Razer prezentuje kolekcję inspirowaną Honkai: Star Rail

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę kolekcji Razer | Honkai: Star Rail, stworzonej we współpracy z HoYoverse. Po wcześniejszych projektach inspirowanych grami Genshin Impact i Zenless Zone Zero firma po raz kolejny łączy świat gamingu z charakterystycznym wzornictwem, prezentując oficjalnie licencjonowane urządzenia peryferyjne inspirowane uniwersum Honkai: Star Rail. Nowa kolekcja nawiązuje do Silver Wolf LV.999, niepokonanej graczki ze świata Honkai: Star Rail. Jej charakterystyczna estetyka oraz duch rywalizacji znalazły odzwierciedlenie w wielokrotnie nagradzanym sprzęcie Razera, tworząc wyjątkowe połączenie wydajności i designu dla graczy, którzy zawsze chcą być o krok przed przeciwnikami.







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W skład kolekcji wchodzą Razer Iskur V2 X NewGen, Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, Razer Viper V3 Pro SE oraz Razer BlackShark V3 X HyperSpeed. Każdy z tych produktów powstał z myślą o osobach, dla których gry są czymś więcej niż tylko rozrywką. Inspirowane gamingową filozofią Silver Wolf LV.999 urządzenia łączą wydajność na poziomie turniejowym z ekskluzywnymi grafikami, które oddają niepowtarzalny styl bohaterki. Każdy zakup produktu z kolekcji obejmuje również nagrody do wykorzystania w Honkai: Star Rail, dzięki którym Trailblazerzy mogą kontynuować swoją przygodę również po ulepszeniu stanowiska gamingowego.



Razer Iskur V2 X NewGen – Honkai: Star Rail Edition

Fotel gamingowy zapewniający ergonomiczne podparcie i komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji. Stworzony z myślą o graczach, którzy wiedzą, że każda rozgrywka to kolejna okazja do zdobywania doświadczenia i osiągania wyższych poziomów. W końcu nikt nie osiąga 999 levela wylogowując się zbyt wcześnie.



Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Honkai: Star Rail Edition

Każda rozgrywka zaczyna się od odpowiedniego naciśnięcia klawisza. Łącząc technologię Razer HyperSpeed Wireless o wyjątkowo niskich opóźnieniach, kompaktową konstrukcję TKL bez bloku numerycznego oraz podświetlenie Razer Chroma RGB, klawiatura została zaprojektowana dla graczy, którzy zawsze chcą być o krok przed przeciwnikami.



Razer Viper V3 Pro SE – Honkai: Star Rail Edition

Zawsze o krok przed przeciwnikiem. Każdy ruch ma znaczenie. Inspirowana gamingowym instynktem Silver Wolf LV.999 ultralekka, bezprzewodowa mysz esportowa zapewnia wyjątkową szybkość, precyzję i kontrolę. Niezależnie od tego, czy chodzi o błyskawiczne ruchy, kluczowe zagrania pod presją czy walkę o zwycięstwo, została zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności.



Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Honkai: Star Rail Edition>

Usłysz pierwszy. Reaguj szybciej. Wygrywaj częściej. Łącząc bezprzewodowy dźwięk przygotowany z myślą o turniejowej rywalizacji z lekką, wygodną konstrukcją, zestaw słuchawkowy zapewnia graczom przewagę, która może zadecydować o wyniku każdego starcia. Dodatkową atrakcją jest ekskluzywna kwestia głosowa Silver Wolf, odtwarzana po uruchomieniu słuchawek, dzięki której każda sesja gamingowa może przypominać początek nowej przygody. Od pierwszego logowania po zdobycie kolejnej pięciogwiazdkowej nagrody – kolekcja Razer | Honkai: Star Rail celebruje ducha rywalizacji jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek gry.



Zaprojektowana z myślą o Trailblazerach, kolekcjonerach i graczach, kolekcja łączy wyjątkowe wzornictwo z technologiami, które pomagają osiągać kolejne zwycięstwa – zarówno w grze, jak i przy własnym stanowisku gamingowym.



Ceny i dostępność

Razer Iskur V2 X NewGen – Honkai: Star Rail Edition: 449,99 USD / 479,99 EURO MSRP. Produkt dostępny w przedsprzedaży na stronie Razer.com na całym świecie, z wyjątkiem Kanady. Wkrótce trafi również do salonów RazerStore oraz wybranych sprzedawców detalicznych.



Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Honkai: Star Rail Edition: 199.99 USD / 219.99 EURO MSRP. Produkt dostępny w przedsprzedaży na stronie Razer.com na całym świecie, z wyjątkiem Kanady. Wkrótce trafi również do salonów RazerStore oraz wybranych sprzedawców detalicznych.



Razer Viper V3 Pro SE – Honkai: Star Rail Edition: 119,99 USD / 129.99 EURO MSRP. Produkt dostępny w przedsprzedaży na stronie Razer.com na całym świecie, z wyjątkiem Kanady. Wkrótce trafi również do salonów RazerStore oraz wybranych sprzedawców detalicznych.



Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Honkai: Star Rail Edition: 119.,99 USD / 129.99 EURO MSRP. Produkt dostępny w przedsprzedaży na stronie Razer.com na całym świecie, z wyjątkiem Kanady. Wkrótce trafi również do salonów RazerStore oraz wybranych sprzedawców detalicznych.



























źródło: Info Prasowe - Razer