Razer i National University of Singapore łączą siły dla AI w grach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer oraz School of Computing (NUS Computing) na National University of Singapore, jednej z 10 najlepszych uczelni na świecie, ogłosiły dziś uruchomienie Razer-NUS Joint AI Research Lab. To absolutnie pierwsza tego typu inicjatywa badawcza, mocno skoncentrowana na rozwoju gamingowych innowacji z zakresu sztucznej inteligencji (AI), obejmująca sprzęt, oprogramowanie i usługi. Laboratorium AI skupi się na badaniach fundamentalnych nad sztuczną inteligencją i zdefiniowaniu tego, jak będzie wyglądać przyszłość inteligencji w gamingu.







Opierając się na potężnych inwestycjach Razera w AI, nowe laboratorium posłuży jako kreatywny hub do eksploracji i innowacji, przyspieszając technologiczne przełomy w takich dziedzinach, jak cyfrowi ludzie i inteligencja otoczenia. Obejmuje to chociażby projekt Razer AVA – świetną wizję stworzenia cyfrowego towarzysza dla graczy, zaprojektowanego tak, by gwarantować niesamowicie naturalne, spersonalizowane interakcje napędzane własną osobowością, pamięcią, świadomością kontekstu i adaptacyjnym zachowaniem. Kolejnym asem w rękawie jest Projekt Motoko, czyli ubieralny zestaw słuchawkowy AI, który sprowadza otaczające nas, wysoce zaawansowane, wielomodalne i generatywne możliwości sztucznej inteligencji prosto do tak dobrze nam znanej, codziennej formy.



Globalny rynek sztucznej inteligencji w gamingu to finansowy "endgame" – przewiduje się, że urosnąc z 4.2 mld dolarów w 2025 roku do potężnych 66,8 mld dolarów w 2035 roku, co oznacza złożony roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 32% we wspomnianym okresie. Zgodnie z tym trendem, niedawne badania wyraźnie pokazują, że aż 79% graczy z chęcią odpaliłoby w grze co najmniej jedną funkcję napędzaną przez AI, pod warunkiem, że zboostuje to ich zadowolenie z rozgrywki. Z racji tego, że sztuczna inteligencja coraz mocniej rewolucjonizuje nasz sposób interakcji z technologią, Razer nie czeka w lobby, tylko pogłębia swoje inwestycje w badania i innowacje, by z dumą przewodzić i kształtować przyszłość tego, jak gramy.



Partnerstwo to dodatkowo "buffuje" rosnący globalny ekosystem AI firmy Razer. Razer prowadzi obecnie Centra Doskonałości AI w Singapurze i Francji, zrzeszając blisko setkę bystrych badaczy, badaczy danych i inżynierów, którzy poświęcają się opracowywaniu najnowocześniejszych technologii AI nie tylko dla gier, ale i w aplikacjach konsumenckich. Powołanie wspólnego laboratorium badawczego wbija strategię AI Razera na kolejny etap, potężnie przyspieszając innowacje we wspomnianym gamingu, tworzeniu cyfrowych ludzi oraz w ramach inteligencji otoczenia.



Przedstawiamy GANI

Na dobry początek, Razer we współpracy z NUS School of Computing z dumą wprowadzają GANI (Gaming Artificial Narrow Intelligence) – zupełnie nowy obszar badawczy skupiający się na modelach AI stworzonych z myślą wyłącznie o interaktywnych cyfrowych placach zabaw. Dla przykładu, GANI mogłoby tchnąć życie w wirtualnego towarzysza broni (AI-teammate), który w mgnieniu oka dostosuje taktykę do skilla gracza, w czasie rzeczywistym wygeneruje dopasowane do sytuacji cele i dialogi, a do tego z gracją "znerfi" lub podniesie trudność meczu na żywo, aby podtrzymać maksymalne zaangażowanie i zadbać o fair play.



Badania te ulepszą również technologiczne "bebechy" i warstwę inteligencji kryjącą się za obecnymi innowacjami AI Razera. Te same możliwości płynnej adaptacji i czytania kontekstu w czasie rzeczywistym, w które celuje GANI, przydadzą się w umiejętnościach Razer AVA do podtrzymywania płynnych i personalizowanych pogawędek z graczem, a także w rewelacyjnej, włączonej w trybie always-on responsywności Projektu Motoko, dając obydwu solidnego kopa ewolucyjnego na drodze od pomysłu do gotowego sprzętu.



Od badań do rzeczywistej rozgrywki

Obecnie prowadzone są badania mające na celu zabezpieczenie produktów na przyszłość, z zamiarem stopniowego rozszerzania doświadczeń związanych z AI poza same gry. Wspólne laboratorium badawcze Razer i NUS skupi się na trzech głównych obszarach: innowacjach w modelach rdzeniowych, systemach treści w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanych możliwościach personalizacji.



Laboratorium będzie działać w oparciu o model iteracyjny, testując i weryfikując postępy zarówno w środowiskach symulowanych, jak i podczas rozgrywki na żywo, a w stosownych przypadkach integrując udane rozwiązania z autorskimi systemami firmy Razer. NUS Computing poprowadzi działania badawcze i rozwój talentów, podczas gdy Razer wniesie wiedzę branżową, zweryfikuje rzeczywiste przypadki użycia i będzie napędzać możliwości komercjalizacji. Laboratorium będzie zlokalizowane na kampusie NUS w Singapurze.











źródło: Info Prasowe - Razer