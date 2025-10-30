Razer i Counter-Strike 2 prezentują nową, smoczą kolekcję

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer połączył siły z Valve, by zaprezentować kolekcję Razer | Counter-Strike 2, przenosząc legendarny skin Dragon Lore z wirtualnych pól bitew do świata rzeczywistego – na topowy sprzęt esportowy Razera, wybierany przez zawodowców na całym świecie. Symbol potęgi i rzadkości – Dragon Lore to jeden z najbardziej rozpoznawalnych skinów w historii Counter-Strike’a. Teraz wychodzi poza ekran, ozdabiając sprzęt, który od lat towarzyszy najlepszym graczom na scenie esportowej. Kolekcja łączy symbol rywalizacji Counter-Strike’a z turniejowym DNA Razera, oferując połączenie stylu i wydajności na najwyższym poziomie.







Przywołaj moc Dragon Lore

Stworzona z myślą o rywalizacji i niepodrabialnym stylu, kolekcja Razer | Counter-Strike 2 tchnie nowe życie w Dragon Lore, czyniąc z niego legendę, którą można… dosłownie zagrać.



Razer BlackShark V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition

Ewolucja najlepszego headsetu esportowego – numer 1 według ProSettings.net. Z mikrofonem HyperClear Super Wideband i profesjonalnie dostrojonymi profilami dźwiękowymi CS2, usłysz każdy krok, każdy przeładowany magazynek i każdą zmianę rytmu walki. Ten wielokrotnie nagradzany, bezprzewodowy headset PC zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, komfort i skuteczną izolację hałasu.



Razer Huntsman V3 Pro TKL – Counter-Strike 2 Edition

Numer 1 wśród klawiatur esportowych w 2024 roku (ProSettings.net). Zdominuj każdą rundę dzięki klawiaturze z Razer Analog Optical Switches Gen-2. Ciesz się precyzyjnym ruchem i błyskawiczną reakcją dzięki trybowi Rapid Trigger oraz regulowanej czułości od 0.1 do 4 mm – dla idealnego dopasowania do Twojego stylu gry.



Razer Viper V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition

Numer 1 wśród myszy esportowych od grudnia 2024 (ProSettings.net). Szybsze flicki? Dokładniejsze headshoty? Proszę bardzo. Ta bezprzewodowa, symetryczna mysz ważąca zaledwie 54 g to perfekcyjna równowaga pomiędzy lekkością a precyzją. Wyposażona w bezprzewodowy polling rate 8000 Hz, sensor Focus Pro 35K Gen-2 i przełączniki Optical Mouse Switches Gen-3, jest gotowa na każdy clutch.



Razer Gigantus V2 – Large – Counter-Strike 2 Edition

Celuj pewnie – miękka mata pod mysz została zoptymalizowana pod ultrasmooth glide i pikselową precyzję.



Razer Iskur V2 X – Counter-Strike 2 Edition

Komfort od pierwszej rundy do ostatniego clutchu. Ergonomiczny fotel gamingowy, stworzony z myślą o długich sesjach esportowych, zapewnia wsparcie i wygodę, jakiej potrzebuje prawdziwy zawodnik.



Niezależnie od tego, czy jesteś mistrzem clutchy, kolekcjonerem skinów czy weteranem serii Counter-Strike – kolekcja Razer | Counter-Strike 2 to hołd dla dziedzictwa Dragon Lore i wydajność, jakiej oczekują profesjonaliści.





CENY I DOSTĘPNOŚĆ

- Razer BlackShark V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition:

269.99 USD / 289.99 EUR – dostępny teraz na Razer.com, w salonach RazerStore i wybranych sklepach na świecie.

- Razer Huntsman V3 Pro TKL – Counter-Strike 2 Edition:

269.99 USD / 289.99 EUR – dostępny teraz na Razer.com, w salonach RazerStore i wybranych sklepach na świecie.

- Razer Viper V3 Pro – Counter-Strike 2 Edition:

179.99 USD / 189.99 EUR – dostępny teraz na Razer.com, w salonach RazerStore i wybranych sklepach na świecie.

- Razer Gigantus V2 – Large – Counter-Strike 2 Edition:

34.99 USD / 49.99 EUR – dostępny teraz na Razer.com, w salonach RazerStore i wybranych sklepach na świecie.

- Razer Iskur V2 X – Counter-Strike 2 Edition:

399.99 USD – dostępny w przedsprzedaży (z wyłączeniem Europy).





























źródło: Info Prasowe - Razer