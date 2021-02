Razer kupuje firmę Controller Gear

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zamierza nabyć firmę zajmującą się akcesoriami do konsol - Controller Gear. Przejęcie firmy marki, która specjalizuje się w tworzeniu licencjonowanych urządzeń peryferyjnych i gadżetów przeznaczonych na popularne marki konsolowe, w tym Xbox, PlayStation i Nintendo, wzmocni pozycję Razera na szybko rozwijającym się rynku konsol premium. Ocenia się, że cały rynek gier przekroczy po raz pierwszy wartość 200 miliarda USD lat w 2023 roku. Newzoo prognozuje się, że rynek gier konsolowych wzrośnie w 2020 roku o 21% (rok do roku), do 51.2 mld USD – jest to dwa razy więcej niż estymowano przed wybuchem pandemii COVID-19.







Na ten znaczny wzrost składają się trzy czynniki: duży popyt na konsole najnowszej generacji, popyt na konsole wszystkich generacji, wywołany przez pandemię, a także przystępność i łatwość opanowania rozwiązań konsolowych opartych na intuicyjnym mechanizmie plug-and-play. W uznaniu wysokiego potencjału dalszego wzrostu rynku gier konsolowych, Razer nieustannie wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania, takie jak na przykład najwyższej klasy urządzenia peryferyjne, w tym popularny kontroler Wolverine czy zestawy słuchawkowe Kaira. Przejęcie Controller Gear potwierdza zaangażowanie Razera w proces dostarczania wysokowydajnych urządzeń peryferyjnych wszystkim graczom konsolowym na całym świecie.



Controller Gear, z siedzibą w Temecula w Kalifornii, odnotowała okres szybkiego rozwoju od momentu założenia w 2014 r. W ostatnich latach firma rozszerzyła swoją ofertę produktów o licencjonowane kontrolery bezprzewodowe, podstawki ładujące, etui, skórki, a także odzież lifestyle’ową, taką jak torby i akcesoria. Marka słynie z pomysłowych, licencjonowanych kontrolerów Xbox i stacji ładujących, na które nanosi graficzne motywy z najnowszych gier lub z popkultury.



Po przejęciu przez Razera, współzałożyciel i prezes Jon Buller dołączy do Razera jako dyrektor ds. rozwoju produktów. Obecni pracownicy Controller Gear również dołączą do zespołu Razera.













Źródło: Info Prasowe / Razer