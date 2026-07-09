Razer i Wuthering Waves ogłaszają pierwszą oficjalną kolekcję sprzętu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił nową kolekcję Razer | Wuthering Waves, stworzoną w owocnej współpracy z Kuro Games. Zainspirowana najnowszą Resonatorką w grze – charyzmatyczną Denią – kolekcja ta stanowi pierwszą, oficjalną linię sprzętu dla fanów Wuthering Waves. Stworzona z myślą o graczach, którzy są w pełni gotowi, by przejąć absolutne dowodzenie nad swoimi stacjami bojowymi, kolekcja obejmuje fotel Razer Iskur V2 X, klawiaturę Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, myszkę Razer Viper V3 Pro SE oraz zjawiskową podkładkę Razer Gigantus V2 XXL. Każdy z tych elementów został starannie zaprojektowany wokół cech definiujących Denię i wręcz naszpikowany technologią, by zapewnić maksymalnie spójną rozgrywkę na najwyższych obrotach.







Niezależnie od tego, czy akurat przedzierasz się przez post-Lamentowy świat, czy po prostu dopieszczasz swój domowy, osobisty setup, ta kolekcja dostarcza stabilność, precyzję i niesamowitą kontrolę przy każdej najmniejszej interakcji. Każdy sprzęt z kolekcji Razer | Wuthering Waves odblokowuje również gorące, ekskluzywne nagrody w grze. Znajdziesz wśród nich limitowany sygnet Wuthering Waves, który gracze mogą z dumą wyposażyć i zaprezentować na swoich profilach. Dodatkowe wirtualne łupy różnią się w zależności od zakupionego produktu i mogą to być m.in.: Astrite, Shell Credits, Advanced Energy Cores czy Advanced Resonance Potions.



Razer Iskur V2 X – Wuthering Waves Edition

Zbudowany tak, by bezbłędnie wspierać długie godziny absolutnego skupienia, ten gamingowy fotel zapewnia wybitnie ergonomiczną wygodę oraz podparcie odcinka lędźwiowego. To ono utrzyma Cię w idealnej, stabilnej pozycji, nawet w obliczu najbardziej wymagających starć.



Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Wuthering Waves Edition

Bezprzewodowa klawiatura gamingowa w kompaktowym formacie tenkeyless (TKL). Charakteryzuje się ultraniskim opóźnieniem (low-latency) oraz implementacją przełączników typu hot-swap, umożliwiających precyzyjną kontrolę i szeroką personalizację sprzętu.



Razer Viper V3 Pro SE – Wuthering Waves Edition

Bezprzewodowa mysz gamingowa klasy turniejowej, zaprojektowana z naciskiem na maksymalną szybkość reakcji i najwyższą precyzję śledzenia ruchów, w pełni odpowiadając na wymogi gamingu wyczynowego.



Razer Gigantus V2 XXL – Wuthering Waves Edition

Wielkoformatowa podkładka pod mysz, zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej stabilności przy szerokich ruchach. Wyposażona w teksturowaną powierzchnię materiałową, gwarantującą płynny ślizg i precyzyjną, spójną kontrolę sensora.



Niezależnie od tego, czy jesteście Resonatorami, rasowymi Gamerami, czy zapalonymi kolekcjonerami sprzętu premium, kolekcja Razer | Wuthering Waves przynosi oszałamiające, płynne połączenie wysokich osiągów i wyrazistej, unikalnej tożsamości. Od fotela gamingowego po bezlitośnie szybką myszkę – każdy element w tej linii jest ukształtowany przez niezłomność Denii. Został zbudowany po to, by stać twardo, trzymać kontrolę na najwyższym poziomie i rezonować potęgą przez każdą, najdrobniejszą sekundę akcji.



Ceny i dostępność

- Razer Iskur V2 X – Wuthering Waves Edition: 399.99 USD. Już dostępne w przedsprzedaży na globalnej stronie Razer.com. Wkrótce dostępne w sklepach RazerStores i u wybranych sprzedawców detalicznych.

- Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Wuthering Waves Edition: 199.99 USD / 239.99 EUR sugerowanej ceny detalicznej (MSRP). Już dostępne w przedsprzedaży na globalnej stronie Razer.com. Wkrótce dostępne w sklepach RazerStores i u wybranych sprzedawców detalicznych.

- Razer Viper V3 Pro SE – Wuthering Waves Edition: 119.99 USD / 139.99 EUR sugerowanej ceny detalicznej (MSRP). Już dostępne w przedsprzedaży na globalnej stronie Razer.com. Wkrótce dostępne w sklepach RazerStores i u wybranych sprzedawców detalicznych.

- Razer Gigantus V2 XXL – Wuthering Waves Edition: 49.99 USD / 59.99 EUR sugerowanej ceny detalicznej (MSRP). Już dostępne w przedsprzedaży na globalnej stronie Razer.com. Wkrótce dostępne w sklepach RazerStores i u wybranych sprzedawców detalicznych.





























źródło: Info Prasowe - Razer