tan, Global Head of Lifestyle Division w Razer.



Pełna kolekcja BLACKPINK X Razer zostanie zaprezentowana w najbliższym czasie.











źródło: Info Prasowe - Razer