Razer – w pełni konfigurowalny BlackWidow V4 75% Barebones

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś ważny krok w rozwoju swoich peryferiów, prezentując pierwszą w ich historii klawiaturę w wersji Barebones. Razer BlackWidow V4 75% Barebones oferuje całkowicie konfigurowalną obudowę zaprojektowaną z myślą o entuzjastach modyfikacji oraz osobach, które lubią samodzielnie składać sprzęt. Dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej – BlackWidow V4 75% Barebones zapewnia wysokiej jakości bazę do stworzenia klawiatury idealnej, łącząc wrażenia akustyczne, wydajność oraz efektowne podświetlenie w kompaktowym układzie 75%.







Wersja Barebones wielokrotnie nagradzanej klawiatury BlackWidow V4 75% zachowuje tę samą jakość wykonania, jednocześnie dając użytkownikom pełną swobodę w instalowaniu własnych mechanicznych przełączników 3-pinowych lub 5-pinowych oraz indywidualnych keycapów. Każdy element konstrukcji został zaprojektowany tak, aby podnieść komfort pisania – zastosowano m.in. dwuwarstwową piankę tłumiącą, która minimalizuje niepożądane rezonanse, fabrycznie nasmarowane stabilizatory, płytkę FR4 zapewniającą głębszy profil dźwięku oraz gotową warstwę taśmy redukującą niepożądany efekt pingowania.



Wydajność odgrywa równie istotną rolę. Dzięki technologii HyperPolling 8000 Hz od Razera, klawiatura reaguje osiem razy szybciej niż standardowe modele gamingowe, zapewniając ekstremalnie niskie opóźnienie – idealne do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dodatkowo, urządzenie oferuje podświetlenie RGB każdego klawisza oraz efektowne podświetlenie boczne, obsługiwane przez system Razer Chroma™ RGB, który wspiera ponad 300 gier i aplikacji z możliwością pełnej synchronizacji efektów świetlnych w całym stanowisku gracza. Dodatkowo aby dopełnić swoją konstrukcję, użytkownicy mogą wybrać przełączniki Razer Mechanical Switches Gen-3, dostępne oddzielnie w paczkach po 36 sztuk. Do wyboru są: kultowe przełączniki Green z wyraźnym kliknięciem, Yellow dla płynnych, liniowych skoków klawisza oraz Orange – dla tych, którzy preferują wyczuwalny skok bez dźwięku kliknięcia. Zestaw ulepszonych keycapów Razer Phantom Keycap Upgrade Set, dostępny w wersjach czarnej i białej, dodatkowo podnosi walory estetyczne klawiatury oraz uwydatnia podświetlenie RGB.



Dzięki premierze BlackWidow V4 75% Barebones, Razer daje nowe możliwości całej generacji konstruktorów, oferując pełną kontrolę nad doświadczeniem korzystania z klawiatury – z zachowaniem najwyższej jakości, precyzji oraz designu, z których marka słynie. To nie tylko wprowadzenie nowego produktu, ale także początek nowej ery w historii klawiatur Razer.



Cena i dostępność

Klawiatura Razer BlackWidow V4 75% Barebones jest już dostępna wyłącznie na Razer.com oraz w sklepach RazerStore w wersji czarnej w cenie 139,99 USD / 149,99 EUR i białej w cenie 149.99 USD / 159.99 EURO (sugerowana cena detaliczna).





























źródło: Info Prasowe - Razer