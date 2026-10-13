Razer i Pokémon - słuchawki z Charizardem, Lucario i Sylveonem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę trzech nowych zestawów słuchawkowych dla graczy, inspirowanych postaciami Charizarda, Lucario i Sylveona. Produkty powstały we współpracy z The Pokémon Company International i stanowią kolejne rozszerzenie oficjalnie licencjonowanej kolekcji Razer | Pokémon. Premiera nowych zestawów słuchawkowych wpisuje się w trwające przez cały rok obchody 30-lecia marki Pokémon. Tym razem Razer oddaje w ręce fanów trzy modele inspirowane uwielbianymi przez graczy stworkami, łącząc ich charakterystyczny wygląd z technologiami audio zapewniającymi immersyjne wrażenia podczas rozgrywki.







Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Charizard Edition

Inspirowany jednym z najbardziej ikonicznych Pokémonów typu ognistego, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy łączy 50-milimetrowe przetworniki Razer TriForce drugiej generacji z technologią Razer HyperSpeed Wireless. Takie połączenie zapewnia precyzyjny dźwięk i niskie opóźnienia, które mają szczególne znaczenie podczas rywalizacji w grach.



Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Lucario Edition

Nawiązujący do opanowania i determinacji Lucario bezprzewodowy zestaw słuchawkowy został zaprojektowany z myślą o graczach nastawionych na rywalizację. Wyposażono go w 50-milimetrowe przetworniki Razer TriForce drugiej generacji oraz technologię Razer HyperSpeed Wireless, zapewniającą stabilną łączność i niskim opóźnieniem dźwięku, pozwalając błyskawicznie reagować na wydarzenia w grze.



Razer Kraken V4 X – Sylveon Edition

Utrzymany w delikatnej, różowo-błękitnej kolorystyce przewodowy zestaw słuchawkowy wyróżnia się wyglądem wróżkowej ewolucji Eevee – Sylveonem. Oprócz charakterystycznego designu oferuje 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce, wysuwany mikrofon Razer HyperClear o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej oraz podświetlenie Razer Chroma RGB.



Trzy nowe edycje wprowadzają do gamingowej oferty audio Razera wyjątkowy charakter Charizarda, Lucario i Sylveona. Dzięki temu fani Pokémonów mogą wybrać zestaw słuchawkowy, który odpowiada nie tylko ich stylowi gry, ale również zamiłowaniu do ulubionych postaci.



Cena i dostępność

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Charizard Edition: 119.99 USD / 129.99 EURO MSRP

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Lucario Edition: 119.99 USD / 129.99 EURO MSRP

Razer Kraken V4 X – Sylveon Edition: 109.99 USD / 119.99 EURO MSRP



Wszystkie trzy zestawy słuchawkowe trafią do sprzedaży detalicznej w Europie.



















źródło: Info Prasowe - Razer