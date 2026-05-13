Razer prezentuje klawiaturę Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz — analogowo-optyczną klawiaturę esportową stworzoną na tych samych fundamentach, które uczyniły linię Huntsman ikoną w świecie gamingu. Smukła, skoncentrowana na wydajności i zaprojektowana z myślą o bezkompromisowej skuteczności, nowa konstrukcja przenosi kluczowe technologie Razer do kompaktowego formatu tenkeyless. Efekt? Sprzęt gotowy do działania od pierwszego podłączenia — niezależnie od tego, czy grasz w domu, na scenie turniejowej czy w podróży między kolejnymi rozgrywkami.







Przewaga Huntsmana

Sercem Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz są przełączniki Razer Analog Optical Switches Gen-2, które rejestrują każde naciśnięcie z niezwykłą dokładnością dzięki pomiarowi światła na całej długości ruchu klawisza. Brak fizycznego kontaktu i eliminacja opóźnień debounce sprawiają, że każdy input jest wykrywany błyskawicznie, czysto i konsekwentnie — nawet podczas wielogodzinnych sesji oraz przy intensywnym spamowaniu klawiszy. Analogowe przełączniki optyczne są również odporne na zakłócenia magnetyczne, gwarantując stabilność działania przy każdym kliknięciu. Technologie Rapid Trigger oraz regulowany punkt aktywacji pozwalają graczom dostroić responsywność klawiatury do własnego stylu gry bez utraty precyzji i niezawodności. Szybsze resety ruchu, bardziej kontrolowane movementy i pewność wykonania wtedy, gdy o zwycięstwie decydują ułamki sekund — właśnie tutaj Huntsman pokazuje swoją prawdziwą moc.



Prawdziwe 8000 Hz HyperPolling

W świecie esportu szybkość mierzy się w milisekundach. Dzięki prawdziwemu 8000 Hz HyperPolling, Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz przesyła sygnały nawet osiem razy szybciej niż standardowe klawiatury gamingowe. Rezultat? Minimalne opóźnienia i perfekcyjna synchronizacja każdego naciśnięcia z akcją na ekranie. Ultrawysoka częstotliwość odświeżania wspiera błyskawiczne korekty ruchu i jeszcze precyzyjniejsze timingi podczas najbardziej nerwowych clutchowych sytuacji, pomagając graczom zachować pełną kontrolę wtedy, gdy tempo rozgrywki wchodzi na najwyższy poziom.



Regulacja w locie. Pełne skupienie

Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz oddaje najważniejsze ustawienia dosłownie pod palce użytkownika. Punkt aktywacji, czułość Rapid Trigger oraz funkcję Snap Tap można regulować bezpośrednio na klawiaturze, a wizualne potwierdzenie zmian pojawia się natychmiast na rzędzie klawiszy numerycznych. Ulubione ustawienia zapisywane są bezpośrednio w pamięci urządzenia — bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Jeszcze większą swobodę zapewnia Razer Synapse Web — lekkie, przeglądarkowe środowisko działające na przeglądarkach opartych o Chromium, niewymagające instalacji. Stworzone z myślą o natychmiastowym dostępie i środowiskach turniejowych rozwiązanie pozwala szybko ładować oraz zapisywać profile sprzętowe wszędzie tam, gdzie toczy się gra. Dla użytkowników oczekujących pełnej personalizacji, klasyczny Razer Synapse pozostaje centrum zaawansowanej konfiguracji i profili dedykowanych konkretnym tytułom.



Powtarzalność, na której można polegać

Indywidualnie smarowane przełączniki oraz wewnętrzne wygłuszenie pianką zapewniają płynniejsze działanie klawiszy i bardziej czysty, kontrolowany profil akustyczny. Wszystko po to, by utrzymać rytm, precyzję i koncentrację nawet podczas najdłuższych gamingowych maratonów. Dopracowane odczucie każdego kliknięcia sprawia, że to, co gracz ćwiczy na treningu, może później odtworzyć z identyczną pewnością na scenie turniejowej.



Stworzona do wygrywania, nie tylko do imponowania specyfikacją

Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz łączy ultraniskie opóźnienia, precyzyjne analogowo-optyczne przełączniki, kontrolę w czasie rzeczywistym oraz kompaktową konstrukcję gotową na turniejowe wyzwania.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz - 169.99 USD / 179.99 EURO MSRP. Produkt dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer